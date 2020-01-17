Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России зафиксирована первая смерть от употребления снюса

В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать124
с чего всё началось

В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов

В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, в последнее время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.
РИА Новости03:12

Подробнее о событии

Брюн сообщил о первой в России смерти из-за снюса

Коммерсантъ05:55

Нарколог Минздрава сообщил о первой в России смерти из-за аналогов снюса

РБК05:23

В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов

РИА Новости03:12

В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса

Lenta.ru04:32

В России зафиксировали первую смерть из-за употребления снюсов

RT на русском04:24

Минздрав: первый человек умер от снюса в России

Телеканал 360°03:57

В России произошел первый случай смерти от снюса

Московский Комсомолец05:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
Общество

В Минэкономразвития подтвердили участие Орешкина в форуме в Давосе

Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе с 21 по 24 января.
Известия 12:34
Футбол

Украинский клуб уволил футболиста за отдых в России

Известия 12:15
Политика

Путин создал рабочую группу для поправок в Конституцию

Группа займётся подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 15 января в 14:59
Происшествия

В Китае второй человек умер от неизвестного ранее короновируса

В китайском городе Ухань зафиксирован второй смертельный случай от короновируса, о существовании которого специалисты узнали в конце прошлого года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
РБК вчера в 20:05
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Политика

Зеленский не принял отставку премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Происшествия

Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве

РБК 13:07
Политика

Помпео отреагировал на смену правительства в России

Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
РБК 13:19
Политика

Послание президента вызвало положительные эмоции у 73% россиян

Позитивные эмоции послание президента России Федеральному собранию вызвало у 73% респондентов.
Коммерсантъ 07:35
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM 04:28
Армия и оружие

МИД Польши обвинил Россию в попытке переписать историю о войне

REGNUM 07:39
Гаджеты

Утраченная функциональность вернулась на смартфоны Xiaomi и Redmi

Пользователи потеряли шикарный инструмент для персонализации смартфонов, а Xiaomi даже никак не прокомментировала случившееся.
iXBT.com вчера в 19:12
Происшествия

Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке

Кировский районный суд Ярославля в пятницу заключил под стражу подозреваемого в получении взятки заммэра Рината Бадаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:55
Культура

Билли Айлиш запишет заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

DP.RU 14 января в 13:14
Космос

Китай запустил в строй гигантского «охотника на инопланетян»

Официально сдан в эксплуатацию колоссальный радиотелескоп FAST размером в 30 футбольных полей.
LentaChel.ru 15 января в 04:00
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Газета.Ru 05:10
Технологии

Раскрыт дизайн новой игровой приставки PlayStation 5

В Сети появились изображения предполагаемого дизайна новой игровой приставки Sony PlayStation 5. Инсайдер под ником Alcoholikaust опубликовал фотографии в своем Twitter.
NewInform 09:04
Общество

Водонаева высказалась против маткапитала

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин, который присутствовал на передаче, поинтересовался у Водонаевой, каким образом она видит возможность определять "нормальных и ненормальных людей", чтобы решать, кому выдавать социальную помощь.
Вести.Ru 13:19
Авто

Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России

По прогнозам экспертов издания "Новые автомобили", ключевыми соперниками нового Skoda Karoq на рынке РФ должны стать корейские Kia Seltos, Hyundai Creta, Kia Sportage и Hyundai Tucson, а также японский Nissan Qashqai, французский Renault Arkana и немецкий Volkswagen Tiguan.
Новые автомобили 08:06
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит 05:50
Происшествия

16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж

В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
НТВ 11:52
Политика

Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.
Наша версия 07:19
Армия и оружие

Израиль нанес ответный удар по целям ХАМАС в секторе Газа

Израильская авиация нанесла ответные удары по военным целям ХАМАС, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 15 января в 17:06
Происшествия

Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»

Тверской суд Москвы арестовал до 2 марта заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении в составе секты "бога Кузи", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:26
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Газета Metro 12:29
Общество

Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля

Правительство Москвы согласовало проведение 1 февраля десятитысячного митинга противников конституционной реформы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу.
Интерфакс 12:36
Общество

Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова

В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.
РБК 10:40
Политика

Особое мнение: Николай Сванидзе

Н. Сванидзе ― Надо сказать справедливости ради, что ни один вуз не оказался под таким огнем.
Эхо Москвы 13:05
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное