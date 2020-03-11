В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России. Шесть больных из Москвы, двое — из Московской области.

В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.

Политика Шнуров написал стих о «монархе» Путине Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.

Шоу-бизнес Меган Маркл расплакалась, прощаясь с принцем Гарри По какой причине принц не полетел в Ванкувер – пока что непонятно. Отмечается, что Меган Маркл расплакалась, когда прощалась с супругом.

Энергетика Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.

Спорт Кубок мира впервые выиграл российский лыжник Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.

Общество В Италии за сутки почти 170 человек скончались от коронавируса Рим, 10 марта 2020, 20:27 — REGNUM Число скончавшихся в результате заболевания новым коронавирусом в Италии за последние сутки возросло с 463 до 631 человека.

Общество Власти Москвы запретили массовые мероприятия из-за коронавируса Массовые мероприятия, число участников которых превышает 5000 человек, запрещаются в Москве из-за опасности распространения коронавируса нового типа, соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Финансы Доллар превысил отметку в 73 рубля По данным на 22:07 по московскому времени стоимость одного доллара составляла 73,13 рублей, стоимость евро также поднялась до 82,47 рублей.

Общество Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.