Общество
Lenta.ruВ России зафиксирована первая смерть от употребления снюса
В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, в последнее время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.РИА Новости03:12
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Общество
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Особое мнение: Николай Сванидзе
Н. Сванидзе ― Надо сказать справедливости ради, что ни один вуз не оказался под таким огнем.
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