Армия и оружие
Российская газетаВ России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
В будущем году планируется подготовить производство к серийному выпуску этих артсистем, отметил топ-менеджер. Самые мощные в мире 203-миллиметровые самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны.
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с чего всё началось
Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря, сейчас она успешно проходит испытания на полигоне, сообщил в интервью РИА Новости Дмитрий Семизоров, генеральный директор компании "Уралтрансмаш", которая входит в "Уралвагонзавод" Ростеха.РИА Новостивчера в 19:09
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