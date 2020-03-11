Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России подтверждены еще восемь случаев заражения коронавирусом

В России подтверждены еще восемь случаев заражения коронавирусом Число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в России достигло 28. В среду сообщили о восьми новых заболевших, в том числе ребенке. На карантине находятся девять человек, контактировавших с ними.
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В России впервые выявили коронавирус у ребенка

РБК14:38

В Москве подтверждено еще шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:34

Число зарегистрированных в России случаев коронавируса увеличилось до 28

ТАСС13:00

В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости12:55

Штаб: Восемь новых случаев коронавируса зафиксировано за сутки у граждан РФ, шесть - в Москве

Агентство Москва12:48

В Москве подтверждено еще шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией

Москва 2413:00

Число зараженных коронавирусом в Москве увеличилось до 15

Интерфакс12:57
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США нанесли авиаудары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

Военная авиация США нанесла удары по базе иракского народного ополчения на границе Сирии с Ираком.
Аргументы и Факты 18:32
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«Атлетико» одолел «Ливерпуль» и стал четвертьфиналистом Лиги чемпионов

Газета.Ru 18:35
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В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса

В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:14
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Поронайская администрация покупает гусеничный снегоболотоход

Администрация Поронайского района приобретает гусеничный снегоболотоход.
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Экономика

Отельерам мешают налоги

Бизнес просит отказаться от гостиничного сбора Представители бизнеса через "Опору России" рассчитывают добиться отказа от включения гостиничного сбора и других платежей в Налоговый кодекс, на чем настаивает Минфин.
Коммерсантъ 18:32
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В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости 04:03
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В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны

В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
РБК 18:38
Общество

В Москве временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 10 апреля запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 13:55
Футбол

У футболиста «Ювентуса» обнаружен коронавирус

Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
РИА Новости 18:10
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Известия вчера в 17:28
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru 16:31
Игры

Command Conquer Remastered Collection выйдет в Steam и Origin 5 июня

3DNews вчера в 11:29
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Армия и оружие

В США спрогнозировали результат боёв между Россией и Турцией в Сирии

Работающий в Центре военно-морского анализа США эксперт Майкл Кофман проанализировал возможное столкновение Турции и России в Сирии.
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Футбол

«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
РИА Новости 17:59
Футбол

Адвокат подтвердил интерес «Арсенала» к 19-летнему хавбеку «Фейеноорда»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию об интересе лондонского «Арсенала» к полузащитнику роттердамской команды Оркуну Кекчю.
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Политика

Вакарчук сложил полномочия главы партии «Голос»

Украинский музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что партийный съезд избрал на место руководителя Киру Рудик.
РИА Новости 16:17
Происшествия

Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам колонии

Российская газета 15:01
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Ростовом

Четыре человека погибли в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом в Ростовской области.
RT на русском вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Тимати показал фанатам руки без татуировок

Недавно Тимати опубликовал видео, на котором видны «чистые» руки звезды. Кажется, он свел все тату с шеи и от плеча до пальцев рук.
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Армия и оружие

В Минобороны России оценили заявление Эрдогана о «Панцирях» в Идлибе

Заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении Турцией восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в сирийском Идлибе не соответствуют действительности.
RT на русском вчера в 13:45
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Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
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«Аэрофлот» приостановит полеты в некоторые города Европы

Группа «Аэрофлот» отменяет целый ряд рейсов во Францию, Германию, Италию и Испанию с 13 марта по 30 апреля.
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Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

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Музыка

Группа Little Big представит песню для «Евровидения-2020» 12 марта

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Самойлова собирается лишить Джигана родительских прав

Сложная ситуация в семье известного рэпера Джигана и Оксаны Самойловой активно обсуждается последнее время в Сети.
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Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

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Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией

Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.
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Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

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Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей

Согласно проекту ФАС, с 1 июля 2020 года требование о предустановке российских программ станет обязательным для смартфонов, планшетов и другого «оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями», с июля 2021-го — для системных блоков, компьютеров и ноутбуков, с июля 2022-го — для телевизоров с цифровым блоком управления.
РБК 09:42
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