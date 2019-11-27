Общество

BFM.ruBFM.ruЧисло вакансий в России бьет все рекорды

Число вакансий в отечественных компаниях достигло рекордного показателя в 1 млн, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Прежний рекорд наблюдался в 2016 году.
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с чего всё началось

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Годом ранее по итогам II квартала число вакансий было меньше на 13%, чем сейчас, в 2017-м — на четверть. Наибольшее число свободных рабочих мест ожидаемо зафиксировано в столице (170 тыс.), Московской области (79 тыс.) и Санкт-Петербурге (69 тыс.).
Известиявчера в 16:01

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В России зафиксировано рекордное число вакансий

РИА Новостивчера в 23:36

«Известия»: российские компании ищут более 1,1 млн сотрудников

ТАССвчера в 22:41

В России зафиксировали рекордное число открытых вакансий

РЕН ТВвчера в 18:42

В России появилось рекордное число открытых вакансий

Газета.Ruвчера в 19:59

В России зафиксирован миллион вакансий

Lenta.ruвчера в 19:19

СМИ: Российские работодатели не могут найти более миллиона сотрудников

Life.ruвчера в 20:45

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Известиявчера в 16:01
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 02:38, Вашингтон
Здоровье

Повышенный метеоризм может указывать на проблемы со здоровьем

Британские медики отмечают, что здоровый человек может от пяти до пятнадцати раз за день выпустить газы из кишечника.
Ugpressa.ru 25 ноября в 15:37
Общество

Назван худший город в России по качеству жизни

REGNUM 00:54
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Политика

Трамп пошутил про импичмент на церемонии помилования индеек

Президент США Дональд Трамп в ходе ставшей уже ежегодной традиции помиловал в преддверии Дня благодарения двух индеек, которых зовут Хлеб и Масло.
РИА Новости вчера в 15:49
Происшествия

Пять пострадавших в ДТП с электричкой под Астраханью госпитализированы

Как сообщало ИА REGNUM, электричка, в которой находилось 650 человек, и автобус столкнулись сегодня утром, 27 ноября, на территории промышленного предприятия в Красноярском районе Астраханской области.
REGNUM 02:19
Происшествия

Названа причина ДТП с российскими туристами в Доминикане

REGNUM вчера в 19:56
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты пришел на шоу к Шепелеву с адвокатами

Экс-супруг знаменитой российской певицы Лолиты Милявской пришел на популярное шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым.
ФАН вчера в 14:41
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние праздники

Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Mockva.ru вчера в 08:09
Кино

На Первом канале стартует новый сезон сериала «Тест на беременность»

На Первом канале 2 декабря выйдет в эфир второй сезон сериала «Тест на беременность». Первый сезон вышел в 2014 году.
REGNUM 02:06
Гаджеты

Опубликован список смартфонов Huawei, которые получат Android 10

Сайт Huawei Central опубликовал список смартфонов Huawei и Honor, для которых был официально подтвержден выход оболочки EMUI 10 или Magic UI 10 на базе свежайшей версии Android.
Российская газета вчера в 10:21
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Экономика

Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
Ведомости 00:53
Культура

Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов

Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы.
REGNUM 01:51
Авто

Названы самые надежные кроссоверы на рынке Германии

Автоновости дня вчера в 05:41
Общество

Миллиардера Олега Дерипаску лишили гражданства Кипра, пишут СМИ

Российский миллиардер, совладелец холдинга "Русал" Олег Дерипаска оказался в списке людей, в отношении которых Совет министров Кипра начал процедуру лишения кипрского гражданства, сообщает местное издание Politis.
DP.RU 01:54
Политика

«Нафтогаз» пригрозил отбирать транзитный газ в свои хранилища

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко пригрозит перекачивать транзитный газ в хранилища, если его транспортировка через «незалежную» не будет оформлена документально.
SM News 25 ноября в 15:17
Единоборства

Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым

Чемпионат 01:05
Общество

Дурова вызвали в американский суд по делу о криптовалюте Telegram

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вызвал основателя сервиса Telegram Павла Дурова для дачи показаний в январе 2020 года по поводу судебного разбирательства с криптовалютой Gram.
RT на русском вчера в 14:58
Армия и оружие

Китай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

Китай провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41), способной нести несколько ядерных боеголовок, сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на Пентагон.
Интерфакс вчера в 05:35
Интернет

Востребованная функция появится в WhatsApp

Один из самых популярных мессенджеров в мире WhatsApp тестирует новую функцию.
Deita.ru вчера в 13:15
Происшествия

СК проверяет избиение подростков в Новосибирске

Тайга.инфо вчера в 22:31
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Шоу-бизнес

Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
ФАН 02:12
Общество

Владивосток станет официально столицей Приморья

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Владивостока подготовили для краевых коллег законопроект о статусе Владивостока, его рассмотрели 14 ноября 2019 года.
REGNUM вчера в 21:17
Общество

СМИ узнали об одобрении проектов для реформы надзора за бизнесом

Правительственная комиссия одобрила законопроекты, которые определяют правила установки требований к бизнесу и проверку их выполнений, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.
РБК 01:05
Общество

В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Газета.Ru 25 ноября в 07:10
Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета вчера в 02:59
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