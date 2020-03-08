Будьте в Плюсе
Главное
Общество
Ещё
США
Общество
Ещё
Интересное
Общество
Ещё
Политика
Общество
Ещё
Общество
Ещё
Экономика
Ещё
В мире
Ещё
Спорт
Ещё
Происшествия
Ещё
Культура
Ещё
Технологии
Ещё
Наука
Ещё
Авто
Общество
Ещё
реклама
Ещё по теме
Главное
ИзвестияИзвестия
В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом
Екатеринбург Онлайн
  • Телеканал 360°2:08
  • РЕН ТВ0:31
  • Вести.Ru1:22
  • Piter.tv0:46
  • Москва 240:33
  • Известия0:30
  • Мой Брянск0:41
Смотрите также
Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России. Об этом «Известиям» сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 8 марта. Инфицированные находятся в Московской, Белгородской и Калининградской областях, всех их госпитализировали и поместили в инфекционные боксы.В источнике
Оценить
864
776
С чего всё начиналось
«За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: один случай в Калининградской области, один случай в Белгородской области, один случай в Московской области», — сказано в сообщении.
Телеканал 360° 08:30
Подробнее о событии
alt

В России выявили ещё три случая заболевания коронавирусной инфекцией

RT на русском 12:23
alt

В России выявили еще три случая заражения коронавирусом

РБК 08:35
alt

В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

ТАСС 08:45
Ещё по теме
Главное