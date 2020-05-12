Коронавирус

Piter.tvPiter.tvВ России зафиксировано 10 598 новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировано 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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В России зафиксировано 10 598 новых случаев заражения коронавирусом

Piter.tv03:35

Число зараженных новым коронавирусом в России превысило 262 тысячи человек

Snob.ru03:37

В России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом

Lenta.ru03:35

В России 10 598 новых случаев заражения коронавирусом

URA.Ru03:38

Более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в России

Live2413 мая в 05:16

В Москве выявили 4703 заболевших коронавирусом

Московский Комсомолец13 мая в 03:45

В России выявлено 10028 новых случаев заражения коронавирусом

ТВ Центр13 мая в 03:38
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Футбол

Сезоны в ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно

Напомним, что Футбольная национальная лига является второй по силе в российской футбольной структуре, а Профессиональная футбольная лига – третьей.
ГЛАС.RU 07:39
Общество

В Гидрометцентре призвали не ждать тепла в ближайшие дни

Резкого потепления в центре европейской части России в ближайшие дни не ожидается. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН 02:50
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Общество

Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку

РИА Новости 03:22
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Политика

Путин похвалил Минобороны за быстрое строительство 16 медцентров

По видеоконференции президент России открыл восемь новых многофункциональных медцентров Минобороны для помощи людям с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 08:03
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Здоровье

Жительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом

Жительницу Бурятии, которая ранее вылечилась от коронавируса, вновь госпитализировали с таким же диагнозом.
Российская газета 02:27
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Политика

Владимир Путин за 500 дней вручил 2755 наград. Кто получил больше всех

66.ru 08:16
Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
2
Политика

Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
1K
Политика

В МИД РФ не собираются вводить выездные визы из-за коронавируса

У правительства "нет и никогда не было" планов по введению выездных виз для граждан страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru 07:28
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Общество

Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе

Газета.Ru вчера в 21:17
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Происшествия

Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
Ведомости 06:00
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Здоровье

В Прикамье могут ужесточить режим самоизоляции

Стоит отметить, что 2 апреля в регионе объявили режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 04:33
31
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,6K
Общество

В Дагестане вышли на плато по коронавирусу

На сегодняшний день в регионе зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом - 2888.
Mo-gumbet.ru 13 мая в 11:30
52
Кино

Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»

NewInform вчера в 05:32
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Энергетика

США спровоцировали рост цен на нефть

По данным аналитиков, на момент 14 мая было зафиксировано снижение запасов нефти в США на 0,7 миллиона баррелей, что привело к росту стоимости энергоресурсов на мировом рынке на 1% в течение дня.
Рамблер вчера в 05:05
Экономика

В России резко упали объемы сбережений граждан

По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
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Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

В России очень много достойных конкурса ребят, которым проект поможет раскрыться и показать себя миру.
Комсомольская правда вчера в 18:00
2
Общество

Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

«Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 06:17
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,2K
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

Inc-news.ru вчера в 13:01
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Культура

Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони

Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру 13 мая в 10:37
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Наука

Веселящий газ от фекалий пингвинов одурманил исследователей

Профессор Бо Элберлинг из копенгагенского университета рассказал, что исследователи, отправившиеся на остров Южная Георгия в южной Атлантике, где находятся крупные поселения пингвинов, были буквально одурманены во время работы.
Московский Комсомолец 05:56
Политика

Дочь Конева выступила против восстановления памятника маршалу в Праге

Дочь маршала СССР Конева выступила против восстановления памятника отцу в Праге.
ТК Звезда 07:44
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Здоровье

За сутки 113 человек в Оренбуржье выздоровели от коронавируса

В Орске за сутки выявили 5 человек с диагнозом Covid-19.
Orsk.ru 07:25
Общество

Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей

Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
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Экономика

Главная экономика Европы пережила рекордный спад

Главная экономика Европы, экономика Германии, пережила рекордный спад со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.
Lenta.ru 08:12
Общество

Россия обжаловала решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа.
RT на русском 07:41
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Экономика

Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК вчера в 08:03
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Общество

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии

По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
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