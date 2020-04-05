Коронавирус

News.ruNews.ruВ России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае. Больше всего новых заболевших в Москве — 536, следом идут Московская и Нижегородская области с 45 и 22 диагнозами соответственно.
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В России 658 новых случаев коронавируса. И две смерти

74.ru06:30

В России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса

News.ru06:33

Еще более 600 россиян заразились коронавирусом

Lenta.ru06:33

В России 658 новых случаев коронавируса. И две смерти

Екатеринбург Онлайн06:30

По всей России — двое умерших от коронавируса за сутки

Росбалт06:59

В России 658 новых случаев коронавируса. И две смерти

НГС06:30

В России 658 новых случаев коронавируса. И две смерти

Новости Тюмени 72.ru06:30
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Политика

Минкомсвязь и МИД займутся идентификацией возвращающихся в Россию

Минкомсвязь и МИД России должны создать единую информационную систему для идентификации людей, которые возвращаются в Россию.
Известия 07:38
Политика

Песков оценил нагрузку на экономику России из-за нерабочих дней

Решение о продлении нерабочей недели в России является серьезной нагрузкой на экономическую жизнь страны.
РБК 08:54
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Российская газета 06:03
Хоккей

Илья Воробьев: получается, мой отец опередил время

Здорово, что есть люди, которые понимают, в какое трудное время мы живем.
РИА Новости 02:40
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
REGNUM 08:44
Общество

Третий пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге умер третий пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Псковское агентство информации 08:37
Общество

В Москве выявлены 536 новых заболевших коронавирусом

В столице за сутки число заболевших коронавирусом нового типа выросло на 536 человек и достигло 3893.
Интерфакс 03:44
Политика

Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу

Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Газета.Ru 06:44
Здоровье

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
ГТРК Марий Эл 03 апреля в 09:39
Происшествия

Мемориальные таблички украинским военным повредили в Полтаве

Как сообщили РИА Новости в воскресенье пресс-службе полиции, неизвестные сломали три мемориальных таблички участникам антитеррористической операции на востоке страны.
Вести.Ru 08:30
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
RT на русском 05:04
Музыка

Адресованную Гарри Поттеру песню «Сплин» высоко оценили поклонники

Поклонники высоко оценили композицию.
Культуромания 08:34
Энергетика

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США

Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
REGNUM 04:01
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
РБК вчера в 09:51
Общество

Какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.
RT на русском 01:25
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Общество

В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждены 658 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах.
ProKazan.ru 06:42
Общество

Главный хирург США показал на видео, как сделать защитную маску дома

Генеральный хирург США Джером Адамс продемонстрировал на видео, как сделать медицинскую маску в домашних условиях, чтобы защитить себя от потенциального заражения коронавирусом.
Профиль 02:39
Футбол

Мартинес отказал «Интеру» ради перехода в «Барселону»

По данным издания, миланцы пытались договориться с игроком о продлении соглашения, но тот отказал.
ProstoProSport 09:03
Общество

Доктор Комаровский рассказал, что сделает при заражении коронавирусом

Комаровский рассказал, что в первую очередь, обзвонит своих сотрудников, с которыми контактировал, и предупредит о своей болезни.
ИА Красная Весна 05:00
Общество

У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус

Коронавирус нового типа диагностирован у депутата Московской городской думы Евгения Ступина, об этом он рассказал РИА Новости.
Газета.Ru 07:13
Общество

Аксёнов анонсировал изменения в режиме работы предприятий Крыма

Власти Крыма сегодня опубликуют указ о порядке работы предприятий Крыма на продленный период изоляции.
ИА Крыминформ 03:28
Общество

Многие продуктовые магазины сокращают режим работы

Оптовые магазины Metro, работавшие в Москве и Подмосковье круглосуточно, закрываются на ночной технический перерыв.
Эхо Москвы 07:30
Общество

Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом

По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
РИА Новости 07:39
Общество

Британцы массово проигнорировали призыв Джонсона к самоизоляции

Жители Великобритании в выходные вышли на пляжи и пикники, несмотря на призывы властей страны соблюдать режим самоизоляции.
РЕН ТВ 04:13
Музыка

МТС покажет онлайн-концерт Вячеслава Бутусова

ПАО «МТС» покажет выступление легенды русского рока Вячеслава Бутусова в режиме онлайн трансляции. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Открытый Нижний 03 апреля в 10:14
Общество

За сутки в России выявлено 658 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 5389.
RT на русском 06:33
Общество

Амир Хан: «Коронавирус пришел не из Китая. Это все из-за вышек 5G»

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан высказал свою версию появления пандемии коронавируса.
Sports.ru 06:00
Общество

В России призвали обязать магазины выдавать покупателям маски

Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство России принять меры для безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, заставив их выдавать потребителям бесплатные одноразовые перчатки и защитные маски.
RT на русском 07:58
Транспорт

РЖД ограничили сообщение с Калининградской областью

С 6 апреля отменяются поезд №30/29 Калининград — Москва и поезд №80/79 Калининград — Санкт-Петербург, которые следуют транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 08:57
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