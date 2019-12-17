Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря, сейчас она успешно проходит испытания на полигоне, сообщил в интервью РИА Новости Дмитрий Семизоров, генеральный директор компании "Уралтрансмаш", которая входит в "Уралвагонзавод" Ростеха.

с чего всё началось

САУ 2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданным в 1980-х годах и до сих пор считающимся одной из самых мощных пушек в мире. Калибр орудия 2С7 составляет 203 миллиметра. Она была принята на вооружение в 1975 году, а в 1983-м прошла первую модернизацию.

В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

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