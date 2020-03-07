О грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.

с чего всё началось

То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку.

В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие. Изменения касаются перехода на электронный документооборот для получения разрешений. Об этом рассказал глава «Росгвардии» Виктор Золотов, пишет «Российская газета».

В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие

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