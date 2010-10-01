Коронавирус
ФедералПрессВ России зафиксировано 6198 новых случаев коронавируса
Оперативный штаб сообщает, что в России за сутки насчитывается 6 198 новых случаев коронавируса. Инфекция найдена в 84 регионах страны. Больше всего больных в Москве – 2 871.
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В России зафиксировано 5966 новых случаев заболевания коронавирусом
Парламентская газета25 апреля в 06:19
Рост продолжается: в России зафиксировали 5 966 новых зараженных COVID-19
БИЗНЕС Online25 апреля в 06:40
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Общество
Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Общество
Депутат Госдумы оценил вероятность продления самоизоляции на год
Депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин оценил вероятность продления режима самоизоляции из-за коронавируса на год.
Lenta.ru вчера в 17:27
Общество
ВЦИОМ: россияне одобряют жесткие карантинные меры
60% россиян одобряют введение жестких ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавируса.
URA.Ru 04:51
Общество
Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19
Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
РИА Новости 03:53
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
Здоровье
На Среднем Урале выявили ещё 85 случаев заражения коронавирусом
По всей стране подтверждено 6 тысяч 411 новых случаев заражения, выявленных за минувшие сутки.
REGNUM 04:02
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Транспорт
Езда без пропуска по Москве: выписаны первые большие штрафы
Сам автовладелец утверждает, что штраф был выписан ошибочно, поскольку цифровой пропуск на автомобиль им был в установленном порядке оформлен.
Вести.Ru 02:57
Энергетика
Минэнерго гарантировало отсутствие дефицита топлива в России
Министр энергетики России Александр Новак гарантировал, что в стране не будет дефицита топлива при любом развитии ситуации на рынке.
Газета.Ru 04:38
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Происшествия
В МВД приравняли посещение общественных мест без масок к нарушению режима самоизоляции
Если с 1 мая гражданин появится на улице без маски, то за нарушение самоизоляции он может получить штраф в 3-5 тысяч рублей.
Екатеринбург в интернете 04:21
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Наука
Личинки червей могут помочь в борьбе с астмой
Исследователи из Центра аллергии и окружающей среды при Техническом университете Мюнхена совместно с коллегами из Центра Гельмгольца Мюнхена провели необычное исследование, в ходе которого смогли установить, что личинки круглого червя содержат особое вещество, способное подавить неприятные симптомы астмы.
Машины и Механизмы вчера в 12:02
Общество
В Татарстане выявили 65 новых случаев коронавируса
В Татарстане за последние сутки подтвердили 65 новых случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 04:02
Армия и оружие
Сирийская ПВО отражает атаку над Дамаском
Государственное телевидение Сирии сообщило, что система противовоздушной обороны (ПВО) начала отражать атаку в небе над Дамаском.
ФАН 26 апреля в 22:56
Здоровье
Коронавирус в Дивеево завезли паломники из других регионов
Глеб Никитин проинспектировал соблюдение санитарно-технического контроля в Дивееве и на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, где накануне коронавирус подтвердили у 76 сестер.
Правда ПФО 03:31
Общество
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
Piter.tv вчера в 10:00
Общество
Первая смерть от коронавируса подтвердилась в Ленобласти
Причиной смерти медсестры Гатчинской больницы Натальи Хечумовой стала коронавирусная инфекция, подтвердил региональный оперативный штаб в своем официальном сообществе 28 апреля.
ЗакC.Ру 04:17
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Джиган появился на дне рождения Оксаны Самойловой и дочери Майи
Вечером гулящий супруг Самойловой приехал к своей жене и дочери для того, чтобы поздравить их с днём рождения.
Pravda.Ru 04:54
Общество
Совфед оценит этичность обращения Нарусовой в Верховный суд
Глава подкомитета Совета Федерации по этике, зампред комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов сообщил 27 апреля, что сообщения об обращении сенатора от Республики Тыва Людмилы Нарусовой в Верховный суд непременно проверят.
Право.ру вчера в 12:00
Политика
Леониду Рошалю присвоили звание Героя Труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда известному российскому врачу Леониду Рошалю, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 12:07
Здоровье
За сутки 64 человека в Ростовской области заболели коронавирусом
На 28 апреля в Ростовской области подтвержден коронавирус у 778 человек, из них 49 — выздоровели, 2 — скончались.
Kursk.com 04:52
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39