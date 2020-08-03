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Lenta.ru
Lenta.ru

В России захотели изменить налог для нефтяников

Власти России хотят радикального изменить в стране налог на дополнительный доход (НДД). Предложение внес в правительство Минфин, который считает, что при нынешней версии закона бюджет недополучил 200 миллиардов рублей в 2019 году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Минфин разослал по профильным министерствам законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.
Коммерсантъ17:57
Подробнее о событии
Интерфакс

Минфин предложил собрать с нефтяников 200 млрд рублей за три года дополнительно

Интерфакс03:17
Lenta.ru

В России захотели изменить налог для нефтяников

Lenta.ru03:05
Коммерсантъ

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Коммерсантъ17:57
РБК

СМИ узнали о планах властей изменить налог для нефтяных компаний

РБК01:42
ТАСС

«Ъ»: с нефтяников планируют получить еще 200 млрд руб. через налог на дополнительный доход

ТАСС01:22
URA.Ru

Минфин втягивает нефтяников в конфликт из-за нового налога. Компании могут лишиться 200 млрд рублей

URA.Ru20:28
News.ru

Минфин планирует увеличить отчисления нефтяников в бюджет

News.ru01:48
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СКР завел дело о геноциде мирных жителей в Псковской области

Следователи проверили проверку и возбудили уголовное дело по статье геноцид после обнаружения массового захоронения времен Великой Отечественной войны в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино (Псковская область).
СКР завел дело о геноциде мирных жителей в Псковской области
Lenta.ru03:18
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Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

В Росгвардии прокомментировали инцидент с дракой в парке Горького бывших десантников с бойцами ОМОН, сообщает «РИА Новости» 2 августа со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Известиявчера в 15:37
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Россия и Китай снизили объемы торговых операций в долларах

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на немецкое издание Deutsche Wirtshafts Nachrichten, доля расчетов в долларах при осуществлении торговых операций между Российской Федерацией и Китаем упала в первом квартале до сорока шести процентов.
ToDay News Ufa01:14
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Более 60% крупных российских компаний не смогло получить налоговую господдержку

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 большинство (62%) представителей крупного бизнеса не смогли воспользоваться налоговыми мерами господдержки, сообщил РБК со ссылкой на исследование аудиторской сети КПМГ.
Коммерсантъ00:20
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Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»

Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» представить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream-2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК02:43
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В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников

ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, в 12 регионах задержаны 42 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
RT на русском02:42
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