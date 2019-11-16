Общество
Мойка78В России зафиксировано падение спроса на сигареты
Жители России стали меньше покупать сигареты. Об том свидетельствует информация платформ фискальных данных. Вместе с тем отмечается рост продаж стиков для систем нагревания табака.
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с чего всё началось
В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%. При этом аналитики фиксируют серьёзный рост продаж стиков для систем нагревания табака.RT на русскомвчера в 23:00
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Футбол
Стерлинг заступился за Джо Гомеса, освистанного болельщиками
Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг заступился за Джо Гомеса, которого освистали болельщики в матче отборочного турнира Евро-2020 против Черногории (7:0). Ранее у футболистов произошел конфликт на тренировке, из-за чего Стерлинг был временно выведен из состава.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Гаджеты
Huawei назвала Harmony OS следующим поколением Android
Китайская компания Huawei надеется, что успеет подготовить собственную операционную систему Harmony OS к установке на смартфоны в течение следующих 6–9 месяцев.
Гаджеты
Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11
Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Футбол
Черчесов объяснил домашний разгром сборной от бельгийцев
Сборная России пропустила четыре гола в отборочном матче чемпионата Европы по футболу – 2020, поскольку изначально планировала играть в открытый футбол с бельгийцами.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Политика
Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Общество
Пассажиры самого продолжительного в истории рейса рассказали о полете
Пассажиры самолета австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый долгий в истории беспосадочный рейс, рассказали о впечатлениях от полета, пишет таблоид Daily Mail.
Общество
Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы
Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, похоронят в ее родной станице в субботу, отпевание назначено на 11:00 мск, сообщил РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечают эксперты, процент выздоровления при бронхиальной карциноме (раке легких) довольно низкий, так как болезнь сложно обнаружить на ранней стадии.
Армия и оружие
Опубликовано видео высадки российских военных на бывшей базе США
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего
Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Теннис
Циципас победил Федерера и вышел в финал Итогового турнира ATP
В полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) грек Стефанос Циципас победил третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера.
Хоккей
Дубль Дадонова принес «Флориде» победу над «Рейнджерс»
В составе победителей дубль оформил Евгений Дадонов, также отличились Майк Хоффман и Бретт Коннолли.
ЖКХ
Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Общество
Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году
Названы знаки Зодиака, для которых этот период будет особенно удачным.
Наука
Ученые нашли самое мертвое место на Земле
Самое мертвое место на нашей планете обнаружили исследователи.
Авто
Китайцы представили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Шоу-бизнес
Рудковская высказалась об «изменах» супруга Евгения Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах супруга Евгения Плющенко.
Футбол
Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020
Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Футбол
Миллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост
Авто
Назван самый популярный авто с пробегом в России в октябре
В прошлом месяце самым популярным автомобилем с пробегом в РФ снова стал хэтчбек LADA 2114, который был продан в количестве 13 тысяч экземпляров.