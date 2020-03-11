В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России. Шесть больных из Москвы, двое — из Московской области.

В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

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Шоу-бизнес Самойлова собирается лишить Джигана родительских прав Сложная ситуация в семье известного рэпера Джигана и Оксаны Самойловой активно обсуждается последнее время в Сети.