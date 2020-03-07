Общество
RT на русскомВ России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последние две недели Италию. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба по предупреждению коронавируса и борьбе с ним.
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В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.РИА Новости07:34
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Политика
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Музыка
В Сети появился фрагмент возможной песни Little Big для «Евровидения»
Полина Храмова, пиар-менеджер петербургской группы Little Big, которая в этом году будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", прокомментировала ситуацию с появившимся в Сети отрывком из предположительно конкурсной композиции коллектива.
Транспорт
Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу
С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.
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Названы смартфоны с самым большим числом позитивных отзывов
Список составляли на основании количества положительных отзывов от реальных пользователей за февраль.
Футбол
Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом»
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Шоу-бизнес
Гуф обвинил Джигана в наркомании и посещении стрип-клубов
Гуф решил ответить, опубликовав видео в своем микроблоге, где отмечает, что со стороны Джигана низко выдвигать подобные заявления, а потом подходить к нему в стрип-клубе и просить те же самые запрещенные вещества.
Общество
Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет
Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Экономика
Бизнес оценил потери из-за отмены форума в Петербурге
Свои потери из-за отмены деловых форумов уже оценил Союз выставочных застройщиков — входящие в него 34 компании занимаются сооружением стендов для компаний, участвующих в этих мероприятиях.
Футбол
Зидан: «Сегодня я тренер „Реала“, но завтра все может измениться»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан порассуждал о своем будущем накануне матча Ла Лиги с «Бетисом».
Политика
Путин поручил провести миграционную реформу
Президент России Владимир Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона
Космос
Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире
Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Армия и оружие
Каратели десять раз обстреляли территорию ДНР. Сводка: 7 марта
По данным ведомства, огонь с применением минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов, вооружения БМП и крупнокалиберного стрелкового оружия велся по населенным пунктам Зайцево, Жабичево, Каштановое, Старомихайловка, Новоласпа, Петровское, а также району Вольво-центра в Донецке.
Армия и оружие
Корвет «Ретивый» спустят на воду на «Северной верфи» 12 марта
Корабли проекта 20380 являются принципиально новыми по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам.
Культура
На Первом канале стартует премьера многосерийного фильма «Магомаев»
Премьера многосерийного фильма "Магомаев" - на Первом канале 9-12 марта в 21.30 Сериал "Магомаев" снимался шесть лет.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после «Мегзита»
На днях Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Лондон из Канады, куда они уехали в декабре прошлого года.
Политика
Депутатам не запретят иностранную недвижимость
Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала в Instagram обращение к своим подписчикам.
Спорт
Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет
Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Шоу-бизнес
Дочь Валерии сменила имя и показала паспорт
Дочь певицы Валерии официально сменила имя. Анна Шульгина в качестве доказательств показала паспорт, вызвав небывалый ажиотаж поклонников.
Шоу-бизнес
Иван Телегин после развода с Пелагеей перестал скрывать новый роман
Нападающий клуба КХЛ ЦСКА и игрок сборной РФ Иван Телегин перестал скрывать отношения с бизнесвумен Марией Гончар.
Футбол
Хавертц быстрее всех забил 30 голов в Бундеслиге. Ему 20 лет и 270 дней
Полузащитник Кай Хавертц забил за «Байер» в матче 25-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (4:0). Это 30-й гол футболиста в чемпионате Германии.
Политика
В МИД Франции прокомментировали предстоящий суд по MH17
Начало судебного процесса 9 марта в Гааге по делу о крушении Boeing в Донбассе в июле 2014 года (рейс MH17) является важным шагом для установления фактов и справедливости, заявил представитель МИД Франции.
Политика
Путин выступил против идеи возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Общество