Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

В России зафиксирована рекордно низкая средняя ставка по ипотеке

Средняя ставка по ипотеке в России на 1 августа достигла нового исторического минимума в 7,28%. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка. В начале текущего года это значение составляло 9,01%, а еще в июле было равно 7,51%.В источнике
С чего всё началось
По состоянию на 1 августа 2020 года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам установила новый исторический минимум — 7,28%, следует из материалов
 Центробанка.
РБКвчера в 13:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Ипотечная ставка в России упала до исторического минимума

Lenta.ruвчера в 13:22
Банки.ру

Рейтинг российских банков. Июль 2020 года

Банки.рувчера в 02:00
REGNUM

Средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

REGNUMвчера в 11:16
РИА Новости

Средняя ставка по ипотеке в России упала до нового исторического минимума

РИА Новостивчера в 09:31
RT на русском

Средняя ставка по ипотеке в России достигла минимального уровня за всю историю

RT на русскомвчера в 09:25
Вести.Ru

Ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

Вести.Ruвчера в 08:15
РБК

Средняя ставка по ипотеке в России установила исторический минимум

РБКвчера в 13:00

Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Веснавчера в 18:37
141

Два Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

Два российских истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота 28 августа поднимались в воздух над Балтийским морем для перехвата американского стратегического бомбардировщика B-52H.
RT на русском02:31
32

Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.
REGNUM21:50
2K

МИД КНР: Китай и Европа являются партнёрами

Китай и Европа всегда были партнёрами, а не конкурентами, консенсус, достигнутый сторонами, всегда перевешивал разногласия, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. "Китай и Европа всегда были партнёрами, а не конкурентами", — цитирует Ван И сайт МИД КНР.
RT на русском00:40
1

Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

В Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки, принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова и госкорпорации "Ростех") полагают, что производители мороженого получат выгоду от сокращения нелегального оборота, что даст повод снизить розничные цены.
Газета.Ruвчера в 03:08
172

Полицейские в Кеноше рассказали о задержании афроамериканца Блейка

Профсоюз полицейских американского города Кеноша выпустил заявление относительно задержания афроамериканца Джейкоба Блейка, согласно которому он не пытался разнять поссорившихся женщин и был вооружен, сообщает издание Kenosha News со ссылкой на заявление представителя профсоюза Брендана Метьюса.
РИА Новости00:09
15

Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
141

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собралось 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
238