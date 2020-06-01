Общество
Lenta.ruВ России захотели полностью запретить биткоин
Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием. Под ограничения в числе прочего попадают биткоин и Ethereum. Это следует из опубликованного Госдумой ко второму чтению текста законопроекта «О цифровых финансовых активах».
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с чего всё началось
В конце прошлой недели на сайте Госдумы был размещен обновленный вариант законопроекта «О цифровых финансовых активах» ко второму чтению, вместе с ним — дополнительные документы, существенно меняющие регулирование криптовалюты и ответственность за нарушения.Коммерсантъвчера в 11:31
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Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
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В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
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Происшествия
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Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
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Сегодня «Лейпциг» приедет в гости к «Кёльну»
Коэффициент на победу гостей составляет 1,50, что говорит о высокой вероятности победы «Лейпцига» в этом матче.
ГЛАС.RU 03:47
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Российская газета 30 мая в 21:42
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Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
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Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM 04:26
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Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
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Коммерсантъ 09:35
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Астронавты на борту Crew Dragon сняли скафандры
Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен, которые отправились в космос на американском корабле Crew Dragon, сняли скафандры и готовятся к ручному пилотированию, сообщает NASA.
Газета.Ru 30 мая в 18:59
Экономика
ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд
Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
РБК 09:52
Общество
В Москве заработали непродовольственные магазины
RT на русском 08:39
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В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
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Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев оригинально поздравил Наташу Королеву с днем рождения Поклонники пары рады, что маэстро не забыл про день рождения экс-супруги.
Вокруг ТВ вчера в 10:44
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Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве
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В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 14:26 — REGNUM В Екатеринбурге от огнестрельного ранения погиб мужчина, которого заподозрили в краже обоев.
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Общество
Роспотребнадзор обновил рекомендации для предприятий общепита
Обновлены рекомендации Роспотребнадзора для предприятий общественного питания в условиях коронавируса, в них нет пункта об открытии кафе определённой площади.
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Заубер Банк ввел новый вклад и повысил ставки по депозитам в рублях
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Константин Богомолов выложил в Сеть фото Собчак топлес
Сегодня Богомолов выложил в своём Инстаграме фотографию Собчак топлес со спины.
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Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 29 мая в 11:24
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Комиссия ООН не выявила нарушений в поставке РФ купюр для Ливии
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Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
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Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
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В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
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