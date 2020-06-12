Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ России зафиксировано 8 987 случаев коронавируса за сутки

Количество случаев коронавируса на территории России за сутки увеличилось на 8 987 и составило 511 423.
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В России зафиксировано 8 987 случаев коронавируса за сутки

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RT на русскомвчера в 21:05

За сутки в России выявили почти 9 тыс. случаев коронавируса

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Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
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На рынках Вьетнама обнаружили «скрытые резервуары» коронавирусов

«Скрытые резервуары» коронавирусов обнаружили на рынках Вьетнама. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:23
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Политика

Песков напомнил Украине позицию России по Донбассу

Участвуя в урегулировании ситуации в Донбассе, Россия пытается добиться, чтобы Украина стала единой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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После крушения легкомоторного самолёта под Рязанью возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области, в результате которого погиб пилот.
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В Симферополе запустили новый водопровод для снабжения города от местных артезианских скважин.
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Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

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Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
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Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

REGNUM 10 июня в 07:30
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Общество

ООН установила происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Крылатые ракеты, атаковавшие нефтяные объекты государственной саудовской компании Saudi Aramco, были «иранского происхождения».
BFM.ru 03:09
Происшествия

Выявлен новый способ обмана россиян

В России выявили новый способ телефонного мошенничества.
Lenta.ru 06:53
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
РИА Новости вчера в 14:11
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Общество

В России за сутки выявили 8987 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 8987 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости 04:02
Политика

В ФРГ опасаются, что санкции США против «Северного потока - 2» затронут госслужбы Германии

Правительство ФРГ опасается, что новые санкции США против проекта "Северный поток - 2" в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы Германии, так или иначе связанные с проектом, а также немецкие компании.
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Сердца зрителей были завоеваны голливудским актером Харрисоном Фордом, сыгравшим Индиану Джонса.
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Врач дал советы о правильном потреблении воды в жару

Врач Ольга Кашубина дала советы об употреблении воды в условиях знойной летней погоды, сообщает радио Sputnik.
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Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
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Вышел трейлер новой комедии Netflix о «Евровидении»

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Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
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Этапы «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменили

Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся в 2020 году.
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Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
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65% спонсоров Олимпиады в Токио могут отказаться от ее финансирования

Сомнения в целесообразности финансирования летних Олимпийских игр в Токио выразили 65% спонсоров Олимпиады, 12 июня сообщает японский телеканал NHK.
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Помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, выступая перед журналистами, заявил, что именно Россия несет ответственность за вмешательство Турции в дела Ливии.
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В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.
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В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
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