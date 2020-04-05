Коронавирус
News.ruВ России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае. Больше всего новых заболевших в Москве — 536, следом идут Московская и Нижегородская области с 45 и 22 диагнозами соответственно.
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Политика
Минкомсвязь и МИД займутся идентификацией возвращающихся в Россию
Минкомсвязь и МИД России должны создать единую информационную систему для идентификации людей, которые возвращаются в Россию.
Политика
Песков оценил нагрузку на экономику России из-за нерабочих дней
Решение о продлении нерабочей недели в России является серьезной нагрузкой на экономическую жизнь страны.
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Хоккей
Илья Воробьев: получается, мой отец опередил время
Здорово, что есть люди, которые понимают, в какое трудное время мы живем.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко
Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Общество
Третий пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге умер третий пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Общество
В Москве выявлены 536 новых заболевших коронавирусом
В столице за сутки число заболевших коронавирусом нового типа выросло на 536 человек и достигло 3893.
Политика
Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу
Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Здоровье
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
Происшествия
Мемориальные таблички украинским военным повредили в Полтаве
Как сообщили РИА Новости в воскресенье пресс-службе полиции, неизвестные сломали три мемориальных таблички участникам антитеррористической операции на востоке страны.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
Музыка
Адресованную Гарри Поттеру песню «Сплин» высоко оценили поклонники
Поклонники высоко оценили композицию.
Энергетика
Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
Общество
Какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.
Политика
Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Общество
В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждены 658 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах.
Общество
Главный хирург США показал на видео, как сделать защитную маску дома
Генеральный хирург США Джером Адамс продемонстрировал на видео, как сделать медицинскую маску в домашних условиях, чтобы защитить себя от потенциального заражения коронавирусом.
Футбол
Мартинес отказал «Интеру» ради перехода в «Барселону»
По данным издания, миланцы пытались договориться с игроком о продлении соглашения, но тот отказал.
Общество
Доктор Комаровский рассказал, что сделает при заражении коронавирусом
Комаровский рассказал, что в первую очередь, обзвонит своих сотрудников, с которыми контактировал, и предупредит о своей болезни.
Общество
У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус
Коронавирус нового типа диагностирован у депутата Московской городской думы Евгения Ступина, об этом он рассказал РИА Новости.
Общество
Аксёнов анонсировал изменения в режиме работы предприятий Крыма
Власти Крыма сегодня опубликуют указ о порядке работы предприятий Крыма на продленный период изоляции.
Общество
Многие продуктовые магазины сокращают режим работы
Оптовые магазины Metro, работавшие в Москве и Подмосковье круглосуточно, закрываются на ночной технический перерыв.
Общество
Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом
По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
Общество
Британцы массово проигнорировали призыв Джонсона к самоизоляции
Жители Великобритании в выходные вышли на пляжи и пикники, несмотря на призывы властей страны соблюдать режим самоизоляции.
Музыка
МТС покажет онлайн-концерт Вячеслава Бутусова
ПАО «МТС» покажет выступление легенды русского рока Вячеслава Бутусова в режиме онлайн трансляции. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Общество
За сутки в России выявлено 658 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 5389.
Общество
Амир Хан: «Коронавирус пришел не из Китая. Это все из-за вышек 5G»
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан высказал свою версию появления пандемии коронавируса.
Общество
В России призвали обязать магазины выдавать покупателям маски
Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство России принять меры для безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, заставив их выдавать потребителям бесплатные одноразовые перчатки и защитные маски.
Транспорт
РЖД ограничили сообщение с Калининградской областью
С 6 апреля отменяются поезд №30/29 Калининград — Москва и поезд №80/79 Калининград — Санкт-Петербург, которые следуют транзитом через Белоруссию и Литву.