За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае. Больше всего новых заболевших в Москве — 536, следом идут Московская и Нижегородская области с 45 и 22 диагнозами соответственно.

Политика Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Общество В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Гаджеты Xiaomi посмеялась над Huawei из-за отсутствия сервисов Google Китайская компания Xiaomi не упустила возможность подшутить над своим конкурентом — компаний Huawei из-за того, что в смартфонах последней отсутствуют сервисы Google.

Политика Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима Обращения Путина Ранее в обращении к россиянам Владимир Путин объявил с неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.

Спорт Трамп рассчитывает на скорое возобновление соревнований в США Президент США Дональд Трамп после встречи с руководителями ведущих спортивных лиг страны заявил, что рассчитывает на скорое возобновление соревнований, несмотря на бушующую пандемию коронавируса.Я хочу, чтобы фанаты вернулись на трибуны.

Общество Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса По данным на 4 апреля, в России было выявлен 4731 случай инфицирования. С начала распространения коронавируса в стране умерли 43 пациента.

Здоровье Власти должны срочно спасать людей и государства Число умерших оценивают от 17 млн до 50–100 млн человек или 0,9–5,3% населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.

Общество В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.

Общество У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус Коронавирус нового типа диагностирован у депутата Московской городской думы Евгения Ступина, об этом он рассказал РИА Новости.

Футбол У Валерия Карпина родилась пятая дочь У тренера ФК «Ростов» 51-летнего Валерия Карпина 4 апреля родилась пятая дочь. Об этом наставник сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Здоровье В Нижегородской области число случаев коронавируса возросло до 47 Количество больных коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось почти вдвое – с 25 до 47 человек, диагноз подтвердили пациентам, которые давно изолированы и проходят лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.