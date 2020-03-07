В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

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В России за сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последние две недели Италию. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба по предупреждению коронавируса и борьбе с ним.

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