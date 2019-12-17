Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

САУ 2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданным в 1980-х годах и до сих пор считающимся одной из самых мощных пушек в мире. Калибр орудия 2С7 составляет 203 миллиметра. Она была принята на вооружение в 1975 году, а в 1983-м прошла первую модернизацию.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря, сейчас она успешно проходит испытания на полигоне, сообщил в интервью РИА Новости Дмитрий Семизоров, генеральный директор компании "Уралтрансмаш", которая входит в "Уралвагонзавод" Ростеха.
РИА Новости19:09

Подробнее о событии

В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

РИА Новости19:09

Одну из самых мощных пушек испытывают в России в улучшенном варианте

Известия20:03

В «Уралтрансмаше» рассказали о процессе модернизации пушки «Малка»

RT на русском21:15

Одна из самых мощных пушек в мире прошла импортозамещение

Взгляд.ру19:28

На Урале модернизируют одну из самых мощных пушек в мире

URA.Ru22:00

Сообщается об испытаниях 2С7М «Малка» с выполненным импортозамещением

Военное обозрение22:01

Российские конструкторы заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Политическая Экспертиза21:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 22:28, Ашберн
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
РБК 21:51
Общество

Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода

ФКП «Авангард» (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Ведомости 16:31
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru 11:21
Интернет

Названы худшие пароли пользователей в 2019 году

Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Национальная служба новостей вчера в 12:00
Футбол

Неймар озвучил причину ухода из «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что уход из «Барселоны» не был связан с его желанием завоевать личные трофеи и выйти из тени Лионеля Месси.
Матч ТВ 17:38
Футбол

Полузащитник «Спартака» рассказал о трудностях адаптации в России

Газета.Ru 19:00
Происшествия

В Казани потушили пожар на мебельном складе

Ранее сообщалось о пожаре на складе мебельной фабрики в Казани на площади 5,2 тысячи метров.
РИА Новости 17:49
Фигурное катание

Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»

В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Российская газета 13:02
Здоровье

Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно

Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Плюс один +1 10:21
Политика

Украина может пустить поезда в ДНР и ЛНР

Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей Вадим Пристайкоглава МИД Украины Поезда не ходят в Донецк и Луганск с 2017 года, после блокады железных дорог украинскими ветеранами боевых действий и волонтерами.
Телеканал 360° 20:03
Происшествия

Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки

РИА Новости 21:54
Здоровье

Главный педиатр Ростовской области предложила сделать вакцинацию детей обязательной

Законодатели должны принять серьёзный закон, касающийся вакцинации детей, заявила руководитель Областной детской больницы и главный внештатный педиатр Ростовской области Светлана Пискунова.
Donnews.ru 07:55
Происшествия

В Анапе после приема у врача умер 13-летний мальчик

По версии следствия, мальчик пришел в горбольницу с диагнозом «синусит», у него выявили двусторонний гнойный гайморит.
Кубань 24 06:30
Общество

Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии

Газета.Ru 18:54
Шоу-бизнес

РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом

В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Вечерняя Москва 14:33
Технологии

Аналитики составили рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия

Аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за прошедшее десятилетие, а также назвала самые успешные из них с точки зрения расходов потребителей.
РБК 15:28
Экономика

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год — до 2022 года.
Коммерсантъ 08:52
Хоккей

«Нэшвилл» победил «Рейнджерс», Панарин забил 20-й гол в сезоне

У «Рейнджерс» отличились Крис Крайдер и Артемий Панарин. Для россиянина этот гол стал 20-м в сезоне.
Sport24.ru 21:47
Театры

Имя певца Семена Оконешникова присвоили КЦ села Бетюнцы Намского района Якутии

На последней сессии совет депутатов принял решение о присвоении его имени культурному центру «Айалгы» в селе Бетюнцы.
Якутия 24 22:22
Шоу-бизнес

Жигунов откровенно ответил на обвинения в избиении Заворотнюк

Российский Диалог 08:48
Технологии

В систему переводов ЦБ внедрят платежи смартфоном по аналогии с Apple Pay

Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с банками внедрение в Систему быстрых платежей (СПБ) ЦБ технологии бесконтактной оплаты NFC, рассказали РБК четыре источника на платежном рынке.
РБК 22:00
Космос

В Млечном Пути найдены мощнейшие вспышки звездообразования

Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) обнаружили в ядре нашей Галактики в Млечном Пути следы мощнейшей вспышки звездообразования.
Телеканал 360° 17:47
Наука

Группа археологов решила загадку каменных истуканов на острове Пасхи

Международная группа археологов из Новой Зеландии, США и Чили решила загадку моаи — каменных истуканов на острове Пасхи (Рапа-Нуи).
Известия 19:20
Авто

Самый восточный салон Toyota обрел новый дом

Новый салон стал 113 дилерским центром Toyota в России.
АвтоБизнесРевю 09:49
Политика

Путин и Меркель обсудили итоги нормандского саммита по телефону

Газета.Ru 08:27
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru 06:31
Шоу-бизнес

Может позволить: 61-летняя Мадонна завела 26-летнего бойфренда

Ахламалика сфотографировали рядом с Мадонной на балконе одного из отелей Майами.
Телепрограмма 05:00
Общество

Британский ученый назвал напитки с самым серьезным похмельем

Херес и портвейн являются алкогольными напитками, после которых наступает самое сильное похмелье.
Коммерсантъ 21:59
Авто

Посмотрите на дешевый электромобиль Tesla с дизайном Cybertruck

Чтобы сделать Cybercar существенно дешевле прочих моделей Tesla, придется пожертвовать емкостью батареи, запасом хода и мощностью (установить только один электромотор), а также отказаться от покраски кузова.
Motor 02:49
Здоровье

Раскрыта опасность повторного кипячения воды

Выяснилось, что повторное кипячение воды не такое безобидное действие, как казалось ранее.
Ferra вчера в 04:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
2С7
Самоходная артиллерийская установка
Советская 203-мм самоходная пушка, находящаяся на вооружении Сухопутных войск Вооружённых сил Российской Федерации. Разработана в Ленинграде на Кировском заводе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное