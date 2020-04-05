Коронавирус

News.ruNews.ruВ России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае. Больше всего новых заболевших в Москве — 536, следом идут Московская и Нижегородская области с 45 и 22 диагнозами соответственно.
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По всей России — двое умерших от коронавируса за сутки

Росбалт06:59

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 14 регионах России

RT на русском06:41

Еще более 600 россиян заразились коронавирусом

Lenta.ru06:33

В России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса

News.ru06:33

В России 658 новых случаев коронавируса. И две смерти

Екатеринбург Онлайн06:30

В России 658 новых случаев коронавируса. И две смерти

74.ru06:30

В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом

Вести ФМ02 апреля в 04:38
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Общество

Минздрав рекомендовал продавцам и полицейским носить маски и перчатки

В сообщении ведомства подчеркивается, что это касается работников, которым в соответствии со служебными обязанностями необходимо общаться с большим количеством людей: продавцов магазинов, кассиров на общественном транспорте, работников аптек, сотрудников МВД, МФЦ и иных государственных организаций.
Интерфакс 08:36
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС 07:23
Общество

Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Znak.com 09:07
Общество

Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Депутат столичного парламента Евгений Ступин заразился COVID-19. Об этом он написал в своих аккаунтах в соцсетях.
Росбалт 09:13
Футбол

Смолов согласовал с «Сельтой» свой отъезд из Испании

Форвард «Сельты» Федор Смолов согласовал с клубом свой отъезд из Испании.
Матч ТВ 12:08
Общество

У пермской журналистки после смерти был подтвержден коронавирус

РБК Пермский край 02 апреля в 02:23
Здоровье

Врач, защити себя сам. Медики в России отмечают нехватку специальных защитных средств

В марте на сайте Change.org медики Ярославской области потребовали обеспечения средствами индивидуальной защиты.
BFM.ru 10:54
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Российская газета 03:36
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Гаджеты

В Xiaomi рассказали о новом внешнем аккумуляторе

На сегодняшний день китайский производитель Xiaomi активно продает внешние аккумуляторы, емкость которых составляет 10000 мА / ч с возможностью беспроводной зарядки мощностью 10 и 20 Вт. Однако недавно представители компании рассказали, что вскоре на рынок выйдет более мощный внешний аккумулятор, емкость которого составит 20000 мА / ч.
Vevby.ru вчера в 11:36
Общество

Врач предупредил о «вирусовыделении» у вылечившегося от COVID-19

Замдиректора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов заявил о "вирусовыделении" у излечившихся от нового типа коронавируса COVID-19.Об этом он рассказал в эфире "России 1" Наиле Аскер-заде.
Газета.Ru 11:40
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Общество

Власти Москвы рассказали о контроле за соблюдением режима самоизоляции

Московские власти рассказали о перспективах введения в столице системы умного контроля за самоизоляцией.
ТВ Центр вчера в 07:31
Общество

Названы профессии, на которые после пандемии коронавируса упадет спрос

Аналитики рассказали, какие специалисты могут лишиться работы в ближайшие месяцы.
Каскад 11:14
Транспорт

РЖД отменила поезда в Калининград

Изменит график и поезд, который должен был отправиться 5 апреля из Москвы. Билеты можно сдать в кассах без дополнительных плат.
Мой Брянск 08:44
Общество

Каждая вторая компания перенесла срок сдачи своей отчетности

Федеральная налоговая служба официально перенесла срок сдачи баланса на 6 апреля ( письмо ФНС и Минфина от 27.03.2020 № 07-04-07/24096 / ВД-4-1/5303@).
Бухгалтерия.ру 02 апреля в 04:35
Шоу-бизнес

Находящийся под капельницей Гуф признался в любви бывшей жене

ФАН вчера в 23:41
Общество

Свердловским шиномонтажкам разрешили работать во время карантина

Свердловским шиномонтажкам разрешили работать во время карантина В регионе расширили список магазинов и мастерских, которые снова могут открыться, несмотря на коронавирус.
Екатеринбург-ТВ 05:40
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне

RT на русском 09:55
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Происшествия

Главные новости за выходные 4–5 апреля

Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Коммерсантъ 12:00
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Здоровье

В РФ заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом

Взрывной рост числа зараженных коронавирусом в России удается сдерживать, благодаря принятыми властями мерами.
Piter.tv 08:35
Авто

Появились изображения нового Nissan X-Trail

На днях в Сеть попали патентные изображения экстерьера и интерьера нового Nissan X-Trail.
Автоновости дня вчера в 10:07
Общество

В Таиланде россиянин умер от коронавируса

Россиянин умер от коронавируса в Паттайе, сообщили РИА Новости в посольстве в Таиланде.
РИА Новости 12:00
Происшествия

Жителю Югры грозит штраф до 100 тыс. рублей за фейк о коронавирусе

Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, сумма штрафа увеличивается до 1,5 млн рублей, срок лишения свободы остается тем же.
Известия 10:34
Общество

В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса

Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.
ТАСС 10:39
Здоровье

Избавиться от боли в пояснице поможет специальная гимнастика

Делать «элементарную гимнастику» для уменьшения неприятных ощущений в пояснице призвал людей профессор при медицинском факультете Токийского университета Ко Мацудайра, сообщает издание «Нихон кэйдзай».
Live24 05:21
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Коммерсантъ 08:52
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