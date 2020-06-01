Экономика
Lenta.ruВ России захотели полностью запретить биткоин
Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием. Под ограничения в числе прочего попадают биткоин и Ethereum. Это следует из опубликованного Госдумой ко второму чтению текста законопроекта «О цифровых финансовых активах».
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с чего всё началось
В конце прошлой недели на сайте Госдумы был размещен обновленный вариант законопроекта «О цифровых финансовых активах» ко второму чтению, вместе с ним — дополнительные документы, существенно меняющие регулирование криптовалюты и ответственность за нарушения.Коммерсантъвчера в 11:31
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Эксперт оценил влияние беспорядков в США на курс доллара и рубля
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Глава государства Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения РФ возобновить плановую работу медучреждений.
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ToDay News Ufa вчера в 16:07
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Avito и ЦИАН подключают новый способ идентификации пользователей
Avito и ЦИАН подключают новый способ идентификации пользователей Сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие в рамках эксперимента с правительством смогут подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
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Российская газета вчера в 23:06
Наука
В Сибири научились по голосу диагностировать опухоли
Ученые из Новосибирска разработали первую в мире программу диагностики депрессий и болезней гортани по голосу пациента.
Goroday.ru 06:01
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В Иркутской области еще у 120 человек выявили коронавирус
За сутки число заболевших коронавирусной инфекцией на территории Приангарья увеличилось на 120 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Байкал24 22:24
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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
RT на русском 11:43
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На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
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Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
Политика
Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма
Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
Экономика
В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса
В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса и некоммерческих организаций.
Mirmol.ru 04:55
Общество
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С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru вчера в 17:26
Экономика
Аналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России
В мае 2020 года арендные ставки на однокомнатные квартиры в городах России в среднем снизились на 1,2%, на двухкомнатные — 1,4%, на трехкомнатные — 1,7%. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир», которые исследовали цены на жилье всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.
РБК 06:12
Экономика
Самозанятым начнут в июне возвращать налоги
Самозанятым россиянам с июня 2020 года начнут возвращать налог на профессиональный доход, который они уплатили в прошлом году.
АБН 02:57
Общество
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5
Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5).
Коммерсантъ 19:58
Энергетика
Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года
Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара - в Южной Европе, сообщает международное ценовое агентство Argus.
РИА Новости 15:22
Общество
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Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
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Продюсер Дробыш рассказал о «поющих любовниках олигархов»
ФАН вчера в 18:40
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Рогозин рассказал о перспективах развития космодрома Байконур
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников российской ракетно-космической отрасли с 65-летием первого в мире космодрома Байконур.
RT на русском 21:17
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Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
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Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
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Перекрасившийся в блондина муж Гагариной рассказал о тяжелом состоянии
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В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
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Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru 20:41
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Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
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Политика
Лукашенко предупредил белорусов, что Майдана в стране не будет
Лукашенко против женщин, банкиров и блогеров Предпосылки, чтобы выборы президента в Белоруссии прошли несколько по другому сценарию действительно есть.
Газета.Ru 10:02