Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

В будущем году планируется подготовить производство к серийному выпуску этих артсистем, отметил топ-менеджер. Самые мощные в мире 203-миллиметровые самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны.
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с чего всё началось

В России проходит испытания одна из мощнейших пушек в мире

Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря, сейчас она успешно проходит испытания на полигоне, сообщил в интервью РИА Новости Дмитрий Семизоров, генеральный директор компании "Уралтрансмаш", которая входит в "Уралвагонзавод" Ростеха.
РИА Новостивчера в 19:09

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Модернизацию мощнейшей в мире пушки «Малка» завершат к концу года

Комсомольская правда00:06

В «Уралтрансмаше» рассказали о процессе модернизации пушки «Малка»

RT на русскомвчера в 21:15

На Урале модернизируют одну из самых мощных пушек в мире

URA.Ruвчера в 22:00

В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Российская газетавчера в 22:53

Одну из самых мощных пушек испытывают в России в улучшенном варианте

Известиявчера в 20:03

Одна из самых мощных пушек в мире прошла импортозамещение

Взгляд.рувчера в 19:28

В России проходит испытания одна из мощнейших пушек в мире

РИА Новостивчера в 19:09
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 01:29, Ашберн
Фигурное катание

Жулин высказался о конфликте Тутберидзе с Тарасовой в соцсетях

RT на русском вчера в 10:50
Здоровье

Минздрав Коми весь год судится с прокуратурой из-за ребенка-инвалида

В истекшем периоде 2019 года прокуратура Воркуты подала три исковых заявления к Минздраву Коми в защиту прав этого ребенка-инвалида, два из которых касаются возмещения денежных средств, затраченных на приобретение лекарственных препаратов.
КомиОнлайн вчера в 05:47
Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
Газета.Ru вчера в 10:53
Армия и оружие

Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов

В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
Avia.pro вчера в 16:22
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи

Международная группа археологов раскрыла тайну моаи – каменных истуканов на острове Пасхи.
Вести.Ru 01:09
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM вчера в 01:45
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Lenta.ru вчера в 20:01
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
РИА Новости вчера в 22:25
Общество

Минтруд предложил ускорить сроки выдачи материнского капитала

В Министерстве труда и социальной защиты России решили ускорить выдачу материнского капитала.
Известия вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Общество

Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
РИА Новости вчера в 02:27
Авто

Hyundai продемонстрировал новый доступный седан Aura

Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
Автоновости дня вчера в 09:08
Общество

Загитова за всю программу «Вечерний Ургант» сказала лишь 137 слов

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию, Алина Загитова и Татьяна Навка, стали гостьями программы "Вечерний Ургант".
Народные новости вчера в 23:45
Происшествия

Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал

РИА Новости вчера в 20:52
Политика

Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
РИА Новости вчера в 15:31
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM вчера в 13:57
Политика

Шевченко назвал имя вероятного преемника Путина

Журналист уверен, что власти повторят схему 2008-2012 годов Известный российский журналист Максим Шевченко в интервью изданию "Царьград" ответил на вопрос, кого он считает будущим преемником президента России Владимира Путина.
АМИТЕЛ вчера в 11:55
Происшествия

На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником связи

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником связи JCSAT 18/Kacific 1 с космодрома на мысе Канаверал.
Росбалт вчера в 21:02
Политика

Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права

Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые президентом меры не означают ослабления центральной власти в вопросах обороны, внешней политики, национальной безопасности, соблюдения прав и свобод человека.
Ведомости вчера в 09:02
Общество

Boeing заявила о приостановке производства самолетов 737 MAX

Компания Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX. Соответствующее заявление появилось на сайте компании.
Газета.Ru вчера в 20:17
Транспорт

Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Газета.Ru вчера в 22:20
Происшествия

Спасшую мальчика с трассы на Кубани женщину обвинили в похищении

Московский Комсомолец вчера в 11:05
Происшествия

Названа причина смерти сооснователя «Белых касок»

Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.
REGNUM вчера в 15:15
Общество

На Сахалине закрыли движение транспорта на двух участках дорог

Движение автотранспорта закрыто на участке дороги, соединяющей село Огоньки с городом Невельском, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Российская газета вчера в 23:25
Экономика

Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%

Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей.
REGNUM вчера в 08:18
Интернет

Веб-сервер не отвечает: атака на NGINX и дело программиста Сысоева

Одним из самых громких скандалов конца прошлой — начала этой недели стало так называемое дело Сысоева, имеющее отношение не только к ряду гигантов российского и мирового IT-бизнеса, но и к имиджу страны в целом.
РИА Новости 00:00
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Lenta.ru вчера в 22:44
Культура

Алла Пугачева отказалась выступать на «новогодних огоньках»

Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи «новогодних огоньков» для телевидения.
Gazeta.SPb вчера в 11:09
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