В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу. В субботу стало известно о трех случаях смерти заболевших коронавирусом, у которых был подтвержден диагноз "пневмония".

За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом

Экономика ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля "Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.

Общество Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Общество На Кубани исключат дублирование автомобильных пропусков пешеходными Исключить дублирование пропусков для водителей пешеходными пропусками потребовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает 4 апреля пресс-служба администрации региона.

Армия и оружие В Сербии определили порядок работы специалистов из России «В ходе совещания российские военные специалисты совместно с сербскими коллегами определили порядок работы, населённые пункты и объекты, где будут задействованы российские медики и подразделения РХБ защиты», — цитирует ведомство РИА Новости.

Политика Всемирный банк требует пересмотреть украинский закон о продаже земли На сайте партии указывается, что Всемирный банк потребовал пересмотреть принятый закон, увеличив "разрешенную к приватизации площадь участка" и "допустить к покупке земли юридических лиц".

Общество Ни один прогноз по коронавирусу не подтвердился, заявила Голикова Ни один прогноз по заболеваемости коронавирусом не подтвердился, ни одна математическая модель не может полностью учесть влияние всех мер для купирования заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Политика Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу "Министр иностранных дел заявляет, что приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из средств массовой информации, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.

Происшествия Беженец из Судана напал на прохожих во Франции Речь идет об уроженце Судана 1987-го года рождения. При нем найден вид на жительство, выданный ему как беженцу, прибывшему во Францию.

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Общество В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.