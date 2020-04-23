Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВ России зафиксировано 5849 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 46,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 60 летальных исходов.
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Новые случаи коронавируса зафиксировали в 83 регионах РФ

Московский Комсомолец05:31

В России снижается количество новых случаев коронавируса

Алтайская правда23 апреля в 03:48

Еще 5966 россиян заразились коронавирусом

Ruposters.ruвчера в 06:31

В России зафиксировано 5849 новых случаев коронавируса

Эхо Москвы24 апреля в 03:35

В России зафиксировано 4 774 новых случая коронавируса

Москва 2423 апреля в 04:04

В России зафиксирован 6361 новый случай коронавируса

Новгородские ведомости05:05

В России зафиксировали еще 4774 случая заражения коронавирусом

Новая газета23 апреля в 03:35
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Общество

В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова

Российская газета 05:23
173
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,6K
Здоровье

Четверть новых случаев заражения коронавирусом выявлена в Ростове

Всего в донской столице выявлен 151 случай заражения COVID-19 из 533 зафиксированных в регионе.
Donday.ru 24 апреля в 05:16
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Общество

Умер итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза

На 80-м году жизни скончался известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза.
Газета.Ru 05:37
40
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
1,4K
Политика

Нардеп ВРУ для Atlantic Council заявил о «путинской войне с историей»

Нардеп ВРУ входит во фракцию ПЕС (Партия Европейской солидарности), лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко.
Военное обозрение 03:41
Общество

В России число зараженных коронавирусом выросло на 6361 человека

Число заболевших COVID-19 в РФ выросло до 80 949, на рекордные 6 361 за сутки, почти половина из них не имеет симптомов, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
Москва-Баку.ru 05:09
60
Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
59
Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Газета.Ru вчера в 14:10
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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
1K
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 24 апреля в 03:58
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Здоровье

В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом

В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
29
Общество

Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
950
Общество

Ксения Собчак объяснила решение приобрести долю в «крабовом» бизнесе

В одном из недавних интервью экс-кандидат в президенты РФ объяснила, чем руководствовалась, соглашаясь на сделку.
OAnews 01:45
41
Экономика

В Кремле оценили прогнозы Deutsche Bank об исчерпании ФНБ России

Ранее Эксперты Deutsche Bank предположили, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета будет достаточно на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Газета.Ru 24 апреля в 06:16
1,9K
Общество

Названы самые пораженные коронавирусом города Подмосковья

В тройку городов-лидеров Подмосковья по количеству подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией вошли Одинцово, Люберцы и Красногорск, 25 апреля сообщили в оперативном штабе по контролю за ситуацией с COVID-19 Подмосковья.
ИА Красная Весна 01:08
98
Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
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Политика

Путин подписал закон о переносе окончания Второй мировой

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября.
Вести Подмосковья 24 апреля в 05:55
3,9K
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия 24 апреля в 18:17
2K
Общество

Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху

РИА Новости 02:34
20
Политика

На Украине заявили о незаконности назначения Саакашвили вице-премьером

Назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам станет нарушением закона из-за наличия у политика судимости.
Известия 02:52
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ 24 апреля в 06:31
1,4K
Общество

В оперштабе рассказали об умерших от коронавируса калининградцах

В Калининградской области за сутки скончались ещё два человека с коронавирусом.
Клопс 05:34
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Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
258
Общество

В Кузбассе с 5 мая введут электронные пропуска

На территории Кемеровской области с 5 мая начнут водить электронные пропуска для контроля режима самоизоляции.
Российская газета вчера в 07:52
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Здоровье

Врачи предупредили об опасности чая во время пандемии коронавируса

Медики рассказали об опасности чая во время пандемии китайского коронавируса, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:18
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Армия и оружие

Гайдук призвал власти Украины укрепить морскую политику

Необходимость Украины ввести новую морскую политику наступательного характера и защитить страну от берегов противника обозначил бывший командующий украинских ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук.
Политика Сегодня вчера в 13:55
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
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Здоровье

В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в восьми муниципалитетах Свердловской области, сообщает в воскресенье региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 05:26
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Шоу-бизнес

Актрису Маргариту Терехову не навещают родственники

Сиделки круглосуточно ухаживают за Тереховой и даже делают ей прическу и наносят на лицо крем, отмечает невестка актрисы.
RuNews24.ru 04:19
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