Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России захотели чеканить монеты в 50 рублей

Представители вендинговой индустрии выступают за появление в России новой монеты номиналом 50 рублей. Центробанк готов начать чеканку, если будет доказана объективная необходимость их выпуска.
Читать в источнике
Комментировать84
с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру
» в пятницу, 15 ноября.
Известия01:26

Подробнее о событии

В Центробанке оценили возможность выпуска пятидесятирублевой монеты

РИА Новости03:59

В ЦБ рассказали, что делать с поврежденными купюрами

Газета.Ru03:22

В России захотели чеканить монеты в 50 рублей

Lenta.ru03:16

ЦБ рассказал, выпустят ли 50-рублевую монету

Российская газета03:04

Центробанк решил сохранить монеты

Телеканал 360°02:12

Центробанк допустил выпуск 50-рублевой монеты

Известия01:26

ЦБ допустил возможность возвращения монет в 50 руб

РБК03:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Происшествия

Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

РБК 01:59
Происшествия

Экс-чиновник Минкультуры попросил политубежища в Австрии

Фигурант дела реставраторов, экс-чиновник Минкультуры Борис Мазо подал документы на предоставление политического убежища в Австрии, сообщает РБК.
BFM.ru 03:18
Происшествия

В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину

Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.
РИА Новости 03:41
Происшествия

Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми

На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
РБК 03:47
Политика

Путин допустил прекращение транзита газа через Украину

Риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Коммерсантъ вчера в 16:24
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

Российская газета 00:35
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

Опрошенные изданием Znak эксперты утверждают, что теперь посуточная аренда квартир в России оказалась вне закона, в частности, это может коснуться тех, кто сдает жилье с помощью онлайн-площадки Airbnb.
Lenta.ru 03:17
Происшествия

Историку Соколову не сообщили о его увольнении из СПбГУ

РБК 03:23
Политика

Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
РИА Новости вчера в 09:44
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Политика

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки российских Су-35

РБК вчера в 22:20
Финансы

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Политика

Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году.
Вести.Ru 02:25
Хоккей

Кучеров разгромил «Рейнджерс», Панарин установил личный рекорд

Pravda.Ru 03:14
Происшествия

Россиянин из мести сжег Jaguar хоккеиста

По информации правоохранительных органов, мужчина в октябре поджег автомобиль марки Jaguar, принадлежащий Гимбатову.
Lenta.ru 03:30
Общество

На Общем собрании РАН изберут более 70 академиков

Участникам Общего собрания Российской академии наук (РАН) предстоит избрать новых академиков и членов-корреспондентов - в списках кандидатов перечислены имена 71 и 158 человек соответственно.
ТАСС Наука 13 ноября в 16:14
Общество

Алтайская пенсионерка рассказала о реакции односельчан на жалобу Медведеву

РИА Новости 03:26
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12 ноября в 12:43
Армия и оружие

Дамаск предложил курдам совместную борьбу против Турции в Сирии

Дамаск предложил проживающим на северо-востоке Сирии курдам вместе бороться против военного присутствия Турции в стране.
Газета.Ru 02:58
Общество

Нотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России

Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы.
REGNUM 00:28
Единоборства

Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234

Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 234 в Израиле. В первом раунде Харитонов почувствовал боль в ноге, однако продолжил бой.
Vprognoze.ru 02:19
Происшествия

На западе Москвы произошел взрыв в жилом доме

Комсомольская правда вчера в 20:10
Происшествия

В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика

Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
РБК 02:54
Общество

В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов

Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
РБК 02:03
Происшествия

Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения

Газета.Ru вчера в 20:17
Происшествия

Священник сбил на «зебре» беременную россиянку и ребенка

В городе Клинцы священник на минивэне Hyundai Grand Starex сбил на пешеходном переходе беременную местную жительницу и ее дочь.
Lenta.ru 03:32
Общество

Фигуранты «дела ФИАН» уехали из России в Израиль

Уголовное дело в ситуации с ФИАН возбуждено по факту незаконного перемещения оружия или иного вооружения в составе организованной группы (часть 3 статья 226.1 УК РФ).
Эхо Москвы 03:47
Экономика

СМИ узнали о вывозе нефти из Венесуэлы танкерами без средств слежения

Венесуэла экспортирует нефть, отключая средства слежения, установленные на танкерах.
РБК вчера в 20:41
Теннис

Роджер Федерер: «Сыграл невероятно против Джоковича»

Спорт-Экспресс вчера в 21:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное