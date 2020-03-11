Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России. Шесть больных из Москвы, двое — из Московской области.
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Штаб: Восемь новых случаев коронавируса зафиксировано за сутки у граждан РФ, шесть - в Москве

Агентство Москва12:48

В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости12:55

Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Москве

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В Москве подтверждено еще шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией

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В России выявили несколько новых случаев заражения коронавирусом

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В Москве выявлено шесть новых случаев коронавируса

REGNUM13:36
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:38, Ашберн
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:40
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Украинские моряки вышли на списанных США катерах в Черное море

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Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

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С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
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Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
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По какой причине принц не полетел в Ванкувер – пока что непонятно. Отмечается, что Меган Маркл расплакалась, когда прощалась с супругом.
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В Ватикане украинские туристки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля

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Суд посадил продюсера Харви Вайнштейна на 23 года

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Президент России Владимир Путин заявил, что готов повторить Великую Отечественную войну, если на Российскую Федерацию кто-нибудь посмеет напасть.
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Под Тамбовом нашли тело пропавшей школьницы

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Рим, 10 марта 2020, 20:27 — REGNUM Число скончавшихся в результате заболевания новым коронавирусом в Италии за последние сутки возросло с 463 до 631 человека.
REGNUM вчера в 13:27
Общество

Власти Москвы запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

Массовые мероприятия, число участников которых превышает 5000 человек, запрещаются в Москве из-за опасности распространения коронавируса нового типа, соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
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По данным на 22:07 по московскому времени стоимость одного доллара составляла 73,13 рублей, стоимость евро также поднялась до 82,47 рублей.
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Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.
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Украина частично закроет границы из-за коронавируса

Украина частично закроет свои границы из-за угрозы распространения коронавируса, передает «Интерфакс».
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