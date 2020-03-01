Экономика
ТАССВ России заканчивается третий этап амнистии капиталов
Третий этап амнистии капиталов, стартовавший в России 1 июня 2019 года, завершается 29 февраля.
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Остался один день для добровольного декларирования зарубежных активов и счетов
Миасский рабочий28 февраля в 06:00
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Авто
Оценены перспективы появления бюджетных моделей Chevrolet в России
Общество
В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом
1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Политика
Экс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Общество
Юрист и урбанист рассказали, кому выгодна гаражная амнистия
Человек имеет в собственности, скажем, металлическую коробку 3x6 метров, делает за нее взносы в гаражный кооператив, но подтвердить право собственности не может, — рассказывает юрист Московской коллегии адвокатов Евгений Аничкин.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Общество
В Багдаде обстреляли американское посольство
В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство.
Политика
Трамп заявил, что вывод войск из Афганистана начнется незамедлительно
Армия и оружие
Российские военные выполнят наблюдательный полёт над Германией
Здоровье
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Общество
Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
Политика
Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Ужасная гуманитарная ситуация в Сирии касается всех, заявила Крамп-Карренбауэр в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Кино
Фильм «Джентльмены» стал лидером российского проката
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд
Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Авто
Названы непригодные для повторной продажи автомобили
Армия и оружие
Сирийская армия закрыла небо над Идлибом
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты высказался о ее новых отношениях с бизнесменом
Бывший супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов не ревнует и даже рад ее новым отношениям.
Политика
Песков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана
Эрдоган сообщал, что попросил Путина «уйти с пути» Турции в Сирии и оставить Анкару наедине с режимом сирийского президента Башара Асада.
Авто
Audi объявила стоимость спортивного кроссовера SQ7 для РФ
Компания Audi начала принимать заказы на новый спортивный крососвер SQ7. Цена автомобиля в России начинается от 6 785 000 рублей.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы материнского капитала.
Футбол
Гол Кокорина не спас «Сочи» от поражения
Фигурное катание
Тарасова: мне жаль Роднину
Политика
Более 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с ЕС
Политика
Козак и Ермак в Минске обсудили детали обмена пленными
В Минске состоялась встреча замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, сообщает пресс-служба Офиса главы украинского государства.
Политика
Байден победил на праймериз в Южной Каролине
Экономика
Российские банки резко ограничили выдачи кредиток
Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.