с чего всё началось

Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием. Под ограничения в числе прочего попадают биткоин и Ethereum. Это следует из опубликованного Госдумой ко второму чтению текста законопроекта «О цифровых финансовых активах».

Общество Умер продюсер телешоу «Поле чудес» Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович. 7

Общество В Вашингтоне ввели комендантский час в связи с беспорядками Вашингтон, 1 июня 2020, 02:56 — REGNUM В столице США Вашингтоне ввели комендантский час в связи с уличными беспорядками, вызванными убийством чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 155

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 10K

Происшествия В Мурманской области обрушился железнодорожный мост Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону. 672

Общество Глава Россельхознадзора обратился в полицию с заявлением о клевете Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обратился в полицию с заявлением о клевете и ложном доносе из-за обвинений польской компании в вымогательстве. 26

Происшествия Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией. 68

Общество Новый владелец «Ведомостей» оставит главредом Андрея Шмарова В марте исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» был назначен Андрей Шмаров. Это вызвало недовольство редакции газеты.

Общество У здания столичного управления МВД продолжаются задержания пикетчиков У здания московского управления МВД на Петровке, 38, продолжают задерживать участников одиночных пикетов в поддержку арестованного журналиста и политика Ильи Азара. 23

Политика На Украине предложили реанимировать «Будапештский формат» Речь идёт о Будапештском меморандуме 1994 года, в рамках которого Украина отказалась от советского ядерного оружия в обмен на обещания поддержать её безопасность и территориальную целостность со стороны России, США, Великобритании, Франции и КНР. 7

Происшествия В Белгородской области ураган снес крыши домов В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов. 17

Общество Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет. 553

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 1,7K

Политика Госдеп предлагает $5 млн за помощь в задержании куратора программы криптовалюты Венесуэлы Госдепартамент США объявил о награде в $5 млн за информацию, которая приведет к аресту Хоселита Рамиреса Камачо - руководителя венесуэльского правительственного органа, который регулирует вопросы использования национальной криптовалюты петро.

Футбол ЦСКА приступил к тренировкам на своей базе Московский футбольный клуб ЦСКА возобновил тренировки на своей базе в Ватутинках. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.