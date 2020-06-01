Общество

Evo-rus.comEvo-rus.comВ России захотели полностью запретить биткоин

Документ предлагает ввести в России определение цифровой валюты и цифровых финансовых активов. Они хотят включить цифровые активы, контролируемые Банком России, в первую криптовалюту и во вторую ценную бумагу.
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с чего всё началось
В конце прошлой недели на сайте Госдумы был размещен обновленный вариант законопроекта «О цифровых финансовых активах
» ко второму чтению, вместе с ним — дополнительные документы, существенно меняющие регулирование криптовалюты и ответственность за нарушения.
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