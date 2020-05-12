Общество
Lenta.ruВ России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции. По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 85 регионах России.
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В очередной раз на Кубани зафиксировали 99 новых случаев заражения коронавирусом
Блокнот Краснодар12 мая в 03:35
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Общество
Владимиру Путину рассказали об опухоли и лечении Анастасии Заворотнюк
МонаВиста вчера в 11:00
Общество
Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
РИА Новости 05:40
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Экономика
Женщинам принадлежит до трети мирового богатства
Треть мирового капитала, или $70 трлн находится в руках женщин.
Коммерсантъ 06:42
Экономика
Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей
По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Российская газета 06:05
Футбол
Календарь чемпионата Германии по футболу, который возобновится 16 мая
Официально принято решение возобновить чемпионат Германии с 16 мая. В этот день состоятся шесть матчей 26-го тура.
ProstoProSport 12 мая в 10:37
Музыка
«Евровидение-2020» стартует 12 мая в режиме онлайн
Piter.tv 12 мая в 08:01
Экономика
Reuters: Россия начала закупать дешевое дизельное топливо из Китая
В Россию начали завозить дешевое дизельное топливо из Китая.
Актуальные Новости вчера в 09:55
Гаджеты
Представлен новый монстр автономности Samsung Galaxy A21s с Android 10
Компания Samsung Electronics опубликовала на своём официальном пресс-сайте информацию о новом смартфоне — Galaxy A21s.
iXBT.com 06:20
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17
В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Наша версия вчера в 11:48
Футбол
Девять клубов Серии А отказываются возобновлять тренировки
Девять клубов итальянской Серии А отказываются приступать к групповым тренировкам. У клубов возникли претензии к медицинским протоколам.
Вести.Ru 04:30
Армия и оружие
На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant
В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности, его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU вчера в 04:58
Политика
Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня
"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru вчера в 17:08
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
Общество
Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире
Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
Гаджеты
Инсайдеры раскрыли ключевые характеристики смартфона Redmi Note 10 5G
Инсайдеры уже узнали технические характеристики смартфона Note 10 5G, появившиеся в базе данных китайского регулятора TENAA.
OAnews 06:39
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
Общество
Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты
С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
Канал 7+ 12 мая в 14:25
Общество
Белый дом готовит указ о переносе производства лекарств в США
Белый дом готовит указ о переносе производства лекарств в США. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на информированные источники.
Деловое.ТВ 04:33
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 13 мая в 04:51
Футбол
Какие трофеи завоевал Сёмин для «Локомотива»
Евро-футбол.ру вчера в 10:38
Общество
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу
При большом потоке желающих попасть в торговые центры доступ посетителей ограничат.
78.ru 01:12
Общество
Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
«Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 06:17
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Политика
Лавров не видит необходимости вводить выездные визы
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:19
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 113 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 мая зафиксировано 113 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:08