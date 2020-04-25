Коронавирус

Реальное времяРеальное времяВ России зарегистрировано 5 849 новых случаев коронавируса

За сутки в России выявлено еще 5 849 новых инфицированных коронавирусом. Об этом говорят данные федерального штаба.
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«Москва идет к победе над коронавирусом с опережением»

BFM.ruвчера в 07:16

В России выявили 5966 новых случаев коронавируса

Известиявчера в 06:17

В России подтвердили 5966 новых случаев коронавируса

Взгляд.рувчера в 06:32

25 апреля: в России зафиксировано 5 966 новых случаев коронавируса, умерли 66 человек

Весьмавчера в 06:15

5966 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в России

Авторадиовчера в 06:41

В РФ зафиксировали 5849 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки

РЕН ТВ24 апреля в 03:39

В России зарегистрировано 5 849 новых случаев коронавируса

Реальное время24 апреля в 03:37
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
2,1K
Политика

Что произошло с Ким Чен Ыном?

Зарубежные политики и эксперты продолжают обсуждать возможные серьезные проблемы со здоровьем лидера КНДР Ким Чен Ына.
Российская газета 11:45
Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
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Футбол

«Реал» не может договориться с Вараном о новом контракте

Защитник "Реала" Рафаэль Варан все еще не может договориться с мадридским клубом о продлении контракта.
Soccer.ru 10:27
Политика

Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
9
Общество

Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
60
Культура

Победитель телешоу «Маска» на НТВ покажет лицо

ToDay News Ufa вчера в 09:41
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Политика

Песков рассказал о поэтапном выходе из режима самоизоляции в России

Глава государства Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 30 апреля для нераспространения коронавируса в России.
Политическая Экспертиза 07:36
11
Здоровье

В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

В больницах китайского Уханя не осталось пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Сусанин 05:05
94
Происшествия

Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале

Lenta.ru вчера в 02:20
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Армия и оружие

Российские военные моряки получат новый универсальный нож

Российская газета вчера в 07:03
26
Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом

RT на русском 11:17
38
Происшествия

Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска

Пятигорский городской суд в воскресенье, 26 апреля, заключил под стражу экс-главу Пятигорска Льва Травнева.
Известия 10:27
59
Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor 24 апреля в 09:55
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
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Хоккей

Третьяк — лучший вратарь века. Его сэйвы были бесподобны

ИИХФ признала его лучшим вратарем XX века. С 2006 года он занимает пост президента ФХР.
Спорт-Экспресс вчера в 09:41
Общество

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
29
Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

Газета.Ru 11:34
733
Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
238
Происшествия

В Башкирии во время самоизоляции устроили вечеринку в клубе

В одном из развлекательных заведений Стерлитамака в нарушение требований самоизоляции по коронавирусу прошла вечеринка с участием нескольких десятков человек.
Российская газета 10:40
2
Общество

В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

Коммерсантъ 09:01
492
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,8K
Общество

Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам

Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45
Общество

Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

ТАСС 05:17
238
Происшествия

Водитель в Омске врезался в группу людей во время незаконных автогонок

REGNUM 11:31
9
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
775
Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
1,7K
Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
BFM.ru 01:40
2,7K
Религия

Отец Сергий проклял всех, кто призвал закрыть храмы из-за коронавируса

Росбалт 08:15
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