Общество

Мойка78Мойка78В России зафиксировано падение спроса на сигареты

Жители России стали меньше покупать сигареты. Об том свидетельствует информация платформ фискальных данных. Вместе с тем отмечается рост продаж стиков для систем нагревания табака.
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с чего всё началось

В России стали покупать меньше сигарет

В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%. При этом аналитики фиксируют серьёзный рост продаж стиков для систем нагревания табака.
RT на русскомвчера в 23:00

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В России упал спрос на сигареты

Газета.Ru06:31

В России упал спрос на сигареты

РИА Новости04:33

В России упал спрос на сигареты

Известия00:00

В России упал спрос на традиционные сигареты

РБК03:24

В России упал спрос на сигареты

Коммерсантъ03:56

Россияне стали покупать меньше сигарет

Lenta.ruвчера в 23:50

В России стали покупать меньше сигарет

RT на русскомвчера в 23:00
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Футбол

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Спорт-Экспресс вчера в 04:15
Политика

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Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК 15:17
Гаджеты

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Футбол

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Общество

Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца

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Политика

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Общество

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Общество

Пассажиры самого продолжительного в истории рейса рассказали о полете

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Общество

Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы

Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
RT на русском 10:40
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
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Происшествия

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РИА Новости вчера в 03:57
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Названы первые симптомы рака легких

Как отмечают эксперты, процент выздоровления при бронхиальной карциноме (раке легких) довольно низкий, так как болезнь сложно обнаружить на ранней стадии.
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Опубликовано видео высадки российских военных на бывшей базе США

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В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

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РИА Новости 07:30
Происшествия

Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего

Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.
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Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

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РИА Новости 19:24
Теннис

Циципас победил Федерера и вышел в финал Итогового турнира ATP

В полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) грек Стефанос Циципас победил третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера.
RT на русском 11:35
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Дубль Дадонова принес «Флориде» победу над «Рейнджерс»

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Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

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В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
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Общество

Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году

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Самое мертвое место на нашей планете обнаружили исследователи.
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Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
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Рудковская высказалась об «изменах» супруга Евгения Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах супруга Евгения Плющенко.
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Футбол

Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020

Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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