Здоровье

Деловое.ТВДеловое.ТВВ России зафиксировано 10 102 новых случая заражения коронавирусом

В России зафиксировано 10 102 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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10 102 новых случая: в России количество зараженных коронавирусом превысило 150 тысяч

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