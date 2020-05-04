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Общество Призвавший Гейтса сообщить о чипировании населения российский депутат объяснился Ионин в комментарии Гейтсу под постом в Instagram написал, что ему поступают письма от граждан, в которых они выражают обеспокоенность тем, что бизнесмен придумал коронавирус как «некий дьявольский план для сокращения населения, чипизации и даже нанесения электронных штрихкодов». 4

Общество В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот". 227

Экономика Российские регионы освободили от выплат по бюджетным кредитам Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. 722

Общество В Татарстане режим самоизоляции планируют ослабить с 12 мая В Татарстане планируют с 12 мая поэтапно отменять ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса, заявила сегодня на брифинге в региональном кабмине руководитель управления Роспотребнадзора в республике Марина Патяшина. 2

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Футбол France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football. 1

Космос В SpaceX провели финальное испытание парашютной системы Crew Dragon Вашингтон, 2 мая 2020, 08:39 — REGNUM Завершено последнее испытание парашютной системы пилотируемой капсулы корабля Crew Dragon, сообщает 2 мая пресс-служба компании SpaceX.

Общество Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. 55

Общество В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников Москва, 5 мая 2020, 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции. 80

Политика В Турции основные предприятия возобновят работу с 11 мая Все основные промышленные предприятия Турции возобновят работу с 11 мая, заявил министр промышленности и технологии страны Мустафа Варанк.

Космос Биография академика РАН Евгения Микрина В ночь на 5 мая 2020 года на 65-м году жизни скончался академик РАН, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин.

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 6,1K

Общество Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса. 5

Шоу-бизнес Фото Надежды Кадышевой без фотошопа шокировало поклонников Люди в соцсетях любят рассматривать фото звезд без макияжа и фотошопа, а также с ретушью, чтобы иметь возможность сравнить снимки и обсудить звезд. 1

Кино Netflix продолжит снимать «Эвакуацию» Режиссёр и продюсер напишет сценарий для второй части фильма «Эвакуация». 2

Футбол Английская премьер-лига может сократить время матчей Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор заявил, что Премьер-лига рассматривает вариант сокращения времени матчей первенства после возобновления сезона-2019/2020.