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Общество В Москве выявили 6703 новых случая заражения коронавирусом за сутки Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 6703, Подмосковье - 842, Нижегородской области - 312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ. 126

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Происшествия На Украине пенсионерка заразила коронавирусом 35 человек В украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) пенсионерка заразила коронавирусом 35 человек.

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