Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России захотели полностью запретить биткоин

Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием. Под ограничения в числе прочего попадают биткоин и Ethereum. Это следует из опубликованного Госдумой ко второму чтению текста законопроекта «О цифровых финансовых активах».
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось
В конце прошлой недели на сайте Госдумы был размещен обновленный вариант законопроекта «О цифровых финансовых активах
» ко второму чтению, вместе с ним — дополнительные документы, существенно меняющие регулирование криптовалюты и ответственность за нарушения.
Коммерсантъвчера в 11:31

Подробнее о событии

В России предложили запретить оборот международных криптовалют

Компания11:16

В России захотели полностью запретить биткоин

Рамблер09:50

Аксаков: пользователи смогут покупать криптовалюты на зарубежных площадках

Народные новости09:09

В России захотели полностью запретить биткоин

Lenta.ru08:59

Судьбу криптовалюты в России решат осенью

РБК03:40

В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты

Телеканал 360°вчера в 21:42

Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование

Коммерсантъвчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7213 источников, обновлено в 11:36, Ашберн
Общество

С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей

С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru вчера в 17:26
122
Общество

В ВОЗ заявили о новой вспышке Эболы в ДРК

RT на русском 11:00
Политика

Путин назвал дату голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин считает, что проведение голосования по поправкам в Конституцию должно пройти 1 июля.
Газета.Ru 11:26
1,9K
Религия

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер от коронавируса

На 90-м году жизни от коронавируса умер один из старейших архиереев Русской православной церкви, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле по борьбе с коронавирусом в Telegram.
Коммерсантъ 09:35
117
Культура

Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром

Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru 03:41
15
Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
2,4K
Происшествия

Под Мурманском рухнул железнодорожный мост

Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
530
Политика

Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
РИА Новости 08:19
629
Общество

Глава Россельхознадзора Данкверт подал в полицию заявление о клевете

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление о клевете в связи с ранее появившейся информацией о вымогательстве.
Московский Комсомолец 08:48
25
Экономика

Банк «Зенит» предлагает вклад «Юбилейный»

Банк "Зенит" предлагает открыть новый вклад "Юбилейный".
Банки.ру 10:00
Футбол

ЦСКА вернулся к тренировкам в Ватутинках

"В соответствии с разрешением Мэрии Москвы возобновить тренировочный процесс профессиональных спортивных команд сегодня ЦСКА приступил к работе на базе в Ватутинках", - говорится в сообщении.
РИА Новости 11:07
Политика

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
129
Шоу-бизнес

Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов

Live24 09:46
1
Политика

Назван новый главный следователь МВД России

Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России.
Lenta.ru 11:20
9
Общество

В Москве заработали непродовольственные магазины

RT на русском 08:39
373
Происшествия

Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов

Сбербанк заплатит миллион рублей тому, кто поможет поймать напавших на инкассаторов в Красноярске, сообщает пресс-центр Сибирского банка ПАО "Сбербанк".
РИА Новости 07:13
40
Политика

Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»

Известия 30 мая в 23:10
6,7K
Шоу-бизнес

Бывший солист «Отпетых мошенников» устроился работать таксистом

Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов устроился работать таксистом из-за нехватки денежных средств.
Peterburg2.ru вчера в 09:52
42
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подала в суд на отца

В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ вчера в 06:39
82
Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
368
Религия

Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня

«В субботу, 6 июня 2020 года, в канун праздника Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы», — сказано в сообщении.
Известия 11:28
11
Футбол

Малафеев прокомментировал конфликт с Дзюбой

Газета.Ru 07:22
Политика

Правительство разработало план восстановления экономики

Правительство разработало план восстановления экономики, передает ОТР заявление Михаила Мишустина на совещании с вице-премьерами.
Общественное телевидение России 06:25
477
Происшествия

В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС

Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
REGNUM 06:48
Фигурное катание

Медведева и Загитова вошли в лидеры по популярности в «Википедии»

Pravda.Ru 09:50
Экономика

Petropavlovsk и «Южуралзолото» рассматривают возможность слияния

Золотодобывающие компании Petropavlovsk и ЮГК ("Южуралзолото") рассматривают возможность создания совместного предприятия.
ТАСС вчера в 18:28
Здоровье

Россия может стать экспортёром препарата против коронавируса

«Есть только четыре страны, которые могут производить препараты против коронавируса прямого действия: это Россия, США, Япония и Китай», — сказал глава РФПИ.
REGNUM 03:54
3
Здоровье

67 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

На 1 июня в Алтайском края выявлено 1 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в числе инфицированных 189 детей.
Kursk.com 01:57
162
Кино

Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor 07:42
11
Игры

Sony предупредила о дороговизне PlayStation 5

Президент компании добавил, что SIE видит огромнейший финансовый потенциал в геймерской базе, которые в ближайшие несколько лет будут оставаться приверженцами консолей предыдущего поколения.
Народные новости 10:53
77
Как работают Яндекс.Новости?
Главное