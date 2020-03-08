Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. По одному заболевшему выявили в Калининградской, Белгородской и Московской областях. Отмечается, что все заразившиеся в последние две недели ездили в Италию.
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Что произошло за день: воскресенье, 8 марта

Интерфакс13:29

В России выявили ещё три случая заболевания коронавирусной инфекцией

RT на русском12:23

В России выявили три новых случая заражения коронавирусом

Коммерсантъ08:31

В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

ТАСС08:45

В России выявили еще три случая заражения коронавирусом

РБК08:35

В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Газета.Ru08:33

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом

РИА Новости08:50
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