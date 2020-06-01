Экономика
Lenta.ruВ России захотели полностью запретить биткоин
Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием. Под ограничения в числе прочего попадают биткоин и Ethereum. Это следует из опубликованного Госдумой ко второму чтению текста законопроекта «О цифровых финансовых активах».
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с чего всё началось
В конце прошлой недели на сайте Госдумы был размещен обновленный вариант законопроекта «О цифровых финансовых активах» ко второму чтению, вместе с ним — дополнительные документы, существенно меняющие регулирование криптовалюты и ответственность за нарушения.Коммерсантъвчера в 11:31
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Общество
Совфед предложил страховать работников от безработицы
Сенаторы предлагают российскому правительству рассмотреть возможность введения системы страхования работников на случай потери работы, говорится в проекте постановления Совфеда, документ есть в распоряжении РИА Новости.
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Коммерсантъ 11:31
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Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.
Вечерняя Москва 13:09
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NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
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WomanHit.ru 07:04
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В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
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BMW отзывает в России 76 автомобилей
Немецкая компания BMW отзывает в России седаны 5-Series (G30) и 7-Series (G11).
Автоновости дня 06:01
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Ракова призвала москвичей отказаться от объятий
Жителям Москвы следует отказаться от объятий и рукопожатий до изобретения вакцины или эффективного лекарства от коронавируса нового типа, заявила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru 13:10
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Стационар Шпаковской райбольницы закрыт на карантин из-за коронавируса
Стационар Шпаковской районной больницы Ставрополья закрыли на карантин.
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Общество
В Москве составили карту загруженности парков и мест отдыха
Власти Москвы составили интерактивную карту, на которой местные жители могут увидеть загруженность парков и мест отдыха.
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Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
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Например, во время одной из истерик девушка разнесла свою комнату в отчем доме.
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На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.
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Шоу-бизнес
Эмин Агаларов раскрыл свои планы на лето после развода
Популярный музыкант и продюсер Эмин Агаларов недавно засветился во всех заголовках СМИ после того, как заявил о своем разводе с Аленой Гавриловой, с которой прожил в браке чуть меньше двух лет.
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В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России
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RT на русском 08:37
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ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
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Ряд СМИ со ссылкой на издание Sohu сообщили о том, что Китай пригрозил уничтожить индийские танки Т-90, которые якобы были стянуты в район Ладакха.
Военное дело 05:25
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Вирусолог назвал самое эффективное средство защиты от коронавируса
Эффективным средством защиты является строительный респиратор, заявил ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев.
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Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом меры по борьбе с коронавирусом, принимаемые в обеих странах.
ТАСС 12:16
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Вернувшийся в Сургут из-за проблем с шасси самолет вылетел в Тюмень
Вернувшийся в аэропорт вылета самолет рейса Сургут - Тюмень вылетел в пункт назначения. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.
ТАСС 12:51
Экономика
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SM News 11:26
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В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика
Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который в Миннеаполисе едва не въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 21:56
Армия и оружие
Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России
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На Петровке, 38 снова начались задержания пикетчиков
В Москве у здания ГУ МВД по Москве МВД на Петровке, 38 вновь начались одиночные пикеты и задержания.
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McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник.
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