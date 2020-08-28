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Газета.Ru
Газета.Ru

В России зафиксирована рекордно низкая средняя ставка по ипотеке

Средняя ставка по ипотеке в России на 1 августа достигла нового исторического минимума в 7,28%. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка. В начале текущего года это значение составляло 9,01%, а еще в июле было равно 7,51%.В источнике
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Lenta.ru

Ипотечная ставка в России упала до исторического минимума

Lenta.ru28 августа в 13:22
Вести.Ru

Ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

Вести.Ru28 августа в 08:15
Ведомости

Ставки по ипотеке в России достигли исторического минимума

Ведомости28 августа в 11:39
REGNUM

Средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

REGNUM28 августа в 11:16
РИА Новости

Средняя ставка по ипотеке в России упала до нового исторического минимума

РИА Новости28 августа в 09:31
RT на русском

Средняя ставка по ипотеке в России достигла минимального уровня за всю историю

RT на русском28 августа в 09:25
РБК

Средняя ставка по ипотеке в России установила исторический минимум

РБК28 августа в 13:00

Kia Stinger стал безопаснее и получил новый мотор

В моторную гамму входят: прежняя "турбочетверка" Thera II на 2,0 литра с отдачей 255 л.с. (пиковый крутящий момент - 353 Нм), улучшенная "шестерка" на 3,3 литра с увеличенной до 373 л.с. мощностью (510 Нм), а также новый турбомотор T-GDI из линейки SmartStream на 2,5 литра, развивающий 304 л.с. (422 Нм).
Kia Stinger стал безопаснее и получил новый мотор
Новые автомобили28 августа в 12:53
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Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Резкий скачок популярности Путило связывает с тем, что после начала блокировок интернет-ресурсов во время протестов в Белоруссии его канал стал одним из немногих источников информации о происходящем, а затем в какой-то мере и координатором действий протестующих.
РБКвчера в 04:21
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБКвчера в 07:59
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Лукашенко ответил на критику из-за появления с автоматом

Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять.
Александр Лукашенко
Evo-rus.com28 августа в 12:03
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В Минске завершился женский оппозиционный марш

Протестная акция "Женский марш" в поддержку пострадавших в результате разгонов митингов силовиками и против результатов выборов президента Белоруссии завершилась на проспекте Независимости в Минске вечером в субботу, 29 августа.
0:42
Известия18:47
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Утверждено обвинение по делу соратника Юревича о взятке на 3 миллиарда

"По версии следствия, с 2010 по 2014 годы Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий", – говорится в сообщении.
Уралинформбюро28 августа в 05:34
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Банки России к августу истратил запас валютной ликвидности

Российские банки в июле исчерпали все свои запасы валютной ликвидности, то есть финансовой способности страны систематически и вовремя рассчитываться по внешним долгам имеющимися платежными средствами.
News-24.ru27 августа в 04:05
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Анонса iPhone 12 еще не было. А недостатки смартфонов уже рассекретили

По словам популярного интернет-аналитика Минг-Чи Куо, новые смартфоны получат следующие батареи: iPhone 12 – 2227 мАч iPhone 12 Max – 2775 мАч iPhone 12 Pro – 2815 мАч iPhone 12 Pro Max – 3687 мАч «Небыстрая» быстрая зарядка Если современные флагманы получают быструю зарядку высокой мощности – 40 Вт и больше, то новинки с «яблоком» будут заряжаться от быстрой зарядки с мощностью всего лишь 20 Вт.
KDPConsulting.ru28 августа в 03:23

В областной детской больнице хотят построить хирургический корпус

В период реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021 — 2025 годы начнётся строительство стационарно-поликлинического корпуса Добровской районной больницы, новой поликлиники Липецкой городской детской больницы, а также женской консультации и детской поликлиники Чаплыгинской районной больницы.
МОЁ! Оnline Липецк28 августа в 09:30