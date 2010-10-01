Общество
Piter.tvВ России зафиксировано 5395 новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано 5395 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Гаджеты
TSMC поможет Intel производить 7-нанометровые процессоры
Сообщается, что первый 7-нм процессор на базе техпроцесса Intel будет представлен только в конце 2022 или в начале 2023 года.
Ридус вчера в 10:35
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Общество
В России зарегистрировано 118 тест-систем для диагностики коронавируса
В России для диагностики коронавирусной инфекции зарегистрировано 118 тест-систем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 04:51
Шоу-бизнес
32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз
Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru 04:34
Гаджеты
Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5
Компания Qualcomm представила новое поколение технологии быстрой зарядки под названием Quick Charge 5.
Деловое.ТВ вчера в 12:55
Общество
В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты
В России появилась новая схема мошенничества с майнингом криптовалюты. Пользователей заманивают быстрым заработком через браузер.
Российская газета 04:00
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов в российских банках
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банков в марте составил $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае — $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Общество
В России выявили 5395 новых случаев заражения коронавирусом
В России за стуки зарегистрировали 5395 случаев COVID-19, умерли 150 человек, выписались 8888, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:52
Экономика
Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 05:24
Происшествия
В Сочи после стрельбы аниматоров на корпоративе возбудили дело
Российская газета вчера в 15:06
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Как отмечает областное министерство образования, такой результат ЕГЭ в последний раз был зафиксирован в регионе в 2017 году, когда выпускница школы №2 города Пестово Анжелика Качалова набрала 100 баллов по русскому языку, обществознанию и истории.
РИА Новости вчера в 05:08
Политика
Дегтярев призвал жителей Хабаровска заканчивать с протестами
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с депутатами Законодательной думы Хабаровского края заявил, что жителям региона надо заканчивать с акциями протеста.
Общественная служба новостей 04:17
Здоровье
Скончались еще пять амурчан, у которых выявили коронавирус
С начала пандемии в регионе выявили 2660 носителей COVID. Выздоровели 1554 человек (за последние сутки 47).
Вести - Амурская область 05:05
Здоровье
В Алтайском крае выявили вспышку коронавируса в онкодиспансере
Более 40 заболевших коронавирусом сотрудников и пациентов выявили в корпусе онкодиспансера в Барнауле, его закрыли на карантин, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 05:07
Здоровье
Мясников указал на 4 ключевых показателя здоровья человека
Российский специалист полагает, что гражданам следует уделять особое внимание объему талии, показателям сахара, значениям артериального давления и уровню холестерина.
Evo-rus.com 03:12
Экономика
Китайская Tencent превзошла по капитализации Facebook
Пекин, 28 июля 2020, 09:49 — REGNUM Китайская компания Tencent превзошла по размеру рыночной капитализции американскую компанию Facebook.
REGNUM 02:49
Происшествия
В Архангельске мужчина убил трех женщин и пытался сжечь их тела
В Архангельске следователи предъявили обвинение мужчине за убийство трех женщин и попытку сжечь их тела, пишет пресс-служба регионального управления СК.
Газета.Ru 04:13
Спорт
Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт вчера в 05:39
Экономика
ЦБ предложил антирисковые меры после отрицательного обвала нефти WTI
Банк России проанализировал ситуацию с отрицательными ценами на фьючерсные контракт на нефть WTI, которая возникла в апреле 2020 года.
РБК 04:59
Общество
Популярный у туристов вьетнамский город Хойан закрыли из-за пандемии
Дананг, Вьетнам, 28 июля 2020, 11:06 — REGNUM Старинный портовый город Хойан, который находится в центральной провинции Вьетнама и является популярным среди туристов, был закрыт для посещения по причине угрозы распространения коронавируса.
REGNUM 04:06
Игры
Российских подписчиков сервиса PS Plus снова обделили
Токио, 28 июля 2020, 09:45 — REGNUM В августе подписчики сервиса PS Plus бесплатно получат две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2и Fall Guys: Ultimate Knockout.
REGNUM 02:45
Общество
В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела
Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
РБК 04:48
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru вчера в 07:18
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Происшествия
Прикуривший от церковной свечи в Чите подросток извинился
Подросток, который прикурил от церковной свечи в одном из соборов Читы, записал видео с извинениями в своем аккаунте Instagram.
Российская газета 02:40