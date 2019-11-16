В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%. При этом аналитики фиксируют серьёзный рост продаж стиков для систем нагревания табака.

с чего всё началось

Жители России стали меньше покупать сигареты. Об том свидетельствует информация платформ фискальных данных. Вместе с тем отмечается рост продаж стиков для систем нагревания табака.

В России зафиксировано падение спроса на сигареты

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