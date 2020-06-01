Общество
Evo-rus.comВ России захотели полностью запретить биткоин
Документ предлагает ввести в России определение цифровой валюты и цифровых финансовых активов. Они хотят включить цифровые активы, контролируемые Банком России, в первую криптовалюту и во вторую ценную бумагу.
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с чего всё началось
В конце прошлой недели на сайте Госдумы был размещен обновленный вариант законопроекта «О цифровых финансовых активах» ко второму чтению, вместе с ним — дополнительные документы, существенно меняющие регулирование криптовалюты и ответственность за нарушения.Коммерсантъвчера в 11:31
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Общество
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Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
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Гаджеты
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Еще в прошлом году стало известно, что AMD и Samsung будут сотрудничать для создания нового класса мобильных процессоров, в основу которой ляжет графика AMD RDNA 2. Предполагается, что процессоры появятся в смартфонах в начале 2021 года и будут отличаться повышенной графической производительностью.
Ридус 15:35
Политика
Польша опровергла слухи о вымогательствах со стороны Россельхознадзора
Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства.
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Zabnews.ru вчера в 20:44
Гаджеты
Apple выпустила версии iOS 13.5.1 или iPadOS 13.5.1
Если вам интересно, совместимо ли ваше устройство с iOS 13.5.1 или iPadOS 13.5.1, то ниже представлен полный список, содержащий все совместимые устройства.
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Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
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Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
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Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
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Происшествия
Бывшего прокурора Читы обвинили в изнасиловании любовницы
В изнасиловании мужчину обвинила его любовница.
Вести.Ru 11:03
Технологии
«МегаФон» запустил тариф совместно с блогером Wylsacom
"МегаФон" первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера.
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Футбол
Погба жёстко высказался о гибели афроамериканца Флойда в США
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба резко высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в американском Миннеаполисе в результате жестких действии местных полицейских.
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Болельщики назвали стадион «Краснодара» лучшим в РПЛ
Metaratings 11:37
Политика
Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил ООН принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей.
РИА Новости 18:30
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РИА Новости 18:31
Авто
Citroen представил новый бюджетный седан C3L
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CarsWeek.ru 07:34
Политика
Директор «Южмаша» пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Войт напомнил, что в 2014 году "Южмаш" совместно с Россией работал над изготовлением ракет "Зенит" в рамках международного проекта "Морской старт" (Sea Launch).
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Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец.
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Найдена крупнейшая вулканическая зона на Земле
Геологи выявили под Новой Зеландией следы гигантского пузыря магмы, называемого суперплюмом, который в прошлом привел к крупнейшей вулканической активности на Земле.
Lenta.ru вчера в 23:51
Происшествия
Разгорелось пламя: искры из Миннеаполиса разлетелись по всей Америке
Протесты, которые начались в Миннеаполисе (штат Миннесота) после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сейчас проходят в 140 городах США.
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Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
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Шериф полиции снял шлем и присоединился к мирному протесту в Мичигане
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Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
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Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
Общество
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5
Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5).
Коммерсантъ 19:58
Армия и оружие
В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России
Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.
RT на русском 08:37
Экономика
Путин поручил выплатить закрывшимся ИП по 36 390 рублей
На совещании о ситуации на рынке труда Президент поручил выплатить ИП, прекратившим работу с 1 марта 2020 года, пособия по безработице за март, апрель и май.
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