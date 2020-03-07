Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие

В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие. Изменения касаются перехода на электронный документооборот для получения разрешений. Об этом рассказал глава «Росгвардии» Виктор Золотов, пишет «Российская газета».
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с чего всё началось

На оружие вместо лицензий будут выдавать пластиковые карточки

О грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.
Российская газета01:00

Подробнее о событии

В России бумажные лицензии на гражданское оружие хотят заменить пластиковыми карточками

ТАСС03:45

В Росгвардии рассказали об изменении правил выдачи лицензий на оружие

Известия03:39

В Росгвардии рассказали об изменении правил выдачи лицензий на оружие

РИА Новости02:12

Электронные лицензии на оружие введут в России

Телеканал 360°02:53

В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие

Lenta.ru02:34

Лицензии на оружие заменят пластиковыми карточками

Комсомольская правда03:14

На оружие вместо лицензий будут выдавать пластиковые карточки

Российская газета01:00
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Политика

Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу

Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 02:15
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Модернизированный Lada Largus наделят линзованной оптикой

Пользователям Сети продемонстрировали дебютный фотоснимок модернизированной модели LADA Largus, получившей линзованные фары, которые, скорее всего, приобретут все автомобили обновленного клана.
Pnzdrive 03:10
Происшествия

Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке

По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Российская газета вчера в 04:14
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66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой

66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Газета Кемерова 01:56
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Опубликована актуальная информация о коронавирусе

Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
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Логинов не вошел в состав сборной России на эстафету в Нове-Место

Спорт-Экспресс вчера в 14:51
Наука

Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры

Терракотовую голову, которую нашли при строительстве Крымского моста. По оценкам историков, скульптура была создана в V веком до нашей эры.
Век 05 марта в 07:53
Политика

Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией.
Коммерсантъ 05:04
Здоровье

В Раменском проходит профилактическая вакцинация против ВПЧ

Прививки девочкам-подросткам делают в школах и детских поликлиниках.
RuNews24.ru 04 марта в 05:36
Культура

Создатель «Чернобыля» снимет сериал по игре The Last of Us

Продюсеры телеканала HBO и Sony Pictures Television вместе создадут сериал по знаменитой видеоигре The Last of Us.
УтроNews вчера в 04:52
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Происшествия

У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

У 21 человека на круизном лайнере Grand Princess, находящемся у берегов Калифорнии, нашли коронавирус, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс.
РИА Новости вчера в 18:25
Космос

На Марсе обнаружили возможные следы органики

В своем исследовании ученые опирались на данные 70-х годов прошлого столетия, когда при помощи станции «Викинг-1» и «Викинг-2» обнаружили следы органики в марсианской пыли.
Live24 вчера в 08:23
Политика

Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Общество

Россиян призвали не ездить в 11 стран из-за коронавируса

Роспотребнадзор утвердил список из 11-ти стран, в которые гражданам РФ не следует ездить из-за ситуации с распространением коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 07:49
Экономика

Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
РИА Новости вчера в 23:03
Общество

Facebook запретил рекламу медицинских масок

Facebook запретил рекламировать на своих платформах продажу медицинских масок. Об этом 6 марта говорится на сайте компании.
Телеканал RTVI 04:52
Общество

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последнее время Италию.
RT на русском вчера в 07:54
Общество

Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого

«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
Коммерсантъ 01:31
Происшествия

В Омской области в ДТП погибли два пассажира перевернувшейся машины

В Омской области в ходе аварии перевернулся автомобиль, из-за чего на месте погибли два его пассажира.
Актуальные Новости 02:39
Шоу-бизнес

Невестка Елены Малышевой узнала о смерти матери в роддоме

Актуальные Новости 05:07
Армия и оружие

Украина просит у США списанные корабли для своих ВМС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС Украины уже получила от США списанные корабли.
REGNUM 03:36
Финансы

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть.
REGNUM вчера в 11:33
Транспорт

Поезда начинают курсировать между Керчью и Анапой

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сообщение между Керчью и Анапой "историческим маршрутом" и также выразил уверенность, что он будет способствовать развитию экономики двух регионов и созданию единого Черноморского курорта: благодаря ему отдыхающие из Крыма смогут посетить пляжи Анапы, а жители и гости Кубани - пляжи соседнего с ними Крымского полуострова.
ТАСС 03:18
Общество

Правительство выделило средства на выплаты к 75-летию Победы

РИА Новости 02:22
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Роналдиньо арестовали в Парагвае

Суд в Парагвае отправил под стражу бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.
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Происшествия

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 17:24
Общество

Олег Тиньков рассказал о диагностированной у него лейкемии

Предприниматель Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Об этом 6 марта сообщает Forbes.
Телеканал RTVI вчера в 09:35
Общество

Лиза Пескова пожаловалась, что «скорая» не приехала к ней на вызов

Дочь пресс-секретаря российского президента Лиза Пескова рассказала, что позвонила в «скорую» и «умирающим» голосом рассказала врачам о недомогании, однако к ней так никто и не приехал.
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Общество

Россияне оценили поправки к Конституции

По данным ВЦИОМ к марту 2020 года количество людей, знающих о голосовании по поправкам в конституцию, увеличилось с 78% до 83%, из которых более 60% планируют принять в нем участие.
Истина вчера в 03:42
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Виктор Васильевич Золотов
Российский военный деятель. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации с 5 апреля 2016 года, генерал армии.
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