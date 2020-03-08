В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. По одному заболевшему выявили в Калининградской, Белгородской и Московской областях. Отмечается, что все заразившиеся в последние две недели ездили в Италию.

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом

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