Общество

BFM.ruBFM.ruЧисло вакансий в России бьет все рекорды

Число вакансий в отечественных компаниях достигло рекордного показателя в 1 млн, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Прежний рекорд наблюдался в 2016 году.
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с чего всё началось

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Годом ранее по итогам II квартала число вакансий было меньше на 13%, чем сейчас, в 2017-м — на четверть. Наибольшее число свободных рабочих мест ожидаемо зафиксировано в столице (170 тыс.), Московской области (79 тыс.) и Санкт-Петербурге (69 тыс.).
Известиявчера в 16:01

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В России зафиксировано рекордное число вакансий

РИА Новостивчера в 23:36

«Известия»: российские компании ищут более 1,1 млн сотрудников

ТАССвчера в 22:41

В России зафиксировали рекордное число открытых вакансий

РЕН ТВвчера в 18:42

В России появилось рекордное число открытых вакансий

Газета.Ruвчера в 19:59

В России зафиксирован миллион вакансий

Lenta.ruвчера в 19:19

СМИ: Российские работодатели не могут найти более миллиона сотрудников

Life.ruвчера в 20:45

Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Известиявчера в 16:01
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Общество

Назван худший город в России по качеству жизни

REGNUM 00:54
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МОК ответил на рекомендацию WADA отстранить Россию

Накануне антидопинговое агентство (WADA) предложило отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях сроком на 4 годы.
Что происходит вчера в 09:33
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Зеленский попросил Путина вернуть оборудование с украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Владимиром Путиным отметил важность того факта, что Россия вернула Киеву задержанные в прошлом году корабли.
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Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре на Кубани

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Происшествия

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Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
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Общество

В Роструде рассказали, как получить выходной 31 декабря

Работники могут отдохнуть в рабочий день 31 декабря 2019 года, если работодатель даст им дополнительный выходной.
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Беременную Анастасию Костенко госпитализировали после отпуска

Недавно Анастасия Костенко наслаждалась отпуском в компании мужа и дочери Миланы.
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Происшествия

В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

REGNUM 01:11
Спорт

AP: Россия пыталась выставить Родченкова организатором допинговой системы в стране

В докладе говорится, что Россия пыталась изменениями в базе выставить Григория Родченкова организатором допинговой системы в стране.
Sports.ru вчера в 15:42
Экономика

Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию

Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Deita.ru вчера в 03:45
Спорт

Глава оргкомитета Универсиады-2023 созывает совещание по санкциям WADA

Глава оргкомитета Универсиады-2023 созывает совещание по санкциям WADA Решение антидопингового агентства может повлиять на соревнования в Екатеринбурге.
Екатеринбург-ТВ вчера в 07:24
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Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу

Известия вчера в 22:07
Происшествия

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

РБК вчера в 21:20
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморья

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
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Политика

Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
Lenta.ru вчера в 20:19
Футбол

Влашич признан автором лучшего гола ноября в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич был признан автором лучшего гола месяца в РПЛ.
Sport24.ru 01:10
Происшествия

В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения автобуса с электричкой в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
РИА Новости 00:02
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Авто

Honda представила обновленную версию городского седана City

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Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Коммерсантъ вчера в 10:00
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Авто

Китайский бренд Lifan оказался на грани исчезновения

Если еще год назад Lifan был самым популярным китайским брендом в нашей стране, то после закрытия производства на заводе в Черкесске дилеры вынуждены распродавать оставшиеся запасы машин.
Автоновости дня вчера в 09:15
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Погба отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт 25 ноября в 06:53
Общество

Случайно запустившие ракету в Крыму военные выплатят 31 млн рублей

1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании Чебанов и Зверев нарушили правила безопасности, что привело к несанкционированному запуску ракеты Х-29ТД.
Известия вчера в 04:28
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в рамках «Чёрной пятницы»

«АвтоВАЗ» объявил о грандиозной акции «Черная пятница», которая продлится с 27-го по 30 ноября.
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Политика

Владимир Путин откроет трассу М-11

АБН вчера в 21:49
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Съемки «Отряда самоубийц»: Пробы костюмов и грима Джокера и Харли Квинн

КиноПоиск 25 ноября в 09:10
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В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости вчера в 23:04
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