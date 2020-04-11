Коронавирус

Байкал-DailyБайкал-DailyВ России зафиксировано 1667 новых случаев заболевания коронавирусом

Всего случаев заболевания зафиксировано 13584 В России за последние сутки зарегистрировано 1667 новых случаев коронавируса.
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В оперштабе назвали число новых случаев заражения коронавирусом в России

Город55.ру11 апреля в 04:24

Темпы распространения коронавируса в РФ за стуки снизились

REGNUM11 апреля в 07:42

В России зафиксировано 1667 новых случаев заболевания коронавирусом

Байкал-Daily11 апреля в 05:30

В России зафиксировано свыше двух тысяч новых случаев коронавируса

Магсити74вчера в 03:40

Статистика коронавируса за 10 апреля: 1786 новых случаев заболевания в России

Общественная служба новостей10 апреля в 03:39
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Общество

В Туле резко упал индекс самоизоляции

Сегодня в Туле индекс понизился до 2,0. Напомним, за прошедшие сутки в России зафиксировано 2558 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Тульские новости 05:57
Общество

Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
Коммерсантъ 02:49
385
Общество

Москва вводит электронные пропуска. Что нужно знать

Пропуск представляет собой специальный код из 16 цифр и букв.
РИА Новости вчера в 02:53
Происшествия

На въездах в Москву поставили ОМОН

Въезжающие в Москву из области потоки машин теперь контролируются полицией совместно с сотрудниками ОМОН Росгвардии, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Вести.Ru 07:15
3
Шоу-бизнес

Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы

Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
669
Общество

Дети смогут передвигаться по Москве только с родителями

Дети до 14 лет могут передвигаться по Москве без пропуска, но в сопровождении родителей.
Российская газета 07:19
1
Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
951
Экономика

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
850
Общество

В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков

В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина.
Комсомольская правда вчера в 09:24
891
Общество

С сайта «Ведомостей» дважды сняли колонку о Сечине

Сонин опубликовал в Facebook текст колонки и дописал: «Уже после публикации эта колонка была удалена с сайта «Ведомостей» лично и. о. главного редактора Шмаровым, вопреки мнению тех, кто выпускал газету, в том числе шеф-редактора».
Forbes 02:39
3
Общество

ГИБДД ограничила прием экзаменов на водительские права

В связи с распространением коронавируса Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на получение водительских прав.
РБК 07:31
17
Армия и оружие

В Ливии ЗРПК «Панцирь-С1» уничтожил 16 турецких ударных беспилотников

ГЛАС.RU 02:54
12
Происшествия

В Архангельске пытались поджечь здание Еврейского культурного центра

ТАСС 03:27
5
Политика

Новак: «Северный поток-2» однозначно будет достроен

Министр энергетики России Александр Новак заявил телеканалу "Россия 1", что газопровод "Северный поток-2" однозначно будет реализован.
Газета.Ru вчера в 12:45
39
Общество

Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом

Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат.
РБК 07:10
7
Политика

Лавров и Зариф обсудили борьбу с коронавирусом

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили координацию усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:18
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
1K
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
687
Общество

В Томской области продлили режим самоизоляции из-за коронавируса

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить режим полной самоизоляции в регионе до 30 апреля.
РИА Новости 06:36
11
Энергетика

Сделку по нефти сочли провалом России

После распада сделки Саудовская Аравия объявила ценовую войну и резко нарастила добычу с 9,8 миллиона баррелей до 12,3 миллиона.
Lenta.ru 07:18
Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
1,3K
Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
816
Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
340
Общество

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС резко ухудшилась ситуация с пожаром, который не могут потушить уже полторы недели

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС резко ухудшилась ситуация с пожаром, который не могут потушить уже полторы недели.
Эхо Москвы 07:00
Общество

В Кремле допустили перенос парада Победы

Газета.Ru 11 апреля в 11:24
994
Происшествия

В Твери возбудили уголовное дело за фейк о коронавирусе

"Возбуждено уголовное дело по сообщению, опубликованному в СМИ, по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:11
1
Политика

Лукашенко обратился к больным коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к белорусским гражданам, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:05
109
Общество

Александра Васильева доставили в Коммунарку

WomanHit.ru 02:34
310
Политика

В Кремле оценили борьбу с коронавирусом в Москве и регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 13 апреля, прокомментировал рост уровня индекса самоизоляции в Москве и действия регионов в период пандемии коронавируса.
Известия 06:14
13
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса.
ТАСС 06:51
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