Годом ранее по итогам II квартала число вакансий было меньше на 13%, чем сейчас, в 2017-м — на четверть. Наибольшее число свободных рабочих мест ожидаемо зафиксировано в столице (170 тыс.), Московской области (79 тыс.) и Санкт-Петербурге (69 тыс.).

с чего всё началось

Число вакансий в отечественных компаниях достигло рекордного показателя в 1 млн, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Прежний рекорд наблюдался в 2016 году.

Число вакансий в России бьет все рекорды

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