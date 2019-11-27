Общество
BFM.ruЧисло вакансий в России бьет все рекорды
Число вакансий в отечественных компаниях достигло рекордного показателя в 1 млн, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Прежний рекорд наблюдался в 2016 году.
Читать в источнике
Оценить111
с чего всё началось
Годом ранее по итогам II квартала число вакансий было меньше на 13%, чем сейчас, в 2017-м — на четверть. Наибольшее число свободных рабочих мест ожидаемо зафиксировано в столице (170 тыс.), Московской области (79 тыс.) и Санкт-Петербурге (69 тыс.).Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 02:38, Вашингтон
Здоровье
Повышенный метеоризм может указывать на проблемы со здоровьем
Британские медики отмечают, что здоровый человек может от пяти до пятнадцати раз за день выпустить газы из кишечника.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Политика
Трамп пошутил про импичмент на церемонии помилования индеек
Президент США Дональд Трамп в ходе ставшей уже ежегодной традиции помиловал в преддверии Дня благодарения двух индеек, которых зовут Хлеб и Масло.
Происшествия
Пять пострадавших в ДТП с электричкой под Астраханью госпитализированы
Как сообщало ИА REGNUM, электричка, в которой находилось 650 человек, и автобус столкнулись сегодня утром, 27 ноября, на территории промышленного предприятия в Красноярском районе Астраханской области.
Происшествия
Названа причина ДТП с российскими туристами в Доминикане
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты пришел на шоу к Шепелеву с адвокатами
Экс-супруг знаменитой российской певицы Лолиты Милявской пришел на популярное шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Кино
На Первом канале стартует новый сезон сериала «Тест на беременность»
На Первом канале 2 декабря выйдет в эфир второй сезон сериала «Тест на беременность». Первый сезон вышел в 2014 году.
Гаджеты
Опубликован список смартфонов Huawei, которые получат Android 10
Сайт Huawei Central опубликовал список смартфонов Huawei и Honor, для которых был официально подтвержден выход оболочки EMUI 10 или Magic UI 10 на базе свежайшей версии Android.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Экономика
Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве
Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
Культура
Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов
Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы.
Авто
Названы самые надежные кроссоверы на рынке Германии
Общество
Миллиардера Олега Дерипаску лишили гражданства Кипра, пишут СМИ
Российский миллиардер, совладелец холдинга "Русал" Олег Дерипаска оказался в списке людей, в отношении которых Совет министров Кипра начал процедуру лишения кипрского гражданства, сообщает местное издание Politis.
Политика
«Нафтогаз» пригрозил отбирать транзитный газ в свои хранилища
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко пригрозит перекачивать транзитный газ в хранилища, если его транспортировка через «незалежную» не будет оформлена документально.
Единоборства
Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым
Общество
Дурова вызвали в американский суд по делу о криптовалюте Telegram
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вызвал основателя сервиса Telegram Павла Дурова для дачи показаний в январе 2020 года по поводу судебного разбирательства с криптовалютой Gram.
Армия и оружие
Китай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету
Китай провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41), способной нести несколько ядерных боеголовок, сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на Пентагон.
Интернет
Востребованная функция появится в WhatsApp
Один из самых популярных мессенджеров в мире WhatsApp тестирует новую функцию.
Происшествия
СК проверяет избиение подростков в Новосибирске
Шоу-бизнес
Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов
Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
Общество
Владивосток станет официально столицей Приморья
Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Владивостока подготовили для краевых коллег законопроект о статусе Владивостока, его рассмотрели 14 ноября 2019 года.
Общество
СМИ узнали об одобрении проектов для реформы надзора за бизнесом
Правительственная комиссия одобрила законопроекты, которые определяют правила установки требований к бизнесу и проверку их выполнений, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Кино
Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.