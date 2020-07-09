С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

с чего всё началось

Со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую. Об этом заявил известный российский аналитик, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, пишут «Ведомости».

В России заговорили о деноминации рубля

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