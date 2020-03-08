Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса. Заболевшие обнаружены в Белгородской, Калининградской и Московской областях.
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В России выявили еще три случая заражения коронавирусом

Газета.Ru14:41

В России выявили три новых случая заражения коронавирусом

Коммерсантъ08:31

В России выявили ещё три случая заболевания коронавирусной инфекцией

RT на русском12:23

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом

РИА Новости08:50

В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

ТАСС08:45

В России выявили еще три случая заражения коронавирусом

РБК08:35

Что произошло за день: воскресенье, 8 марта

Интерфакс13:29
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Хоккей

«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в первом раунде плей-офф КХЛ

Хоккеисты казанского "Ак Барса" первыми из клубов Восточной конференции вышли во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв в четырех матчах нижнекамский "Нефтехимик".
РИА Новости 13:53
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Международные следователи продлили соглашение о сотрудничестве по MH17

Члены Совместной следственной группы, занимающейся уголовным расследованием крушения Boeing на Украине, продлили соглашение о сотрудничестве.
ТАСС 11:52
Кино

Умер актер фильма «Няньки» Дэвид Пол

Роль в фильме «Няньки» принесла им мировую известность. Звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол скончался на 63-м году жизни.
StarHit.ru вчера в 12:30
Хоккей

«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

Московский «Спартак» на своём льду одержал победу над столичным «Динамо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 12:38
Армия и оружие

«Талибан» опроверг информацию об отказе выполнять соглашение с США

News.ru вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями

Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями.
StarHit.ru вчера в 05:30
Общество

Раскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины

РИА Новости 13:11
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru 08:06
Происшествия

Женщина привязала к машине санки с ребенком в Омске

7 новостей 10:43
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
РИА Новости 12:04
Происшествия

В Липецкой области нет новых случает коронавируса

В Липецкой области к 8 марта не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».
REGNUM 08:15
Кино

Организаторы Каннского фестиваля планируют избежать отмены из-за карантина

Распоряжение об отмене массовых мероприятий, выпущенное французским правительством не затронет Каннский кинофестиваль, заявил спикер мероприятия Аида Беллоид, 8 марта журналистам.
Красная весна 15:27
Происшествия

Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи

РИА Новости 12:07
Происшествия

На Кубани задержана группа полицейских по подозрению во взятках

В рамках расследования дела о преступном сообществе задержан начальник ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району, начальник отдела МВД России по Успенскому району, бывший начальник отделения № 6 (дислокация г. Армавир) оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю и начальник ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
REGNUM 06 марта в 04:44
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы

Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Волга-Медиа 05:14
Энергетика

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Национальная служба новостей 03:43
Общество

Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
РИА Новости 13:48
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Казани

ГТРК Самара 09:03
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии

Первое место в мужском масс-старте (15 км) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место завоевал норвежец Йоханнес Бё 8 марта.
Красная весна 10:52
Происшествия

Пластический хирург накачивал девушек наркотиками и насиловал их

Пластический хирург из американского города Толедо накачивал девушек наркотиками и насиловал их, пока его жертвы находились без сознания.
РЕН ТВ 14:57
Политика

Пожавший руку Трампу признался в контакте с больным коронавирусом

РИА Новости 14:27
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган извинился перед Самойловой в Instagram

Известный рэпер Джиган постит трогательные фотографии и видео с супругой Оксаной Самойловой, надеясь на прощение.
NewInform 15:32
Общество

Слепаков написал к 8 Марта песню «Люби меня, мразь»

Российский артист и комик Семен Слепаков выложил в Instagram песню собственного сочинения, которая высмеивает отношение женщин к своим мужчинам в Международный женский день.
Известия 11:11
Происшествия

Акушер Марк Курцер вновь обвинил бизнесмена Зарецкого в вымогательстве

Известия 14:41
Армия и оружие

Сирийцы забросали камнями колонну Америки

Piter.tv 12:34
Политика

Эрдоган встретится с главами ЕК и Совета ЕС в Брюсселе

В Брюсселе пройдет встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и турецкого лидера Реджепа Таиипа Эрдогана.
Газета.Ru 11:04
Общество

Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию

Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Lenta.ru 11:04
Футбол

Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом»

Российская газета вчера в 12:09
Общество

Израиль может ввести карантин для приезжающих из всех стран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если будут предприняты новые шаги относительно карантина по коронавирусу для возвращающихся из-за границы, то это коснется всех стран.
РИА Новости 14:26
Общество

Малышева рассказала о своих сыновьях, которые перебрались в США

ToDay News Ufa 11:22
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