с чего всё началось

Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием. Под ограничения в числе прочего попадают биткоин и Ethereum. Это следует из опубликованного Госдумой ко второму чтению текста законопроекта «О цифровых финансовых активах».

Общество В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. 4

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. 284

Финансы Эксперт оценил влияние беспорядков в США на курс доллара и рубля Беспорядки в США, как и прочие народные волнения, не оказывают значимого влияния на курсы валют, даже если они заходят слишком далеко.

Политика Путин поручил возобновить плановую работу медучреждений Глава государства Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения РФ возобновить плановую работу медучреждений. 727

Наука Молоко таракана может быть новым суперпродуктом Особенно специалистов интересует таракан-жук Diploptera punctata. Молоко этого жука питательней коровьего в четыре раза. 208

Технологии Avito и ЦИАН подключают новый способ идентификации пользователей Avito и ЦИАН подключают новый способ идентификации пользователей Сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие в рамках эксперимента с правительством смогут подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.

Происшествия Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение. 569

Наука В Сибири научились по голосу диагностировать опухоли Ученые из Новосибирска разработали первую в мире программу диагностики депрессий и болезней гортани по голосу пациента. 2

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Политика Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма. 73

Общество С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет. 132

Экономика Аналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России В мае 2020 года арендные ставки на однокомнатные квартиры в городах России в среднем снизились на 1,2%, на двухкомнатные — 1,4%, на трехкомнатные — 1,7%. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир», которые исследовали цены на жилье всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек. 3

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Общество Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5). 12

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Общество В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина. 137

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Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 1,8K

Происшествия Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством. 250

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