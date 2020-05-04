Коронавирус
Газета.RuВ России зафиксировано 10 102 новых случая коронавирусной инфекции
В России за сутки выявлено 10 102 случая кооронавирусной инфекции - об этом 5 мая сообщил оперштаб. Всего в нашей стране зафиксировано 155 370 диагнозов COVID-19. По-прежнему на первом месте по числу заболевших остается Москва - 80 115 пациентов.
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В России выявлено более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Будущее России. Национальные проектывчера в 05:12
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Политика
Лукашенко пригласил глав государств на Парад Победы в Минске
Коммерсантъ 05:45
Происшествия
В Петербурге умерла заразившаяся COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Ранее стало известно о том, что у 111 сотрудников НИИ скорой помощи диагностировано заражение COVID-19.
Российская газета 08:07
Общество
Призвавший Гейтса сообщить о чипировании населения российский депутат объяснился
Ионин в комментарии Гейтсу под постом в Instagram написал, что ему поступают письма от граждан, в которых они выражают обеспокоенность тем, что бизнесмен придумал коронавирус как «некий дьявольский план для сокращения населения, чипизации и даже нанесения электронных штрихкодов».
Lenta.ru 07:26
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Игры
Assassin’s Creed Valhalla станет связующим звеном серии: она может вернуть старых фанатов
Игромания.ру 08:04
Экономика
Российские регионы освободили от выплат по бюджетным кредитам
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 02:13
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
В Татарстане режим самоизоляции планируют ослабить с 12 мая
В Татарстане планируют с 12 мая поэтапно отменять ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса, заявила сегодня на брифинге в региональном кабмине руководитель управления Роспотребнадзора в республике Марина Патяшина.
Коммерсантъ Казань 07:18
Единоборства
Тони Фергюсон сравнил Хабиба с Гэтжи
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Гэтжи бы отказался от боя с Хабибом, если бы ему предложили провести поединок через 10 дней.
ГЛАС.RU 06:34
Общество
Отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы
RT на русском 06:58
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы вчера в 19:04
Футбол
France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов
Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football.
REGNUM вчера в 00:55
Космос
В SpaceX провели финальное испытание парашютной системы Crew Dragon
Вашингтон, 2 мая 2020, 08:39 — REGNUM Завершено последнее испытание парашютной системы пилотируемой капсулы корабля Crew Dragon, сообщает 2 мая пресс-служба компании SpaceX.
REGNUM 02 мая в 01:39
Общество
Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу
Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 07:30
Шоу-бизнес
Основатель SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова стал отцом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Мойка78 03:27
Здоровье
Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»
В издании Sciencemag опубликовали исследование, согласно которому врачи удивляются наличию у больных коронавирусом так называемой "счастливой гипоксии".
Neva.Today вчера в 23:15
Общество
В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Москва, 5 мая 2020, 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 07:09
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Политика
В Турции основные предприятия возобновят работу с 11 мая
Все основные промышленные предприятия Турции возобновят работу с 11 мая, заявил министр промышленности и технологии страны Мустафа Варанк.
РИА Новости 07:42
Космос
Биография академика РАН Евгения Микрина
В ночь на 5 мая 2020 года на 65-м году жизни скончался академик РАН, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин.
ТАСС 04:54
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
Шоу-бизнес
Фото Надежды Кадышевой без фотошопа шокировало поклонников
Люди в соцсетях любят рассматривать фото звезд без макияжа и фотошопа, а также с ретушью, чтобы иметь возможность сравнить снимки и обсудить звезд.
RuNews24.ru 01:05
Кино
Netflix продолжит снимать «Эвакуацию»
Режиссёр и продюсер напишет сценарий для второй части фильма «Эвакуация».
RuNews24.ru 01:39
Хоккей
«Матч ТВ» утром 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия — Германия
Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 07:17
Футбол
Английская премьер-лига может сократить время матчей
Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор заявил, что Премьер-лига рассматривает вариант сокращения времени матчей первенства после возобновления сезона-2019/2020.
Газета.Ru 06:56
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45