Армия и оружие
РИА НовостиВ России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
САУ 2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданным в 1980-х годах и до сих пор считающимся одной из самых мощных пушек в мире. Калибр орудия 2С7 составляет 203 миллиметра. Она была принята на вооружение в 1975 году, а в 1983-м прошла первую модернизацию.
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с чего всё началось
Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря, сейчас она успешно проходит испытания на полигоне, сообщил в интервью РИА Новости Дмитрий Семизоров, генеральный директор компании "Уралтрансмаш", которая входит в "Уралвагонзавод" Ростеха.РИА Новости19:09
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Российские конструкторы заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Политическая Экспертиза21:30
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