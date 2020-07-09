Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России заговорили о деноминации рубля

Со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую. Об этом заявил известный российский аналитик, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, пишут «Ведомости».
Читать в источнике
Комментировать61
с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомостивчера в 17:12

Подробнее о событии

В России выступили с идеей деноминации рубля в 100 раз

Национальная служба новостей03:50

В России объём наличных денег достиг рекордных показателей

Piter.tv03:44

В России заговорили о деноминации рубля

Lenta.ru02:07

Бутылка воды по 30 копеек: в России заговорили о деноминацию рубля

Московский Комсомолец03:56

В России предложили провести деноминацию рубля

Рамблер02:56

Экономист Разуваев предложил провести деноминацию рубля по курсу 1:100

Экономика сегоднявчера в 23:54

Карманы россиян распухли от денег: объем наличных денег в России бьет рекорды

Mockva.ruвчера в 21:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 04:15, Ашберн
Здоровье

В ВОЗ оценили суточный прирост заболеваний COVID-19 в России

Суточный прирост заболеваний COVID-19 в России не снижается на протяжении двух недель, что не является хорошим знаком.
Lenta.ru 03:14
3
Футбол

Продолжаются обыски у фанатов «Спартака», двоих задержали

В Наро-Фоминске двоих задержали в 6 утра, провели обыски, все изъяли.
Soccer.ru 02:58
1
Общество

За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах.
Российская газета 04:00
Происшествия

Следствие просит арестовать губернатора Хабаровского края Фургала

РИА Новости 02:53
152
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
121
Футбол

«Манчестер Юнайтед» выиграл «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии

Моя Москва.онлайн 00:27
Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
119
Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости вчера в 10:10
143
Театры

В конце сентября Дмитрий Месхиев выпустит в Пскове свой спектакль

В конце сентября художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев выпустит в Пскове свой спектакль по пьесе японского драматурга Коки Митани «Академия смеха».
Псковское агентство информации 03:25
Общество

Названа география новых случаев коронавируса в Пензенской области

Актуальную информацию по ситуации с коронавирусом на 10 июля в Пензенской области предоставил региональный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Пенза-взгляд 03:50
4
Общество

Первый запуск китайской ракеты «Куайчжоу-11» закончился неудачей

Технические неполадки возникли при первом запуске китайской ракеты «Куайчжоу-11» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.
News.ru 02:19
4
Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
3
Общество

Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с «Северным потоком — 2»

В декабре 2019-го швейцарская компания Allseas, опасаясь попасть под санкционный каток, в одностороннем порядке расторгла соглашение с Nord Stream 2 и отвела три своих судна из района строительства, поставив тем самым реализацию проекта под большой вопрос.
РИА Новости 01:00
3
Политика

Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма

Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
19
Авто

Продажи новых легковых машин и LCV снизились на 14,6% в июне в РФ

Лезги газет вчера в 16:06
42
Технологии

Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке

РБК вчера в 20:29
89
Общество

МВД намерено внести изменения в бланки водительских прав и ПТС

На бланке водительских прав появятся надписи названия документа на французском и английском языках, то есть PERMIS DE CONDUIRE и DRIVING LICENCE.
Evo-rus.com 03:00
2,6K
Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,24 рубля

По состоянию на 10:17 мск, курс доллара находился на отметке 71,3 руб. (+0,54%), а курс евро - на 80,28 руб. (+0,35%).
ТАСС 03:22
6
Общество

В работе Мегафона и Yota произошел сбой

В работе сети операторов Мегафон и Yota (работает на сети "Мегафона") произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
Газета.Ru 03:14
25
Армия и оружие

Иран и Сирия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества

Pravda.Ru вчера в 01:40
3
Шоу-бизнес

Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

Planet Today 08 июля в 07:35
6
Общество

Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса

В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
538
Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
36
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
1,3K
Игры

Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life

Отмечается, что между релизами Alyx и Episode 2 разработчик занимался созданием одновременно 5 игр по франшизе Half-Life, но их все пришлось отменить.
Evo-rus.com 03:02
6
Общество

Минздрав РФ перечислил регионы с самыми психически здоровыми жителями

Самый высокий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения за 2019 год наблюдался на Чукотке, говорится в данных Минздрава РФ.
iReactor 04:10
Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн

Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru вчера в 03:39
4
Общество

Суд освободил бывшего вице-губернатора Сандакова от наказания

Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил ходатайство бывшего челябинского вице-губернатора Николая Сандакова об условно-досрочном освобождении.
Политсовет 02:42
7
Происшествия

63 человека заразились коронавирусом за сутки на Кубани

По данным регионального оперштаба на 9 июля, коронавирусная инфекция за сутки подтверждена еще у 63 кубанцев.
Знамя труда (г. Тимашевск) вчера в 04:48
2,3K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное