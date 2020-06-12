Коронавирус
РБКВ России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом
За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 511,4 тыс. человек, сообщает оперативный штаб. Лидерами среди регионов по приросту заболевших стали Москва и Подмосковье.
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Экономика
«Победа» запустила распродажу билетов на июль
Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запускает с 12 июня распродажу билетов на июль по российским городам.
РБК 04:34
Происшествия
Взрыв прогремел в мечети в Кабуле
Один человек погиб, шесть получили ранения при взрыве в мечети в западной части Кабула.
ТАСС 04:55
Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 09:54
Общество
В доме экс-министра Украины прошел обыск
Обыск в доме бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна начался утром.
ИА Красная Весна 02:34
Общество
В Ростовской области от коронавируса скончался 12-летний ребенок
В Ростовской области за сутки зарегистрировали пять погибших из-за коронавируса, в то числе 12-летний ребенок.
Городской репортер 04:40
Политика
Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил россиян в четверг от лица властей США с Днем России.
ТАСС вчера в 20:02
Армия и оружие
НАТО ищет мины на недостроенном участке «Северного потока — 2»
Восемь тральщиков ищут мины по маршруту недостроенной части «Северного потока — 2».
Евразия Daily 10 июня в 05:45
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ 10 июня в 15:56
Здоровье
Ученые назвали новый симптом коронавируса
Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.
Известия 02:49
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием
Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
Дни24 10 июня в 07:55
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно
В сети обнаружили очень простой способ смотреть видео на Youtube без рекламы и не оплачивая подписку.
iXBT.com 04:54
Футбол
Экс-зенитовец Маурисио может стать россиянином
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:33
Общество
Новые санитарные правила подготовлены для магазинов
Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru 02:14
Общество
В Татарстане за сутки выявили 49 новых случаев коронавируса
В Татарстане за сутки подтверждены 49 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 – 48 контактных и один завозной.
Татар-информ 04:02
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели еще 198 человек
На 12 июня в Ростовской области у 7152 человек выявлено заражение коронавирусом COVID-19. Показатель заболевших — 170 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 05:16
Общество
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 01:59
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Путешествия
Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян
Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:21
Наука
В сердце у некоторых шимпанзе растет кость
МонаВиста вчера в 13:30
Экономика
Коллекторы назвали самых дисциплинированных в России заемщиков
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, кто в России наиболее дисциплинированно платит по своим займам.
Газета.Ru 01:19
Происшествия
В Красноярском крае умерли за сутки еще пять человек с коронавирусом
По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией в крае, на 12 июня у 178 человек за сутки нашли коронавирус, число всех заболевших составляет - 6 159.
Kursk.com 03:55
Политика
Министр культуры Украины заявил о пользе сериалов на русском языке
Сериалы на русском языке, снятые на Украине, идут на благо индустрии и экономики страны.
Известия 03:43
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru 03:10
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Mi Band 5 станет первым браслетом в серии, поддерживающим инновационные технологии. Предыдущие версии трекера загружаются более кропотливо.
Evo-rus.com вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Настя Каменских опубликовала откровенное фото в бикини
Настя Каменских поделилась с поклонниками в Instagram своим новым фото в бикини. На снимке певица запечатлена на фоне загородного посёлка.
Discover24 04:30
Армия и оружие
В России разработан робот-имитатор подводных лодок «Суррогат»
Москва, 11 июня 2020, 20:13 — REGNUM Специалисты российского ЦКБ «Рубин» завершили научно-исследователькая работу по разработке имитатора подводных лодок «Суррогат», сообщает 11 июня ТАСС со ссылкой на генерального директора «Рубина» Игоря Вильнита.
REGNUM вчера в 13:13
Авто
Обновлён кроссовер Porsche Cayenne Coupe GTS
В интернете появились фотографии рестайлинговой версии купеобразного кроссовера Porsche Cayenne Coupe в «заряженной» модификации GTS.
UsedCars.ru вчера в 14:15