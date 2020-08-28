В России зафиксирована рекордно низкая средняя ставка по ипотеке

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Средняя ставка по ипотеке в России на 1 августа достигла нового исторического минимума в 7,28%. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка. В начале текущего года это значение составляло 9,01%, а еще в июле было равно 7,51%.