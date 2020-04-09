Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом

За сутки зафиксировано 13 летальных случаев. Общее число случаев заражения коронавирусом превысило 10 тысяч в 81 регионе. За весь период умерло 76 человек, выздоровели 698 человек.
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Список регионов России, в которых нашли новых заболевших коронавирусом

TV BRICS05:14

В Ивановской области подтверждены еще 13 случаев заражения коронавирусом

Частник.Ru03:48

В России выявлены почти 1,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом

Интерфакс04:04

Число заражённых коронавирусом в Москве составило почти 6,7 тысячи

RT на русском04:01

Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом

РИА Новости04:40

В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом

Lenta.ru03:45

В России зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса, 13 - смертельных

Весьма03:45
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Происшествия

В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

ТАСС 07:12
Энергетика

ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
Коммерсантъ 07 апреля в 09:18
Общество

Губернатор Челябинской области уходит на самоизоляцию

Глава региона продолжит работать из дома Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение самоизолироваться.
Правда УрФО 02:43
Футбол

«Ростов» продлил контракты с Байрамяном и Черновым

28-летний полузащитник Хорен Байрамян, который в нынешнем составе Ростова является единственным воспитанником ростовского футбола, забил 4 гола и сделал 4 передачи в 20 играх.
Чемпионат-Ростов 06:49
Экономика

Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса в $5 трлн

Пандемия коронавируса лишит мировую экономику $5,5 трлн в ближайшие два года, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase & Co. Эта сумма превышает годовой объем производства товаров и услуг Японии.
РБК 03:59
Общество

Мишустин: инвалидность продлят автоматически

Москва, 9 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Постановление об упрощении порядка оформления инвалидности в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
REGNUM 06:18
Политика

Песков объяснил функции своего блокатора вирусов

Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.
ФедералПресс 06:17
Здоровье

Четверо коронавирусных больных находятся в тяжелом состоянии

Четыре пациента находятся в тяжелом состоянии на кислородной поддержке. Состояние остальных 14 больных стабильное, легкой и средней тяжести.
АиФ Чебоксары 05:14
Политика

Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
RT на русском 06:00
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru 04:50
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 08:00
Энергетика

Саудовская Аравия добилась уступок от России и решила надавить еще

Ради какого объема добычи королевство, уже добившееся изменения позиции своего оппонента, решило надавить на Москву, не уточняется.
Lenta.ru 07:20
Игры

Переиздание Saints Row: The Third уже получило рейтинг

Vevby.ru 06 апреля в 11:12
Происшествия

Замначальника полиции Орехово-Зуева попался на взятке

Вести.Ru 05:24
Армия и оружие

ВКС России активизировались в Идлибе

Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
Lenta.ru 05:48
Политика

Анонсировано новое телеобращение Путина

Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Lenta.ru вчера в 07:33
Здоровье

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Lenta.ru 05:32
Здоровье

В России начали лечить коронавирус новым способом

В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
РИА Новости 06:00
Здоровье

Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом

Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Газета.Ru 06:16
Общество

Иммунолог: переболевшие корью и ветрянкой могут болеть коронавирусом

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович пояснил, что информация о том, что у тех, кто перенес корь или ветрянку, есть иммунитете к коронавирусу – только теория.
Вестник Кавказа вчера в 23:27
Здоровье

Развеян миф о передаче коронавируса

Сотрудник Университета штата Огайо (США) Санджа Илич (Sanja Ilic) объяснил, как безопасно покупать и готовить пищу при пандемии коронавируса, а также развеял миф о возможности передачи инфекции через еду.
Lenta.ru 07:04
Кино

Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Российская газета 06:50
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Общество

В России не отменят госэкзамены и защиту дипломов из-за коронавируса

Минобрнауки РФ не будет отменять в 2020 году госэкзамены и защиту дипломов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, передает ТАСС.
МИР 24 06:11
Общество

В Кремле оценили вероятность передачи Александровского подворья России

Вопрос передачи Александровского подворья в Иерусалиме имеет очень важное значение для России.
ТК Звезда 06:27
Политика

В Кремле напомнили о праве самозанятых на пособие по безработице

Власти предложили облегченный режим получения пособия по безработице, и за ним смогут обратиться в том числе и самозанятые граждане.
Российская газета 06:48
Общество

В Оренбуржье ужесточили меры к приезжающим из других регионов

Согласно документу, все въезжающие в наш регион обязаны заполнять анкету, указывая в ней сведения о месте жительства (пребывания) на территории Оренбургской области и номер контактного телефона.
Orenday.ru 06:36
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Общество

В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ

Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК".
РИА Новости вчера в 13:51
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