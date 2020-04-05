За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае. Больше всего новых заболевших в Москве — 536, следом идут Московская и Нижегородская области с 45 и 22 диагнозами соответственно.

Общество Минздрав рекомендовал продавцам и полицейским носить маски и перчатки В сообщении ведомства подчеркивается, что это касается работников, которым в соответствии со служебными обязанностями необходимо общаться с большим количеством людей: продавцов магазинов, кассиров на общественном транспорте, работников аптек, сотрудников МВД, МФЦ и иных государственных организаций.

Политика Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.

Общество Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.

Общество Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом Депутат столичного парламента Евгений Ступин заразился COVID-19. Об этом он написал в своих аккаунтах в соцсетях.

Экономика Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Гаджеты В Xiaomi рассказали о новом внешнем аккумуляторе На сегодняшний день китайский производитель Xiaomi активно продает внешние аккумуляторы, емкость которых составляет 10000 мА / ч с возможностью беспроводной зарядки мощностью 10 и 20 Вт. Однако недавно представители компании рассказали, что вскоре на рынок выйдет более мощный внешний аккумулятор, емкость которого составит 20000 мА / ч.

Общество Врач предупредил о «вирусовыделении» у вылечившегося от COVID-19 Замдиректора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов заявил о "вирусовыделении" у излечившихся от нового типа коронавируса COVID-19.Об этом он рассказал в эфире "России 1" Наиле Аскер-заде.

Транспорт РЖД отменила поезда в Калининград Изменит график и поезд, который должен был отправиться 5 апреля из Москвы. Билеты можно сдать в кассах без дополнительных плат.

Общество Каждая вторая компания перенесла срок сдачи своей отчетности Федеральная налоговая служба официально перенесла срок сдачи баланса на 6 апреля ( письмо ФНС и Минфина от 27.03.2020 № 07-04-07/24096 / ВД-4-1/5303@).

Общество Свердловским шиномонтажкам разрешили работать во время карантина Свердловским шиномонтажкам разрешили работать во время карантина В регионе расширили список магазинов и мастерских, которые снова могут открыться, несмотря на коронавирус.

Авто Появились изображения нового Nissan X-Trail На днях в Сеть попали патентные изображения экстерьера и интерьера нового Nissan X-Trail.

Общество В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.