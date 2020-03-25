Коронавирус
REGNUMВ России зафиксировано 163 новых случая заражения коронавирусом
Москва, 25 марта 2020, 12:14 — REGNUM В 20 российских регионах за сутки зафиксировано 163 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса. Большая часть заразившихся — 120 человек, зафиксирована в Москве.
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