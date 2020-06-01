с чего всё началось

Документ предлагает ввести в России определение цифровой валюты и цифровых финансовых активов. Они хотят включить цифровые активы, контролируемые Банком России, в первую криптовалюту и во вторую ценную бумагу.

Общество Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов. 18

Политика Путин подписал указ о голосовании по Конституции 1 июля Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля.

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Политика Польша опровергла слухи о вымогательствах со стороны Россельхознадзора Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства. 228

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Политика Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма. 18

Политика Маск ответил на шутку Рогозина про «батут» Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. 6,9K

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Политика Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил ООН принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей. 22

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Происшествия Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством. 165

Общество Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5). 9

Армия и оружие В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов. 8