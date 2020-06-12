Коронавирус
Московский КомсомолецВ России зафиксировано 8 987 случаев коронавируса за сутки
Количество случаев коронавируса на территории России за сутки увеличилось на 8 987 и составило 511 423.
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Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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В мечети в Кабуле произошел взрыв
BFM.ru 05:16
Политика
Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
RT на русском 06:52
Наука
На рынках Вьетнама обнаружили «скрытые резервуары» коронавирусов
«Скрытые резервуары» коронавирусов обнаружили на рынках Вьетнама. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:23
Политика
Песков напомнил Украине позицию России по Донбассу
Участвуя в урегулировании ситуации в Донбассе, Россия пытается добиться, чтобы Украина стала единой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Рамблер вчера в 08:42
Происшествия
После крушения легкомоторного самолёта под Рязанью возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области, в результате которого погиб пилот.
RT на русском 05:24
Общество
Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе
В Симферополе запустили новый водопровод для снабжения города от местных артезианских скважин.
РБК 06:12
Происшествия
Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова
Rambler News Service вчера в 12:50
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК вчера в 00:00
Кино
Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
REGNUM 10 июня в 07:30
Общество
ООН установила происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, атаковавшие нефтяные объекты государственной саудовской компании Saudi Aramco, были «иранского происхождения».
BFM.ru 03:09
Происшествия
Выявлен новый способ обмана россиян
В России выявили новый способ телефонного мошенничества.
Lenta.ru 06:53
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
РИА Новости вчера в 14:11
Общество
В России за сутки выявили 8987 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 8987 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости 04:02
Политика
В ФРГ опасаются, что санкции США против «Северного потока - 2» затронут госслужбы Германии
Правительство ФРГ опасается, что новые санкции США против проекта "Северный поток - 2" в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы Германии, так или иначе связанные с проектом, а также немецкие компании.
ТАСС 06:27
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьянстве Олега Ефремова: бил ногами машины
Ширвиндт рассказывает, как ему периодически ночью звонили из театра "Современник" и он ехал успокаивать, разбушевавшегося Олега Ефремова.
Московский Комсомолец 06:23
Кино
Индиана Джонс назван величайшим героем в истории кино
Сердца зрителей были завоеваны голливудским актером Харрисоном Фордом, сыгравшим Индиану Джонса.
RuNews24.ru 03:59
Здоровье
Врач дал советы о правильном потреблении воды в жару
Врач Ольга Кашубина дала советы об употреблении воды в условиях знойной летней погоды, сообщает радио Sputnik.
Русская Планета 06:02
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК вчера в 06:08
Культура
Вышел трейлер новой комедии Netflix о «Евровидении»
Piter.tv вчера в 11:37
Космос
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv вчера в 03:19
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
58-летняя Ирина держит на руках девятимесячную Клару, а двухлетняя Этель играет рядом с мамой и сестрой.
Uznayvse.ru 03:43
Автоспорт
Этапы «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменили
Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся в 2020 году.
RT на русском 04:34
Армия и оружие
Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
Газета.Ru 05:28
Спорт
65% спонсоров Олимпиады в Токио могут отказаться от ее финансирования
Сомнения в целесообразности финансирования летних Олимпийских игр в Токио выразили 65% спонсоров Олимпиады, 12 июня сообщает японский телеканал NHK.
ИА Красная Весна 03:55
Политика
Госдеп обвинил Россию в интервенции Турции в Ливию
Помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, выступая перед журналистами, заявил, что именно Россия несет ответственность за вмешательство Турции в дела Ливии.
Московский Комсомолец вчера в 20:14
Игры
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.
Evo-rus.com 06:37
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58