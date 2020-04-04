Коронавирус
ИнтерфаксЗа сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу. В субботу стало известно о трех случаях смерти заболевших коронавирусом, у которых был подтвержден диагноз "пневмония".
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Экономика
ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля
"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Происшествия
В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево
Один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуево.
Общество
Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США на родину
Более двух тысяч российских граждан, находящихся в США, заявили о желании вернуться домой и направили заявки в российское посольство.
Авто
В Сети опубликованы фото редкой «Нивы» родом из 80-х
Известно, что отечественный производитель осуществлял поставки автомобиля в Германию в восьмидесятые годы.
Общество
На Кубани исключат дублирование автомобильных пропусков пешеходными
Исключить дублирование пропусков для водителей пешеходными пропусками потребовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает 4 апреля пресс-служба администрации региона.
Армия и оружие
В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов
Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
Общество
Попова назвала самый частый способ передачи коронавируса
Коронавирус передается в 96% случаев капельным путем, в 4% — воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.
Общество
Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.
Общество
Bloomberg: совещание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля
Совещание стран ОПЕК+ с участием США и других стран перенесено на 9 апреля.
Армия и оружие
В Сербии определили порядок работы специалистов из России
«В ходе совещания российские военные специалисты совместно с сербскими коллегами определили порядок работы, населённые пункты и объекты, где будут задействованы российские медики и подразделения РХБ защиты», — цитирует ведомство РИА Новости.
Общество
Курские школьники могут начать учебный год летом
Общество
В Саянске разрешили открыть магазины и рестораны во время пандемии
В Саянске Иркутской области мэр города Олег Боровский под свою ответственность разрешил открыть детсады, магазины, рестораны, бары, бани и салоны красоты.
Политика
Всемирный банк требует пересмотреть украинский закон о продаже земли
На сайте партии указывается, что Всемирный банк потребовал пересмотреть принятый закон, увеличив "разрешенную к приватизации площадь участка" и "допустить к покупке земли юридических лиц".
Шоу-бизнес
Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате
Общество
Ни один прогноз по коронавирусу не подтвердился, заявила Голикова
Ни один прогноз по заболеваемости коронавирусом не подтвердился, ни одна математическая модель не может полностью учесть влияние всех мер для купирования заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Политика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
"Министр иностранных дел заявляет, что приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из средств массовой информации, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.
Общество
В Тамбовской области смягчили режим самоизоляции
Есть изменения и в образовательном процессе.
Происшествия
Беженец из Судана напал на прохожих во Франции
Речь идет об уроженце Судана 1987-го года рождения. При нем найден вид на жительство, выданный ему как беженцу, прибывшему во Францию.
Общество
В Оренбуржье из-за коронавируса на карантин закрыли село
Оба человека приехали в Оренбуржье из Москвы. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Общество
В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях
В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.
Общество
Полисы ОСАГО разрешили выдавать без диагностических карт
Страховщики смогут выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
Армия и оружие
Корабль «Сметливый» внесли в Книгу рекордов ВС России
Сторожевой корабль «Сметливый» был включен в Книгу рекордов Вооруженных сил России за свою службу в составе Черноморского флота на протяжение 50 лет.