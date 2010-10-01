В России зафиксировано 5395 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Гаджеты TSMC поможет Intel производить 7-нанометровые процессоры Сообщается, что первый 7-нм процессор на базе техпроцесса Intel будет представлен только в конце 2022 или в начале 2023 года. 14

Общество Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается. 1,1K

Финансы РБК сообщил об оттоке валютных вкладов в российских банках Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банков в марте составил $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае — $505 млн из семи, пишет издание. 499

Общество В России выявили 5395 новых случаев заражения коронавирусом В России за стуки зарегистрировали 5395 случаев COVID-19, умерли 150 человек, выписались 8888, сообщили в оперативном штабе.

Экономика Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 707

Общество Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам Как отмечает областное министерство образования, такой результат ЕГЭ в последний раз был зафиксирован в регионе в 2017 году, когда выпускница школы №2 города Пестово Анжелика Качалова набрала 100 баллов по русскому языку, обществознанию и истории. 3

Политика Дегтярев призвал жителей Хабаровска заканчивать с протестами Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с депутатами Законодательной думы Хабаровского края заявил, что жителям региона надо заканчивать с акциями протеста. 216

Здоровье В Алтайском крае выявили вспышку коронавируса в онкодиспансере Более 40 заболевших коронавирусом сотрудников и пациентов выявили в корпусе онкодиспансера в Барнауле, его закрыли на карантин, сообщил во вторник региональный оперштаб.

Здоровье Мясников указал на 4 ключевых показателя здоровья человека Российский специалист полагает, что гражданам следует уделять особое внимание объему талии, показателям сахара, значениям артериального давления и уровню холестерина. 274

Экономика Китайская Tencent превзошла по капитализации Facebook Пекин, 28 июля 2020, 09:49 — REGNUM Китайская компания Tencent превзошла по размеру рыночной капитализции американскую компанию Facebook. 1

Спорт Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио. 2

Экономика ЦБ предложил антирисковые меры после отрицательного обвала нефти WTI Банк России проанализировал ситуацию с отрицательными ценами на фьючерсные контракт на нефть WTI, которая возникла в апреле 2020 года.

Общество Популярный у туристов вьетнамский город Хойан закрыли из-за пандемии Дананг, Вьетнам, 28 июля 2020, 11:06 — REGNUM Старинный портовый город Хойан, который находится в центральной провинции Вьетнама и является популярным среди туристов, был закрыт для посещения по причине угрозы распространения коронавируса.

Игры Российских подписчиков сервиса PS Plus снова обделили Токио, 28 июля 2020, 09:45 — REGNUM В августе подписчики сервиса PS Plus бесплатно получат две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2и Fall Guys: Ultimate Knockout. 14

Общество В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. 24

Политика Кремль ответил на выступления против участия России в G7 Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса. 110

Общество YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания. 111