В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом

В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету

Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России. Об этом «Известиям» сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 8 марта. Инфицированные находятся в Московской, Белгородской и Калининградской областях, всех их госпитализировали и поместили в инфекционные боксы.