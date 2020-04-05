Коронавирус

News.ruNews.ruВ России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае. Больше всего новых заболевших в Москве — 536, следом идут Московская и Нижегородская области с 45 и 22 диагнозами соответственно.
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Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 14 регионах России

RT на русском06:41

В России за сутки зафиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусом

Московский Комсомолец06:36

За сутки в России зафиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусом

Life.ru06:32

5 апреля: в России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса, 2 человека умерли

Весьма06:33

Еще более 600 россиян заразились коронавирусом

Lenta.ru06:33

В России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса

News.ru06:33

В России 658 новых случаев коронавируса. И две смерти

Екатеринбург Онлайн06:30
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Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Общество

В России заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом

Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом.
Lenta.ru 07:33
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском 05:04
Общество

Число зараженных коронавирусом в Петербурге увеличилось на 20 человек

Общее число погибших в стране составило 45 человек.
АБН 07:14
Происшествия

В Томске суд принудительно поместил местного жителя в обсерватор

Томский суд принудительно отправил в обсервацию прибывшего из-за границы 50-летнего местного жителя.
Российская газета 04:50
Политика

Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу

Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Газета.Ru 06:44
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Гаджеты

Xiaomi посмеялась над Huawei из-за отсутствия сервисов Google

Китайская компания Xiaomi не упустила возможность подшутить над своим конкурентом — компаний Huawei из-за того, что в смартфонах последней отсутствуют сервисы Google.
Live24 04:53
Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском вчера в 08:59
Космос

Астрономы обнаружили аномальную галактику Мессье 94

Астрономы в рамках исследований обнаружили аномальную галактику, получившую название Мессье 94.
Актуальные Новости 02:35
Политика

Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима

Обращения Путина Ранее в обращении к россиянам Владимир Путин объявил с неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
РИА Новости 07:29
Общество

В Татарстане упростили систему СМС-разрешений на выход из самоизоляции

Власти отмечают, что «упрощенную систему регистрации в сервисе по получению цифровых пропусков» ввели «для удобства жителей Республики Татарстан».
Коммерсантъ 06:52
Происшествия

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
МИР 24 05:30
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Спорт

Трамп рассчитывает на скорое возобновление соревнований в США

Президент США Дональд Трамп после встречи с руководителями ведущих спортивных лиг страны заявил, что рассчитывает на скорое возобновление соревнований, несмотря на бушующую пандемию коронавируса.Я хочу, чтобы фанаты вернулись на трибуны.
Soccer.ru 05:02
Здоровье

В Белоруссии число случаев коронавируса возросло до 440

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии увеличилось до 440. Об этом сообщает белорусский Минздрав.
RT на русском вчера в 11:38
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса

По данным на 4 апреля, в России было выявлен 4731 случай инфицирования. С начала распространения коронавируса в стране умерли 43 пациента.
НТВ вчера в 09:42
Здоровье

Власти должны срочно спасать людей и государства

Число умерших оценивают от 17 млн до 50–100 млн человек или 0,9–5,3% населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.
Rusvesna.su 00:30
Общество

В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине

Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.
REGNUM 04:44
Общество

Правительство РФ ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Правительство РФ приняло ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников.
Daily Storm вчера в 05:20
Общество

У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус

Коронавирус нового типа диагностирован у депутата Московской городской думы Евгения Ступина, об этом он рассказал РИА Новости.
Газета.Ru 07:13
Футбол

У Валерия Карпина родилась пятая дочь

У тренера ФК «Ростов» 51-летнего Валерия Карпина 4 апреля родилась пятая дочь. Об этом наставник сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Панорама Ростова-на-Дону 02:10
Происшествия

Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Lenta.ru 03:41
Здоровье

В Нижегородской области число случаев коронавируса возросло до 47

Количество больных коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось почти вдвое – с 25 до 47 человек, диагноз подтвердили пациентам, которые давно изолированы и проходят лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 07:19
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

В России магазины могут обязать предоставлять маски покупателям

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 06:05
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Коммерсантъ 04:15
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
Политика

Мишустин: пик распространения коронавируса в России еще не пройден

Председатель правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов опираться на мнение Роспотребнадзора по коронавирусу, отметив, что пик болезни еще не пройден.
РИА Новости 03 апреля в 08:08
Здоровье

В Челябинской области за сутки выросло число заболевших коронавирусом

В Челябинской области за сутки выявлено четыре новых случая коронавируса. Подтверждены на 5 апреля уже 27 случаев заболевания.
74.ru 02:40
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