Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России захотели массово сажать за серые зарплаты

В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты. С таким предложением выступил сенатор Анатолий Артамонов, сообщается на сайте Совета Федерации.
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с чего всё началось

В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат, свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.
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Анатолий Артамонов
Российский государственный и политический деятель. Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации - представитель от исполнительной власти Калужской области с 14 февраля 2020. Председатель комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам с 26 февраля 2020.
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