В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, в последнее время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.

с чего всё началось

В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает РИА Новости.

В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса

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