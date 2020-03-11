Общество
РИА НовостиВ России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России. Шесть больных из Москвы, двое — из Московской области.
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В Москве подтверждено еще шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:34
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Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
Украинские моряки вышли на списанных США катерах в Черное море
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Энергетика
Минэнерго прогнозирует цену нефти на уровне $40–45 во втором полугодии
Минэнерго считает, что во второй половине 2020 года цены на нефть достигнут $40–45, сказал заместитель министра Павел Сорокин в интервью Reuters.
Политика
Шнуров написал стих о «монархе» Путине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Культура
Вдова Магомаева оценила выбор Биковича на роль легендарного певца
Народная артистка СССР Тамара Синявская прокомментировала выбор Милоша Биковича на роль ее супруга Муслима Магомаева.
Политика
Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию
Сенаторы верхней палаты российского парламента почти единогласно проголосовали за принятие закона о поправках в Конституцию.
Происшествия
Мать троих детей Мейвезера обнаружена мертвой
Джози Харрис, бывшая подруга американского боксера Флойда Мейвезера найдена мертвой у своего дома.
Политика
Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией
Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.
Шоу-бизнес
Меган Маркл расплакалась, прощаясь с принцем Гарри
По какой причине принц не полетел в Ванкувер – пока что непонятно. Отмечается, что Меган Маркл расплакалась, когда прощалась с супругом.
Общество
В Ватикане украинские туристки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля
В Ватикане украинские туристки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля, сообщает РЕН ТВ.
Энергетика
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Спорт
Кубок мира впервые выиграл российский лыжник
Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
Общество
Суд посадил продюсера Харви Вайнштейна на 23 года
Политика
Путин пообещал повторить ВОВ в случае нападения на РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что готов повторить Великую Отечественную войну, если на Российскую Федерацию кто-нибудь посмеет напасть.
Происшествия
Под Тамбовом нашли тело пропавшей школьницы
Общество
В Италии за сутки почти 170 человек скончались от коронавируса
Рим, 10 марта 2020, 20:27 — REGNUM Число скончавшихся в результате заболевания новым коронавирусом в Италии за последние сутки возросло с 463 до 631 человека.
Общество
Власти Москвы запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
Массовые мероприятия, число участников которых превышает 5000 человек, запрещаются в Москве из-за опасности распространения коронавируса нового типа, соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
Финансы
Доллар превысил отметку в 73 рубля
По данным на 22:07 по московскому времени стоимость одного доллара составляла 73,13 рублей, стоимость евро также поднялась до 82,47 рублей.
Общество
Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса
Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.
Политика
Украина частично закроет границы из-за коронавируса
Украина частично закроет свои границы из-за угрозы распространения коронавируса, передает «Интерфакс».
Футбол
Кокорин оформил дубль в перенесённом матче РПЛ с «Оренбургом»
Кино
Universal снимает новый фильм о Дракуле
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати показал руки без татуировок
Известный рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) удивил поклонников кадрами в Instagram-аккаунте, на которых он предстал без своих знаменитых татуировок.
Происшествия
В Магнитогорске на уроке физкультуры умер школьник
В Магнитогорске Челябинской области 17-летний ученик одной из школ умер во время урока физкультуры.
Общество
ФСБ задержала террористов в Крыму
Гаджеты
GeForce RTX 3080 Ti получит 12 ГБ памяти, до 5376 ядер CUDA и будет на 40% быстрее, чем RTX 2080 Ti
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti (имя предположительное) на его основе получит 12 ГБ памяти и 384-разрядную шину, а её производительность будет на 40% выше, чем у RTX 2080 Ti.