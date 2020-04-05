Коронавирус
News.ruВ России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае. Больше всего новых заболевших в Москве — 536, следом идут Московская и Нижегородская области с 45 и 22 диагнозами соответственно.
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Общество
Минздрав рекомендовал продавцам и полицейским носить маски и перчатки
В сообщении ведомства подчеркивается, что это касается работников, которым в соответствии со служебными обязанностями необходимо общаться с большим количеством людей: продавцов магазинов, кассиров на общественном транспорте, работников аптек, сотрудников МВД, МФЦ и иных государственных организаций.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Общество
Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Общество
Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом
Депутат столичного парламента Евгений Ступин заразился COVID-19. Об этом он написал в своих аккаунтах в соцсетях.
Футбол
Смолов согласовал с «Сельтой» свой отъезд из Испании
Форвард «Сельты» Федор Смолов согласовал с клубом свой отъезд из Испании.
Общество
У пермской журналистки после смерти был подтвержден коронавирус
Здоровье
Врач, защити себя сам. Медики в России отмечают нехватку специальных защитных средств
В марте на сайте Change.org медики Ярославской области потребовали обеспечения средствами индивидуальной защиты.
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Гаджеты
В Xiaomi рассказали о новом внешнем аккумуляторе
На сегодняшний день китайский производитель Xiaomi активно продает внешние аккумуляторы, емкость которых составляет 10000 мА / ч с возможностью беспроводной зарядки мощностью 10 и 20 Вт. Однако недавно представители компании рассказали, что вскоре на рынок выйдет более мощный внешний аккумулятор, емкость которого составит 20000 мА / ч.
Общество
Врач предупредил о «вирусовыделении» у вылечившегося от COVID-19
Замдиректора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов заявил о "вирусовыделении" у излечившихся от нового типа коронавируса COVID-19.Об этом он рассказал в эфире "России 1" Наиле Аскер-заде.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Общество
Власти Москвы рассказали о контроле за соблюдением режима самоизоляции
Московские власти рассказали о перспективах введения в столице системы умного контроля за самоизоляцией.
Общество
Названы профессии, на которые после пандемии коронавируса упадет спрос
Аналитики рассказали, какие специалисты могут лишиться работы в ближайшие месяцы.
Транспорт
РЖД отменила поезда в Калининград
Изменит график и поезд, который должен был отправиться 5 апреля из Москвы. Билеты можно сдать в кассах без дополнительных плат.
Общество
Каждая вторая компания перенесла срок сдачи своей отчетности
Федеральная налоговая служба официально перенесла срок сдачи баланса на 6 апреля ( письмо ФНС и Минфина от 27.03.2020 № 07-04-07/24096 / ВД-4-1/5303@).
Общество
Свердловским шиномонтажкам разрешили работать во время карантина
Свердловским шиномонтажкам разрешили работать во время карантина В регионе расширили список магазинов и мастерских, которые снова могут открыться, несмотря на коронавирус.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Происшествия
Главные новости за выходные 4–5 апреля
Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Здоровье
В РФ заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом
Взрывной рост числа зараженных коронавирусом в России удается сдерживать, благодаря принятыми властями мерами.
Авто
Появились изображения нового Nissan X-Trail
На днях в Сеть попали патентные изображения экстерьера и интерьера нового Nissan X-Trail.
Общество
В Таиланде россиянин умер от коронавируса
Россиянин умер от коронавируса в Паттайе, сообщили РИА Новости в посольстве в Таиланде.
Происшествия
Жителю Югры грозит штраф до 100 тыс. рублей за фейк о коронавирусе
Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, сумма штрафа увеличивается до 1,5 млн рублей, срок лишения свободы остается тем же.
Общество
В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса
Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.
Здоровье
Избавиться от боли в пояснице поможет специальная гимнастика
Делать «элементарную гимнастику» для уменьшения неприятных ощущений в пояснице призвал людей профессор при медицинском факультете Токийского университета Ко Мацудайра, сообщает издание «Нихон кэйдзай».