В России зафиксировано 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Футбол Сезоны в ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно Напомним, что Футбольная национальная лига является второй по силе в российской футбольной структуре, а Профессиональная футбольная лига – третьей.

Общество В Гидрометцентре призвали не ждать тепла в ближайшие дни Резкого потепления в центре европейской части России в ближайшие дни не ожидается. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. 4

Политика Путин похвалил Минобороны за быстрое строительство 16 медцентров По видеоконференции президент России открыл восемь новых многофункциональных медцентров Минобороны для помощи людям с коронавирусной инфекцией. 5

Политика Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий. 1K

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,6K

Энергетика США спровоцировали рост цен на нефть По данным аналитиков, на момент 14 мая было зафиксировано снижение запасов нефти в США на 0,7 миллиона баррелей, что привело к росту стоимости энергоресурсов на мировом рынке на 1% в течение дня.

Экономика В России резко упали объемы сбережений граждан По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 315

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Экономика Главная экономика Европы пережила рекордный спад Главная экономика Европы, экономика Германии, пережила рекордный спад со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.