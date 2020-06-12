Количество случаев коронавируса на территории России за сутки увеличилось на 8 987 и составило 511 423.

В России зафиксировано 8 987 случаев коронавируса за сутки

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