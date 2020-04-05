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Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.

Здоровье В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

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Происшествия Мемориальные таблички украинским военным повредили в Полтаве Как сообщили РИА Новости в воскресенье пресс-службе полиции, неизвестные сломали три мемориальных таблички участникам антитеррористической операции на востоке страны.

Энергетика Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.

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