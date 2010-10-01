Оперативный штаб сообщает, что в России за сутки насчитывается 6 198 новых случаев коронавируса. Инфекция найдена в 84 регионах страны. Больше всего больных в Москве – 2 871.

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1K

Общество Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса. 116

Общество ВЦИОМ: россияне одобряют жесткие карантинные меры 60% россиян одобряют введение жестких ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавируса.

Общество Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19 Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый. 168

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 2,2K

Политика Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября. 52

Здоровье На Среднем Урале выявили ещё 85 случаев заражения коронавирусом По всей стране подтверждено 6 тысяч 411 новых случаев заражения, выявленных за минувшие сутки.

Энергетика Минэнерго гарантировало отсутствие дефицита топлива в России Министр энергетики России Александр Новак гарантировал, что в стране не будет дефицита топлива при любом развитии ситуации на рынке.

Происшествия В МВД приравняли посещение общественных мест без масок к нарушению режима самоизоляции Если с 1 мая гражданин появится на улице без маски, то за нарушение самоизоляции он может получить штраф в 3-5 тысяч рублей.

Наука Личинки червей могут помочь в борьбе с астмой Исследователи из Центра аллергии и окружающей среды при Техническом университете Мюнхена совместно с коллегами из Центра Гельмгольца Мюнхена провели необычное исследование, в ходе которого смогли установить, что личинки круглого червя содержат особое вещество, способное подавить неприятные симптомы астмы.

Здоровье Коронавирус в Дивеево завезли паломники из других регионов Глеб Никитин проинспектировал соблюдение санитарно-технического контроля в Дивееве и на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, где накануне коронавирус подтвердили у 76 сестер. 7

Общество Первая смерть от коронавируса подтвердилась в Ленобласти Причиной смерти медсестры Гатчинской больницы Натальи Хечумовой стала коронавирусная инфекция, подтвердил региональный оперативный штаб в своем официальном сообществе 28 апреля. 5

Политика Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент. 436

Общество Совфед оценит этичность обращения Нарусовой в Верховный суд Глава подкомитета Совета Федерации по этике, зампред комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов сообщил 27 апреля, что сообщения об обращении сенатора от Республики Тыва Людмилы Нарусовой в Верховный суд непременно проверят. 316

Политика Леониду Рошалю присвоили звание Героя Труда Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда известному российскому врачу Леониду Рошалю, сообщает Газета.ru. 26

Общество Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года. 2K