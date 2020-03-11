Общество
КоммерсантъВ России подтверждены еще восемь случаев заражения коронавирусом
В России подтверждены еще восемь случаев заражения коронавирусом Число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в России достигло 28. В среду сообщили о восьми новых заболевших, в том числе ребенке. На карантине находятся девять человек, контактировавших с ними.
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В Москве подтверждено еще шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:34
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Армия и оружие
США нанесли авиаудары по базе иракского ополчения на границе с Сирией
Военная авиация США нанесла удары по базе иракского народного ополчения на границе Сирии с Ираком.
Общество
В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса
В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
Авто
Поронайская администрация покупает гусеничный снегоболотоход
Администрация Поронайского района приобретает гусеничный снегоболотоход.
Экономика
Отельерам мешают налоги
Бизнес просит отказаться от гостиничного сбора Представители бизнеса через "Опору России" рассчитывают добиться отказа от включения гостиничного сбора и других платежей в Налоговый кодекс, на чем настаивает Минфин.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Общество
В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны
В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
Общество
В Москве временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 10 апреля запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Футбол
У футболиста «Ювентуса» обнаружен коронавирус
Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Игры
Command Conquer Remastered Collection выйдет в Steam и Origin 5 июня
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Армия и оружие
В США спрогнозировали результат боёв между Россией и Турцией в Сирии
Работающий в Центре военно-морского анализа США эксперт Майкл Кофман проанализировал возможное столкновение Турции и России в Сирии.
Футбол
«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
Футбол
Адвокат подтвердил интерес «Арсенала» к 19-летнему хавбеку «Фейеноорда»
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию об интересе лондонского «Арсенала» к полузащитнику роттердамской команды Оркуну Кекчю.
Политика
Вакарчук сложил полномочия главы партии «Голос»
Украинский музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что партийный съезд избрал на место руководителя Киру Рудик.
Происшествия
Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам колонии
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Ростовом
Четыре человека погибли в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом в Ростовской области.
Шоу-бизнес
Тимати показал фанатам руки без татуировок
Недавно Тимати опубликовал видео, на котором видны «чистые» руки звезды. Кажется, он свел все тату с шеи и от плеча до пальцев рук.
Армия и оружие
В Минобороны России оценили заявление Эрдогана о «Панцирях» в Идлибе
Заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении Турцией восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в сирийском Идлибе не соответствуют действительности.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Общество
«Аэрофлот» приостановит полеты в некоторые города Европы
Группа «Аэрофлот» отменяет целый ряд рейсов во Францию, Германию, Италию и Испанию с 13 марта по 30 апреля.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Музыка
Группа Little Big представит песню для «Евровидения-2020» 12 марта
Шоу-бизнес
Самойлова собирается лишить Джигана родительских прав
Сложная ситуация в семье известного рэпера Джигана и Оксаны Самойловой активно обсуждается последнее время в Сети.
Политика
Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией
Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Технологии
Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей
Согласно проекту ФАС, с 1 июля 2020 года требование о предустановке российских программ станет обязательным для смартфонов, планшетов и другого «оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями», с июля 2021-го — для системных блоков, компьютеров и ноутбуков, с июля 2022-го — для телевизоров с цифровым блоком управления.