с чего всё началось

Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием. Под ограничения в числе прочего попадают биткоин и Ethereum. Это следует из опубликованного Госдумой ко второму чтению текста законопроекта «О цифровых финансовых активах».

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Общество Путин назначил нового главу Следственного департамента МВД Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Лебедева заместителем министра внутренних дел — начальником следственного департамента МВД России.

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Общество ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб. 2K

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