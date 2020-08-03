В России захотели изменить налог для нефтяников

Власти России хотят радикального изменить в стране налог на дополнительный доход (НДД). Предложение внес в правительство Минфин, который считает, что при нынешней версии закона бюджет недополучил 200 миллиардов рублей в 2019 году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.