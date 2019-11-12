Минсельхоз фиксирует снижение цен производителей: по данным министерства на 7 ноября, свиные полутуши подешевели к сопоставимому периоду прошлого года на 8,6%, до 144,9 тыс. руб. за тонну, а цена на свинину в живом весе осталась на уровне прошлого года — 102,3 тыс. руб. за тонну.

с чего всё началось

Как отметил глава организации, цены снизились на 7-8%. В Минсельхозе также рассказали, что зафиксировано падение цен на 8,6% на свиные полутуши по отношению к 2018 году. Росстат привел данные, согласно которым килограмм свинины в октябре стоил 269,4 рубля.

В России зафиксировано снижение цен на свинину

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