Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России зафиксировано 163 новых случая заражения коронавирусом

Москва, 25 марта 2020, 12:14 — REGNUM В 20 российских регионах за сутки зафиксировано 163 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса. Большая часть заразившихся — 120 человек, зафиксирована в Москве.
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