Экономика
Lenta.ruВ России заговорили о деноминации рубля
Со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую. Об этом заявил известный российский аналитик, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, пишут «Ведомости».
Читать в источнике
Оценить109
с чего всё началось
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Ведомостивчера в 17:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Экономист Разуваев предложил провести деноминацию рубля по курсу 1:100
Экономика сегоднявчера в 23:54
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 04:15, Ашберн
Здоровье
В ВОЗ оценили суточный прирост заболеваний COVID-19 в России
Суточный прирост заболеваний COVID-19 в России не снижается на протяжении двух недель, что не является хорошим знаком.
Lenta.ru 03:14
Футбол
Продолжаются обыски у фанатов «Спартака», двоих задержали
В Наро-Фоминске двоих задержали в 6 утра, провели обыски, все изъяли.
Soccer.ru 02:58
Общество
За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах
За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах.
Российская газета 04:00
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выиграл «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии
Моя Москва.онлайн 00:27
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости вчера в 10:10
Театры
В конце сентября Дмитрий Месхиев выпустит в Пскове свой спектакль
В конце сентября художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев выпустит в Пскове свой спектакль по пьесе японского драматурга Коки Митани «Академия смеха».
Псковское агентство информации 03:25
Общество
Названа география новых случаев коронавируса в Пензенской области
Актуальную информацию по ситуации с коронавирусом на 10 июля в Пензенской области предоставил региональный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Пенза-взгляд 03:50
Общество
Первый запуск китайской ракеты «Куайчжоу-11» закончился неудачей
Технические неполадки возникли при первом запуске китайской ракеты «Куайчжоу-11» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.
News.ru 02:19
Происшествия
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
Общество
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с «Северным потоком — 2»
В декабре 2019-го швейцарская компания Allseas, опасаясь попасть под санкционный каток, в одностороннем порядке расторгла соглашение с Nord Stream 2 и отвела три своих судна из района строительства, поставив тем самым реализацию проекта под большой вопрос.
РИА Новости 01:00
Политика
Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма
Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV снизились на 14,6% в июне в РФ
Лезги газет вчера в 16:06
Общество
МВД намерено внести изменения в бланки водительских прав и ПТС
На бланке водительских прав появятся надписи названия документа на французском и английском языках, то есть PERMIS DE CONDUIRE и DRIVING LICENCE.
Evo-rus.com 03:00
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,24 рубля
По состоянию на 10:17 мск, курс доллара находился на отметке 71,3 руб. (+0,54%), а курс евро - на 80,28 руб. (+0,35%).
ТАСС 03:22
Общество
В работе Мегафона и Yota произошел сбой
В работе сети операторов Мегафон и Yota (работает на сети "Мегафона") произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
Газета.Ru 03:14
Армия и оружие
Иран и Сирия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества
Pravda.Ru вчера в 01:40
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью
Planet Today 08 июля в 07:35
Общество
Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Игры
Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Отмечается, что между релизами Alyx и Episode 2 разработчик занимался созданием одновременно 5 игр по франшизе Half-Life, но их все пришлось отменить.
Evo-rus.com 03:02
Общество
Минздрав РФ перечислил регионы с самыми психически здоровыми жителями
Самый высокий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения за 2019 год наблюдался на Чукотке, говорится в данных Минздрава РФ.
iReactor 04:10
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru вчера в 03:39
Общество
Суд освободил бывшего вице-губернатора Сандакова от наказания
Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил ходатайство бывшего челябинского вице-губернатора Николая Сандакова об условно-досрочном освобождении.
Политсовет 02:42
Происшествия
63 человека заразились коронавирусом за сутки на Кубани
По данным регионального оперштаба на 9 июля, коронавирусная инфекция за сутки подтверждена еще у 63 кубанцев.
Знамя труда (г. Тимашевск) вчера в 04:48