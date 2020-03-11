Общество
РИА НовостиВ России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России. Шесть больных из Москвы, двое — из Московской области.
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Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Авто
В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport
В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Политика
В ДНР сообщили о создании площадки прямого диалога Киева и Донбасса
Участники минских переговоров договорились о создании площадки для прямого диалога между Киевом и Донбассом по политическим вопросам, сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Политика
Путин поддержал принципиальную поправку в конституцию о президентских сроках
Президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме, оценил предложения депутатов о досрочных парламентских выборах и об обнулении президентских сроков после принятия поправок в конституцию.
Футбол
Игроков «Арсенала» отправили на карантин из-за коронавируса
Нескольких футболистов лондонского «Арсенала» отправили на 14-дневный карантин, сообщает пресс-служба клуба.
Футбол
Руководители ведущих лиг Европы предложат УЕФА отложить проведение Евро-2020
Главы Серии А, Ла Лиги, Бундеслиги и Лиги 1 намерены предложить УЕФА отложить старт Евро-2020 на несколько недель или даже на следующий год.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Общество
Минюст отказался от резкого повышения штрафов для водителей
Министерство юстиции России отказалось от идеи резко повысить штрафы за нарушения правил дорожного движения, заявил заместитель главы Минюста Денис Новак.
Культура
Гузеева отменила финал «Давай поженимся» из-за бывшей девушки героя
Здоровье
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Путешествия
Турция может отложить начало туристического сезона из-за коронавируса
Анкара, 11 марта 2020, 22:36 — REGNUM Власти Турции рекомендовали отелям отложить начало туристического сезона в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Авто
В России стартовали продажи самого бюджетного Audi A6
Обновленная немецкая модель Audi A6 поступила в продажу на российский рынок.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Общество
Массовые мероприятия в России рекомендовали проводить в видеоформате
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовал федеральным и региональным органам исполнительной власти сократить количество массовых мероприятий или изменить их формат.
Армия и оружие
Голландская прокуратура заявила о свидетеле пуска ракеты по MH17
Амстердам, 11 марта 2020, 08:40 — REGNUM На второй день процесса по делу MH17, 10 марта, прокуратура Нидерландов заявила, что в деле появился новый свидетель, который в 2014 г. якобы присутствовал при выстреле ракетой «Бук».
Общество
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Космос
Бетельгейзе «чихнула» пылью и пока не будет взрываться
Частички пыли охлаждаются, конденсируются, укрупняются и поглощают часть света, исходящего от звезды, пояснила она.
Футбол
Джордже Деспотович: «Зачем „Оренбургу“ сдавать матч? Нам нужны очки»
Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович после поражения (1:5) от «Сочи» в рамках перенесённого матча 18-го тура чемпионата России не сожалеет о том, что игра не была сыграна в прошлом году, а также считает, что в следующем туре его команда создаст проблемы «Спартаку».
Здоровье
Экс-главврач Боткинской о пандемии коронавируса: Инфекция распространяется слишком быстро
Бывший главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев прокомментировал порталу «Доктор Питер» решение Всемирной организации здравоохранения об объявлении пандемии коронавируса, принятое 11 марта.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Шоу-бизнес
Самойлова собирается лишить Джигана родительских прав
Сложная ситуация в семье известного рэпера Джигана и Оксаны Самойловой активно обсуждается последнее время в Сети.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Политика
Трамп может ввести общенациональный режим ЧС из-за коронавируса
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может объявить общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.
Происшествия
Эвакуация горняков началась из шахты в Коми из-за задымления
Эвакуация 222 горняков идет из двух шахт компании "Воркутауголь" в Коми - "Воркутинская" и "Заполярная".
Армия и оружие
Американская база в Ираке подверглась ракетной атаке
Американская база в Ираке подверглась ракетному удару, сообщил официальный представитель коалиции Майлз Кэггинс.
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".