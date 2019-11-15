Экономика
Lenta.ruВ России захотели чеканить монеты в 50 рублей
Представители вендинговой индустрии выступают за появление в России новой монеты номиналом 50 рублей. Центробанк готов начать чеканку, если будет доказана объективная необходимость их выпуска.
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с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру» в пятницу, 15 ноября.Известия01:26
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