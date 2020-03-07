Общество

RT на русскомRT на русскомВ России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последние две недели Италию. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба по предупреждению коронавируса и борьбе с ним.
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с чего всё началось

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости07:34

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В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом

RT на русском09:57

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

РИА Новости07:34

В России обнаружили четырех новых инфицированных коронавирусом

РБК07:06

Четыре новых случая заражения коронавирусом выявлены в России

Газета.Ru08:09

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

Коммерсантъ07:03

Число официально зарегистрированных случаев коронавируса в России выросло до 14

Интерфакс07:02

Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в России за последние сутки

ТАСС07:01
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Политика

Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
РИА Новости 07:34
Музыка

В Сети появился фрагмент возможной песни Little Big для «Евровидения»

Полина Храмова, пиар-менеджер петербургской группы Little Big, которая в этом году будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", прокомментировала ситуацию с появившимся в Сети отрывком из предположительно конкурсной композиции коллектива.
Российская газета 09:52
Транспорт

Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу

С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.
Российская газета 06:38
Гаджеты

Названы смартфоны с самым большим числом позитивных отзывов

Список составляли на основании количества положительных отзывов от реальных пользователей за февраль.
Astera 05:53
Футбол

Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом»

Российская газета 11:09
Политика

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Гуф обвинил Джигана в наркомании и посещении стрип-клубов

Гуф решил ответить, опубликовав видео в своем микроблоге, где отмечает, что со стороны Джигана низко выдвигать подобные заявления, а потом подходить к нему в стрип-клубе и просить те же самые запрещенные вещества.
RuNews24.ru 08:16
Общество

Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет

Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Вести.Ru вчера в 02:48
Экономика

Бизнес оценил потери из-за отмены форума в Петербурге

Свои потери из-за отмены деловых форумов уже оценил Союз выставочных застройщиков — входящие в него 34 компании занимаются сооружением стендов для компаний, участвующих в этих мероприятиях.
РБК 02:00
Футбол

Зидан: «Сегодня я тренер „Реала“, но завтра все может измениться»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан порассуждал о своем будущем накануне матча Ла Лиги с «Бетисом».
Sport24.ru 08:47
Происшествия

В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

РБК 10:44
Политика

Путин поручил провести миграционную реформу

Президент России Владимир Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства.
Коммерсантъ 09:08
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона

Мойка78 вчера в 22:53
Космос

Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире

Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Журнал Авто.ру 00:00
Армия и оружие

Каратели десять раз обстреляли территорию ДНР. Сводка: 7 марта

По данным ведомства, огонь с применением минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов, вооружения БМП и крупнокалиберного стрелкового оружия велся по населенным пунктам Зайцево, Жабичево, Каштановое, Старомихайловка, Новоласпа, Петровское, а также району Вольво-центра в Донецке.
Новостной фронт 02:29
Армия и оружие

Корвет «Ретивый» спустят на воду на «Северной верфи» 12 марта

Корабли проекта 20380 являются принципиально новыми по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам.
Телеканал Санкт-Петербург 05 марта в 11:49
Культура

На Первом канале стартует премьера многосерийного фильма «Магомаев»

Премьера многосерийного фильма "Магомаев" - на Первом канале 9-12 марта в 21.30 Сериал "Магомаев" снимался шесть лет.
Российская газета 05 марта в 13:29
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после «Мегзита»

На днях Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Лондон из Канады, куда они уехали в декабре прошлого года.
Popcornnews.ru вчера в 07:00
Политика

Депутатам не запретят иностранную недвижимость

Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.
Век вчера в 08:26
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Известия 09:56
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала в Instagram обращение к своим подписчикам.
Pravda.Ru 10:18
Спорт

Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет

Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
РИА Новости 05 марта в 11:21
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости 03:55
Шоу-бизнес

Дочь Валерии сменила имя и показала паспорт

Дочь певицы Валерии официально сменила имя. Анна Шульгина в качестве доказательств показала паспорт, вызвав небывалый ажиотаж поклонников.
Комсомольская правда вчера в 16:05
Шоу-бизнес

Иван Телегин после развода с Пелагеей перестал скрывать новый роман

Нападающий клуба КХЛ ЦСКА и игрок сборной РФ Иван Телегин перестал скрывать отношения с бизнесвумен Марией Гончар.
РЕН ТВ 05:46
Футбол

Хавертц быстрее всех забил 30 голов в Бундеслиге. Ему 20 лет и 270 дней

Полузащитник Кай Хавертц забил за «Байер» в матче 25-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (4:0). Это 30-й гол футболиста в чемпионате Германии.
Sports.ru 11:12
Политика

В МИД Франции прокомментировали предстоящий суд по MH17

Начало судебного процесса 9 марта в Гааге по делу о крушении Boeing в Донбассе в июле 2014 года (рейс MH17) является важным шагом для установления фактов и справедливости, заявил представитель МИД Франции.
РИА Новости вчера в 08:39
Хоккей

«Авангард» переиграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии

REGNUM 09:38
Политика

Путин выступил против идеи возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Известия вчера в 10:28
Общество

Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге

Политика Сегодня вчера в 08:16
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