Общество
Lenta.ruВ России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Первыми зараженными стали двое граждан Китая, которые были помещены в карантин в больницах Читы и Тюмени и выписаны в 20-х числах февраля.
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Политика
Путин высказался о несанкционированных акциях оппозиции
Путин напомнил, что по закону можно выразить свою точку зрения с помощью публичных акций, но получив разрешение на их проведение.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Музыка
Киркоров оценил шансы Little Big на победу на Евровидении
У группы Little Big, которая представит Россию на предстоящем Евровидении, есть шансы на победу.
Общество
На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
Армия и оружие
Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом
Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Происшествия
Более 330 уголовных дел о врачебных ошибках дошли до суда в 2019 году
Более 330 тысяч уголовных дел, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медпомощи, направлены в суды.
Спорт
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Политика
В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
Общество
Елизавета II заявила о готовности принять принца Гарри обратно в семью
Родственники не могли пообщаться в спокойной обстановке с тех пор, как принц Гарри и Меган Маркл объявили о выходе из королевской семьи.
Гаджеты
Core i7-10700KF по производительности будет сопоставим с Ryzen 7 3800X
По результатам тестов Core i7-10700KF заработал оценку в 294,33 млрд операций в секунду, а этот показатель практически сопоставим с Ryzen 7 3800X.
Общество
Раздел о профилактике коронавируса появился на mos.ru
Раздел, посвященный рекомендациям и мерам профилактики нового коронавируса, появился на сайте мэра и правительства столицы mos.ru.
Политика
Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом
Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.
Общество
Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи — родителей, супруги Юлии и детей.
Экономика
Главу ПФР раскритиковали в Госдуме за прибавку к пенсии в один рубль
Главу Пенсионного фонда РФ Максима Топилина призвали объяснить жителям России, почему денежная прибавка к пенсии может составить всего один рубль.
Спорт
Мэрия Москвы может отменить спортивные мероприятия из-за коронавируса
Мэрия Москвы рассматривает возможность отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса, сообщает "Чемпионат.com".
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Общество
Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение
Женщины смогут начать получать эти деньги в возрасте 55 лет, а мужчины - с 60-ти. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.
Авто
Новый Mercedes-Benz E-Class официально представлен
Ожидается, что в Европе новый Mercedes-Benz E-Class появится в середине года, а ближе к концу года модель дебютирует в кузовах купе и кабриолет.
Общество
Скончался Герой Советского Союза Михаил Булатов
Сегодня, 3 марта, не стало ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Почетного гражданина Курской области и города Курска Михаила Алексеевича Булатова.
Авто
Представили обновленный Geely Emgrand GL
Компания Geely представила обновленный седан Emgrand GL.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что "Газпром" снизил цену на газ для республики на 40%.
Армия и оружие
СМИ: F-16 без потерь сбили 65 российских и советских истребителей и бомбардировщиков
Под числом 65 автор материала понимает количество самолётов советского (российского) производства, которые в разное время были сбиты пилотами самолётов F-16.Из материала: До вчерашнего времени счёт был 63:0 в пользу F-16.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Общество
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Культура
Мадонна упала во время концерта в Париже и расплакалась от боли
61-летняя известная певица Мадонна, которая в последнее время страдает от проблем со здоровьем, опять заставила своих поклонников очень сильно понервничать.
Общество
Матвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов
"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.